Nikotiinipussit revittiin käsistä Suomessa – asiantuntija varoittaa: ”Koukuttavuudeltaan heroiinin luokkaa”

Vahvat nikotiinipussit ovat saapuneet myyntiin, ja kysyntää riittää. Pian pusseja voi ostaa myös päivittäistavarakauppojen kassoilta.

Suuhun laitettavat pussit eivät sisällä lainkaan tupakkaa, vain puhdasta nikotiinia. Ne voivat myös olla maustettuja esimerkiksi mintun tai hedelmän mauilla.

Näistä syistä moni nikotiinipussien käyttäjä saattaa pitää niitä harmittomina. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

– Kukkahattutätinä olen kyllä huolissani, sanoo farmasian tohtori, dosentti Outi Salminen Helsingin yliopistosta.

Nikotiini on varsin koukuttava aine, ja sen käytöllä on selvät terveysriskit. Nikotiini vaikuttaa suoraan aivoihin, nostaa sydämen sykettä, kohottaa verenpaineitta ja supistaa verisuonia.

– Kun nikotiinia käyttää varsinkin ensimmäisiä kertoja, siitä tulee todennäköisesti virkistävä ja piristävä ja mahdollisesti jopa suorituskykyä parantava vaikutus.

Näihin tuntemuksiin tottuu nopeasti, ja nikotiinia on saatava koko ajan lisää.

– Nikotiini on myös mielihyvää aiheuttava yhdiste, ja se toimii kuin huumeen tapaan.

Nikotiini lisää mielihyvähormoni dopamiinin vapautumista hermosoluista. Siitä seuraa riippuvuus.

– Nikotiini on paljon kovempi koukuttaja kuin kofeiini. Se on koukuttavuudeltaan heroiinin luokkaa.

Irtipääsy nikotiinista voi olla vaikeaa.

– Jos käytön lopettaa, aika pian alkaa tulla vieroitusoireita, kuten sydämen tykytystä, pahoinvointia, ärtyisyyttä, keskittymisvaikeuksia ja tupakanhimoa.

Oireet tuottavat tukalan olon, ja nikotiinin käyttö jatkuu herkästi.

” Nikotiini on koukuttavuudeltaan heroiinin luokkaa.

Lue lisää: Nikotiinipussit viedään käsistä R-kioskeilla, kohta kaupat seuraavat perässä – ”Kaikki menee"

Isona annoksena myrkky

Mitä pidempään nikotiinia käyttää, sitä ikävämmin se alkaa elimistöön vaikuttaa.

Nikotiini kuormittaa sydän- ja verenkiertoelimistöä, ja se voi kasvattaa sydäninfarktin riskiä.

Nikotiinilla voi olla vaikutusta myös syövän kehittymiseen. Toistaiseksi arvellaan, että nikotiini ei itsessään aiheuta syöpää, mutta jos ihmisellä on kehittyvä syöpä tai kohonnut syöpäriski, nikotiini suurentaa riskiä.

Lisäksi haavojen ja kudosten parantuminen hidastuu, kun verisuonet supistuvat nikotiinin käytön vuoksi.

Isona annoksena nikotiinista tulee myrkky. Kun nikotiinia on elimistössä liiaksi, sydän alkaa tykyttää ja tulee pahoinvointia, vatsakramppeja ja vapinaa.

– Nuuskan käyttäjät käyttävät termiä sätii. Tulee aivan yliaktiivinen tila.

Myrkytysriski on todellinen, samoin suoranainen kuolemanvaara.

– On hieman epäselvää, mikä on tappava annos, mutta kirjallisuudessa on arvioitu sen olevan noin 60 milligrammaa.

Iso määrä nikotiinia vaikuttaa muun muassa aivojen hengityskeskukseen ja hengityslihaksiin. Jos hengitys pysähtyy, seuraus voi olla kuolema.

” Käyttö on sitä vaarallisempaa, mitä nuorempi ja kokemattomampi käyttäjä on.

Myrkyllinen annostus on aikuisella noin milligramma kiloa kohti. Jo yhdestä vahvasta nikotiinipussista voi toisin sanoen saada myrkytyksen.

Nikotiinipusseissa on vaihtelevia määriä nikotiinia kahdesta milligrammasta jopa 50 milligrammaan saakka.

– Käyttö on sitä vaarallisempaa, mitä nuorempi ja kokemattomampi käyttäjä on.

”Villi välikausi”

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kumosi keväällä nikotiinipussien luokittelun lääkkeeksi.

Se tarkoittaa sitä, että jopa 30 milligrammaa pussilta sisältäviä nikotiinipusseja saa tilattua laillisesti netistä.

– Päätös tuli aika puskista, minulle se tuli yllätyksenä. Ja tulli otti sen heti käyttöön, Salminen sanoo.

Tulli ei enää valvo nikotiinipussien maahantuontia.

Muutos ei vaikuta sellaisiin nikotiinivalmisteisiin, jotka on tarkoitettu lääkkeenä käytettäviksi ja joille on myönnetty myyntilupa lääkkeenä. Tällaisia ovat esimerkiksi nikotiinikorvaushoitotuotteet, joiden tavoitteena on auttaa tupakoinnista irtautumista.

Tupakkalakia päivitetään parhaillaan.

– Nyt näillä tuotteilla on villi ja vapaa välikausi.

Salminen on kuullut, että rajan takana Ruotsin Haaparannassa myydään pusseja, joissa on mukana myös kannabista.

– Kaikkea sitä keksitään.

Ei mikään viaton valmiste

Viesti tupakan haitallisuudesta on mennyt Salmisen mukaan aika hyvin perille. Nikotiinituotteiden kanssa on vielä tekemistä.

– On havaittu, että nikotiinituotteiden myynti on kasvanut valtavasti, mutta tupakointi ei ole vähentynyt niin paljon, että se selittäisi kasvun.

Kysymys herää, miten kaikin tavoin esimerkiksi nikotiinikorvaushoitotuotteita käytetään.

Markkinoilla on myös monenlaisia nikotiinituotteita.

– On ilmiselvää, että kun tupakointi on vähentynyt, tupakkateollisuuden on saatava jostain tuloja.

Salminen on huolissaan etenkin nuorista.

– Erilaiset makuaineet, joita käytetään nikotiinipusseissa, nuuskissa ja sähkösavukkeissa lisäävät kiinnostusta. Tuotteet tuoksuvat ja maistuvat paremmilta.

Nuorille ajatus esimerkiksi syöpäriskistä voi olla vieras.

– Ajatellaan, että se voi tapahtua joskus tulevaisuudessa, että enhän minä tule edes käyttämään nikotiinia niin kauan.

” Mitä nuorempana käyttö aloitetaan, sitä pidempikestoisia muutoksia aivoihin voi tulla.

Nuoret ovat kuitenkin niitä, jotka koukuttuvat helpoiten. Aivot kehittyvät hitaasti ja ovat aikuiset vasta noin 25-vuotiaana.

– Mitä nuorempana käyttö aloitetaan, sitä pidempikestoisia muutoksia aivoihin voi tulla. Silloin irrottautuminen nikotiinista voi olla todella hankalaa.

– En ole vielä keksinyt, miten nuorille viestisi, että kyseessä ei ole mikään viaton valmiste.