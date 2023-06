Tuttu aine voi torjua muistisairauksia – etenkin naisilla

Asiantuntijat suhtautuvat tuloksiin vielä varoen, vaikka ne ovatkin mielenkiintoisia.

Runsas magnesiumia sisältävä ruokavalio vaikuttaa olevan yhteydessä parempaan aivojen terveyteen ja mahdollisesti jopa hidastaa muistisairauksien kehittymistä, kertoo uusi tutkimus. Tutkimus julkaistiin maaliskuussa European Journal of Nutrition -lehdessä.

Tutkimukseen osallistui 6 001 brittiläistä, jotka olivat iältään 40–73-vuotiaita. Tietoja heidän ruokavaliostaan kerättiin viisi kertaa yli 16 kuukauden aikana. Tämän lisäksi myös heidän verenpainettaan mitattiin ja heille tehtiin magneettikuvaus.

Yli 95 prosenttia osallistujista kulutti magnesiumia koko tutkimuksen ajan saman määrän. Osa osallistujista kuitenkin lisäsi sen saantia ajan myötä, osa taas vähensi sen saantia.

Tulosten perusteella eniten magnesiumia (yli 550 milligrammaa per päivä) ruoastaan saavien aivot kutistuivat iän myötä vähemmän kuin samanikäisten, joiden ruokavaliossa oli normaalimäärä magnesiumia (noin 350 milligrammaa per päivä). Heidän aivojensa valkeassa aineessa oli myös vähemmän vaurioita, jotka on yhdistetty muun muassa kognitiivisiin taitoihin ja toimintoihin.

Magnesiumin yleinen saantisuositus on noin 310–420 milligrammaa päivässä. Magnesiumia saadaan esimerkiksi perunasta, hedelmistä ja marjoista.

Tutkimuksen mukaan magnesiumin saanti paransi aivojen terveyttä. Yhteys oli voimakkaampi naisilla ja etenkin menopaussin jo kokeneilla naisilla.

Tutkimuksen tutkijat toteavat, että tulokset ovat merkittäviä, mutta lisätutkimuksia aiheesta vielä tarvitaan. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös aiemmissa tutkimuksissa.

Farmakologian ja lääkekehityksen professori Timo Myöhänen Itä-Suomen yliopistosta toteaa, että tutkimuksen tulokset ovat mielenkiintoisia, mutta hän suhtautuu niihin silti varovaisuudella.

Hän sanoo että tutkimuksen aineisto on iso, mutta itse analyysiryhmät, joissa tuloksia verrattiin, olivat pienet.

– Pisti silmään, että valtaosa käytti magnesiumia koko ajan saman verran. Ne ryhmät, joissa magnesiumin käytöstä nähtiin vaikutuksia, olivat pienet, alle sadan, vaikka muuten tutkimuksessa oli tuhansia henkilöitä. Tästä ei voi vetää suoria johtopäätöksiä.

Myöhänen toteaa, että tutkimuksessa ei mitattu myöskään ihmisen käyttäytymistä tai muistia, vaan pelkkää aivojen volyymia.

– Jotta pystyttäisiin sanomaan, että magnesium parantaa muistia tai hidastaa ikääntymisen vaikutuksia muistiin, pitäisi tehdä kattavat muistikokeet. Se vaatisi isomman tutkimuksen ja laajan otoksen, jotta pystyttäisiin sanomaan, että on vaikutusta.

Hän kuitenkin toteaa, että tutkimus puhuu terveellisen ruokavalion puolesta.

– Sehän on ollut yleisesti tiedossa, että terveellinen ruokavalio, kuten kasvikset ja kala, niillä on aivoterveyteen positiivinen vaikutus.

Myös Medical New Today -terveyssivusto haastatteli useita asiantuntijoita, jotka esittävät tutkimukselle kritiikkiä.

Lehden haastattelema tohtori Bruce Albala nostaa esiin tutkimuksen rajoitteet. Hän toteaa, että tutkijat eivät sisällyttäneet jälkitarkastukseen uutta magneettikuvausta. Tutkittavien keski-ikä oli myös 55-vuotta, mikä ei vielä kerro magnesiumin vaikutuksista vanhemmalla iällä.

Myös hän nosti esiin sen, että suuri osa osallistujista käytti magnesiumia koko ajan saman verran, joten vielä on vähän tietoa siitä, miten magnesiumin saannin muuttaminen voi vaikuttaa dementiariskiin.

Vaikka magnesiumin liikasaanti on harvinaista, nostaa toinen lehden haastattelema tohtori, Naomi Jean-Baptiste, esille sen, että liiallinen magnesiumin saanti voi myös olla haitallista keholle.

Tutkijan mukaan liiallinen magnesiumin saanti voi aiheuttaa esimerkiksi väsymystä, matalaa verenpainetta, lihasheikkoutta ja pahimmillaan jopa kuoleman.

– Joten sinun on oltava varovainen ja keskusteltava lääkärisi kanssa ennen kuin lisäät magnesiumia ruokavalioosi, Jean-Baptiste sanoo.