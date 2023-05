Salakavala sairaus on yksi suomalaisten yleisimmistä kuolinsyistä – tätä oiretta ei saa ikinä sivuuttaa

Pahimmassa tapauksessa sepelvaltimotauti voi aiheuttaa äkkikuoleman jo alle 50-vuotiaana.

Sepelvaltimotauti mielletään niin vahvasti ikäihmisten sairaudeksi, että joskus se voi nuoremmalla jäädä huomaamatta.

Näin surullisesti kävi tosi-tv-tähti Nino Hermakselle, joka menehtyi vain 43-vuotiaana. Häntä hoidettiin mielenterveyspotilaana, ja oikea diagnoosi sepelvaltimotaudista selvisi vasta hänen kuolemansa jälkeen.

Tapaus on harvinainen – muttei ainut.

Pari vuotta sitten Oulun yliopiston tutkijat selvittivät sepelvaltimotaudin yleisyyttä ja ruumiinavauslöydöksiä alle 50-vuotiailla sydänperäisen äkkikuoleman uhreilla. Kävi ilmi, että yleisin syy oli sepelvaltimotauti – jo tämän ikäisiltä löytyi ruumiinavauksissa pitkälle edenneitä sydänsairauksia.

Tutkimuksessa havaittiin, että kaikista alle 50-vuotiaiden sydänperäisistä äkkikuolemista 44 prosenttia johtui sepelvaltimotaudista. Alle 30-vuotiaiden sydänperäisistä äkkikuolemista sepelvaltimotauti oli syynä 7 prosenttiin, mutta 45–50-vuotiailla osuus oli jo 50 prosenttia.

Tutkimuksessa käytettiin Fingesture-aineistoa, joka koostuu kaikista oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa todetuista sydänperäiseen äkkikuolemaan menehtyneistä vainajista Pohjois-Suomen alueella vuosina 1998–2017. Alle 50-vuotiaita oli tässä aineistossa 610 äkkikuoleman uhria, ja heistä 86 prosenttia oli miehiä.

– Kaiken kaikkiaan sydänperäinen äkkikuolema alle 50-vuotiaana on harvinainen tapahtuma. Näin käy vuodessa noin yhdelle ihmiselle 10 000:sta, kertoo Oulun yliopiston kardiologian professori ja tutkimusryhmän johtaja Juhani Junttila.

Junttila ei kommentoi Hermaksen kuolemaa, vaan kertoo sepelvaltimotaudista sairautena yleisellä tasolla.

Sepelvaltimotauti ei ilmaannu yhtäkkiä nelikymppisenä, vaan se alkaa kehittyä jo varhain nuoruudessa.

Sepelvaltimotauti alkaa kehittyä jo nuorena

Vaikka sepelvaltimotautiin kuoleminen nuorena aikuisena on harvinaista, professori sanoo, että itse sairaus on jo tässä ikäryhmässä kohtuullisen tavallinen.

– Sepelvaltimotauti ei ilmaannu yhtäkkiä nelikymppisenä, vaan se alkaa muodostua jo teini-iästä ja parikymppisestä lähtien. Se on hyvin pitkään kehittyvä tauti.

Siihen kuka sairastuu, vaikuttavat perintötekijöiden lisäksi verenpainetauti, tupakointi, korkea kolesteroli ja diabetes.

– Jos näistä riskitekijöistä on useampia yhdellä ihmisellä, riski sairastua jo nuorella iällä kasvaa.

Junttila sanoo, että riskitekijöiden tunnistamisella ja hoidolla on valtavan suuri merkitys.

– Tämä on tärkeä pointti, johon ei vieläkään ole ihan kunnolla havahduttu. Vaikka jo vuosikymmeniä on tiedetty, että sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin kuolinsyy Suomessa, silti moni herää vasta liian myöhään pitämään huolta itsestään.

Professori sanoo, että etenkin jos on sukutaustaa sepelvaltimotautiin, verenpaine ja kolesteroli tulisi mitata viimeistään kolme-nelikymppisenä.

Miksi sairaus jää piiloon?

Oulun yliopiston tutkimuksessa kävi ilmi, että yli 90 prosentilla sepelvaltimotaudin vuoksi äkisti kuolleista ei ollut todettu tautia ennen kuolemaa.

Mistä tämä johtuu?

– Moni ei välttämättä ole tunnistanut tai uskonut rinnan oiretta sellaiseksi, että se voisi johtua sepelvaltimotaudista. Esimerkiksi jotkut sydänkohtauksesta selvinneet kertovat sen jälkeen, kun heillä varjoainekuvauksessa on todettu sepelvaltimotauti, että samanlaisia tuntemuksia on kyllä ollut kauan ennen infarktiakin.

Jonkin verran on näyttöä myös siitä, että mielenterveysongelmat saattavat liittyä viivästyneeseen diagnoosiin.

– Tutkimusten mukaan äkkikuolleilla on muita enemmän käytössä mieliala- ja mielenterveyslääkityksiä.

Junttila kertoo, että lääkäreillä sepelvaltimotaudin diagnosointi perustuu tiettyihin ennakkotodennäköisyyksiin.

– Sepelvaltimotauti on diagnostisessa mielessä hankala siksi, että silloin kun ihminen on nuori, tämä ennakkotodennäköisyys on aina matala.

Sepelvaltimotaudin tyypillinen oire on paineen tai kivun tunne rinnalla, joka säteilee käsiin tai kaulaan ja tulee rasituksessa.

Tunnista tämä oire

Rasitukseen liittyvä rinnan oire on kuitenkin merkki, joka pitäisi aina tunnistaa, iästä riippumatta.

– Jos rasituksessa ilmaantuu uudenlainen oire rintakehälle, mikä estää rasittamasta itseään, se on merkittävä asia, joka kannattaa tutkia – varsinkin jos on taustalla sydänsairauksien riskitekijöitä.

Sepelvaltimotaudin tyypillinen oire on paineen tai kivun tunne rinnalla, joka säteilee käsiin tai kaulaan ja tulee rasituksessa.

– Kun sydän joutuu toimimaan enemmän, hapentarve kasvaa – ja jos sepelvaltimossa on ahtauma, hapensaanti on vähäisempää. Tämä aiheuttaa oireen ilmaantumisen pahimpana silloin, kun tekee jotakin.

Sepelvaltimotaudista voi vihjata myös se, että oire ilmaantuu säännöllisesti.

– Ahtauma aiheuttaa yleensä samantyyppisen oireen aina, kun tekee jotakin samanlaista rasitusta. Se ei tule vain silloin tällöin.

Junttila sanoo, ettei halua pelotella ketään, mutta hän muistuttaa, että äkkikuoleman estäminen on hankalaa.

– Se johtuu siitä, että sydänperäinen äkkikuolema ei ole sairaus vaan tapahtuma, joka vaatii sen, että monta asiaa menee pieleen yhtä aikaa.

Taustalla on sydänsairaus, ja sen lisäksi muut tekijät vaikuttavat samaan aikaan.

– Tällaisia voivat olla esimerkiksi alkoholinkäyttö, tupakointi, flunssa tai muu sairaus ja jokin lääkitys – ja kun kaikki nämä tapahtuvat yhtä aikaa, saattaa käydä huonosti ja tulla hengenvaarallinen rytmihäiriö.

Professori sanoo, että tärkein tapa äkkikuolemien estämiseen on riskitekijöiden hoito, jotta sairauksia ei tulisi jo nuorena.

– Tutkimuksessa suurimmalla osalla äkkikuolleista oli ollut jokin ihan selkeä riskitekijä sepelvaltimotaudille, mutta suuri ongelma on se, ettei näitä riskitekijöitä ollut koskaan tunnistettu.