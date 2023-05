Liikuntatunnilla paljastui pöyristyttävä näky – koululaisten uusi villitys raastaa opettajien hermoja

Välitunti helsinkiläisessä peruskoulussa. Opettaja avaa vessan oven ja saa vastaansa imelän höyrypilven.

Wc-kopeilla hengaa jopa parikymmentä nuorta. He ovat ”vapettamassa”, eli sähkötupakoimassa.

Tilanteen todistaneen opettajan mukaan näky on melko tyypillinen – eikä pelkästään tässä koulussa.

– Olen jutellut useampien kollegoiden kanssa ja samanlainen tilanne on monissa muissakin helsinkiläiskouluissa, että vessaan mennään vapettamaan, opettaja kertoo.

Hän haluaa antaa haastattelun nimettömänä yksityisyytensä suojaamiseksi. Opettajan henkilöllisyys ja työpaikka ovat Ilta-Sanomien tiedossa.

Sähkötupakkaa ei sanan varsinaisessa mielessä polteta, vaan siinä hengitetään höyrystynyttä nikotiininestettä. Höyrystyessä mikään ei pala, joten sähkötupakka ei tuota palamisyhdisteitä, kuten häkää.

Sähkötupakka höyryää, ei pala. Kuvassa makunestepulloja. Sellaisia ei saa lain mukaan myydä sähkötupakointituotteiden erikoisliikkeissä.

Opettajan mukaan hänen koulussaan sähkötupakointia harrastavat innokkaimmin yläkouluikäiset, enimmäkseen 9. luokan oppilaat. Yhdessä 20 hengen luokassa on opettajan arvion mukaan noin 2–3 säännöllisesti vapettavaa nuorta.

Vapettajien sukupuolijakauma menee opettajan mukaan aika tasan. Vessasauhuttelu tapahtuu kuitenkin useammin poikien vessassa. Se on ongelmallista.

– Jos välituntivalvojana on naispuolinen opettaja, niin hän ei oikein voi mennä poikien vessaan, vaan tarvitaan miesopettaja.

Opettajan mukaan sähkötupakointi on yleistynyt oppilaiden keskuudessa viimeisen parin vuoden aikana.

Nuorten vapettamisesta on puhuttu viime vuosina paljon. Viimeisimmän, vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan etenkin päivittäinen vapettaminen on melko harvinaista – esimerkiksi 8.- ja 9.-luokkalaisista niin teki reilut kaksi ja ammattikoululaisista reilut kolme prosenttia.

Toisaalta niitä nuoria, jotka pitävät sähkösavukkeita muotituotteena, vaikuttaa olevan hurjan paljon. EHYT ry:n tammikuussa 2022 tekemän kyselyn mukaan 34 prosenttia eli reilu kolmannes 15–17-vuotiaista pitää sähkötupakointia trendikkäänä. Samasta ikäryhmästä tupakkaa piti trendikkäänä vain 18 prosenttia.

Sitäkin suurempi on niiden nuorten osuus, jotka hyväksyvät sähkösavukkeen käytön ikätovereiden keskuudessa.

– Sähkötupakka on ollut jo pitkään se hyväksyttävin tuote nuorten keskuudessa, THL:n erityisasiantuntija Hanna Ollila sanoo.

EHYT ry:n asiantuntia Katri Saarela kertoo, että sähkötupakkatuotteiden tuotekehittelyssä niiden käyttämisestä on tehty aiempaa helpompaa. Kaikkiin sähkötupakkamalleihin ei esimerkiksi tarvitse lisätä nestettä itse. Samalla niiden hinnat ovat tulleet alas.

Suurin syy sähkötupakan suosion nousuun on asiantuntijoiden mukaan kuitenkin sosiaalinen media, josta nuoret imevät vaikutteita omaan elämäänsä. Tiktokissa näkyy sekä nuorten itsensä kuvaamia vapevideoita, sähkösavukkeita markkinoivien yritysten mielikuvamarkkinointia sekä erilaisia temppuvideoita siitä, kuinka tyylikkäitä höyrypilviä voi puhaltaa ulos suusta.

– Sähkötupakoinnista on luotu trendikästä sekä hauskaa ja jaettu täysin haitatonta mielikuvaa. Nuoret ajattelevat, että se on täysin harmitonta, Saarela sanoo.

Lisäksi sähkötupakoiden ulkonäkö on pyritty tekemään houkuttelevaksi käyttämällä esimerkiksi neonvärejä. Kyse on jossain määrin samanlaisesta ilmiöstä kuin nuuskaamisessa: vuosia sitten irtonuuska muuttui pusseihin ja tylsät nuuskapurkit pirtsakan pastillinvärisiksi, trendikkäiksi tuotteiksi.

THL:n Hanna Ollilan mukaan sähkötupakkatuotteiden saatavuus on helppoa joko suoraan kaverilta tai sitten somen kautta. Yksi yleisimmistä sovelluksista sähkötupakkatuotteiden hankkimiseen vaikuttaa olevan nuorten keskuudessa suosittu Snapchat.

IS:n haastatteleman helsinkiläisopettajan mukaan nuoret hankkivat Snapchatin kautta myös muita päihteitä, kuten alkoholia, nuuskaa ja tupakkaa.

EHYT ry:n tammikuussa 2022 tekemän kyselyn mukaan 34 prosenttia eli reilu kolmannes 15–17-vuotiaista pitää sähkötupakointia trendikkäänä.

Sähkötupakointi ei ole vain Helsingin tai muiden suurien kaupunkien huolenaihe. IS tiedusteli ylä- ja yhtenäiskoulujen rehtoreilta eri puolilta Suomea, onko heidän kouluissaan merkkejä sähkötupakoinnista ja jos on, miten yleistä vapettaminen koulun alueella on.

Oulun kupeessa sijaitsevan Muhoksen yläkoulun rehtori Juha Piirala kertoo, että sähkötupakoinnista on ollut havaintoja muutaman viime vuoden ajalta.

– Pari palohälytystä on lauennut ja oppilaita on jäänyt kiinni itse teosta, Piirala sanoo ja lisää, että havaintoja on tehty myös alakoulun puolelta.

Varsinaissuomalaisen koulun rehtorin mukaan sähkötupakointi on lisääntynyt kuluvan lukuvuoden aikana. Hänen mukaansa näyttää siltä, että vapettaminen koulussa on tytöillä yleisempää kuin pojilla. Retkillä ja koulun pukuhuone- sekä wc-tiloissa on havaittu sähkötupakan käyttöä, rehtori kertoo.

Rehtorin mukaan nuoret ovat hankkineet sähkötupakointivälineitä yleisimmin viestintäsovellus Telegramista.

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Ruukin koulun ja Siikajoen lukion rehtori Juha Vaara kertoo, että heidänkin koulussa on kuluvan lukuvuoden aikana ollut useita kertoja tapauksia, joissa oppilailla on ollut hallussaan sähkötupakkaa. Käyttäjät ovat hänen mukaansa olleet lähinnä poikia, nuorimmillaan 6.-luokkalaisia eli vain 12-vuotiaita. Koulussa on rajoitettu käyttöä lisäämällä valvontaa, tutkimalla kameratallenteita ja ottamalla tupakkavälineitä pois.

– Sähkötupakkaa käytetään yleisimmin koulun wc-tiloissa. Yleensä makeahko haju paljastaa käytön, kuten myös oppilaiden yhtäaikainen ja pitkähkö oleilu wc-tiloissa, Vaara sanoo.

IS:n haastatteleman helsinkiläisopettajan mukaan keskimäärin vähintään yksi koulun oppilas jää kiinni sähkötupakan polttamisesta joka viikko. Tällöin välineet takavarikoidaan ja oppilas joutuu rehtorin puhutteluun. Lisäksi vanhemmille ilmoitetaan.

– Vaikea tätä on kuitenkaan valvoa ja ehkäistä, etenkin jos vapettaa yksin tai kaverin kanssa koulun vessassa, opettaja sanoo.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt useita sähkötupakointiin liittyviä temppuvideoita.

Harva voi sanoa pitävänsä tupakansavun tuoksusta. Myös nuuska haisee monen mielestä ällöttävälle.

Sähkötupakan nikotiininesteeseen on usein lisätty makunestettä, joka saa höyryn tuoksumaan – ainakin joidenkin mielestä – varsin hyvältä.

Samaa elintarvikemakutiivistettä voi käyttää niin leipomiseen kuin sähkötupakkaan. Niitä ei ole laillista myydä kaupoissa, jotka ovat erikoistuneet sähkötupakointituotteisiin, mutta tuikitavallisista ruokakaupoista niitä löytää kyllä.

Miellyttävä tuoksu voi synnyttää illuusion siitä, että sauhuttelu olisi vaaratonta. International Journal of Drug Policy -lehdessä julkaistiin tammikuussa pohjoismainen tutkimus, jossa selvitettiin 15–20-vuotiaiden sähkötupakointia ja sen sosiaalista merkitystä Suomessa, Tanskassa ja Norjassa.

Tutkimukseen haastateltu 16-vuotias suomalainen entinen sähkötupakoitsija kommentoi näin:

– Sähkösavukkeet jotenkin tuntuvat terveellisimmiltä kuin muut tuotteet, kuten tupakka tai nuuska. Niiden haju johtaa ajatukseen, etteivät ne voi olla sinulle hyväksi. Mutta jos on vape, joka haisee vesimelonille tai limelle, niin ei ajattele, että se voisi olla niin paha juttu.

Suomessa ei ole tiedossa sähkötupakointiin liittyviä kuolemantapauksia. Yhdysvalloissa sen sijaan on, ainakin 68 kappaletta. Yhdysvaltain tautikeskuksen mukaan kuolemien taustalla oli sähkötupakassa käytetty kannabisneste, josta löytyi E-vitamiiniasetaattia. Se aiheuttaa hengitettäessä häiriöitä keuhkojen toiminnassa. Muiden kemikaalien vaikutusta kuolemiin ei ole voitu kuitenkaan sulkea pois.

Yhdeksi syylliseksi kuolemiin epäiltiin myös katukaupasta ostettuja tuoteväärennöksiä.

THL:n Hanna Ollilan mukaan sähkötupakan käyttö ei ole tämänhetkisen tiedon mukaan yhtä haitallista kuin tupakointi, sillä sähkösavukkeista ei synny palamisyhdisteitä. Sähkösavukkeessa käytetyt nesteet ja niistä syntyvä aerosoli sisältävät kuitenkin haitallisia aineita, joiden pitkäaikaisvaikutuksia hengitettynä ei tunneta. Tuote on tuotu kansainvälisille markkinoille vasta vuonna 2007. Vuosikymmenten seurantatutkimuksia ei ole voitu vielä tehdä erityisesti nuorilla, joilla ei ole entuudestaan tupakoinnin aiheuttamia vaurioita elimistössä.

Kenties kummallisin sähkötupakoinnin muoto on nikotiinittomat vape-tuotteet eli tuotteet, joista hengitellään pelkkää makuhöyryä. THL:n Ollilan mukaan nuoret voivat käyttää sitä usein ihan vain siksi, että ne ovat trendi somessa tai kaveripiirissä ja jotta nuoret tuntisivat kuuluvansa joukkoon.

Kertakäyttöiset vape-tuotteet eivät sisällä nikotiinia. Monet niistä ovat iloisen ja pirtsakkaan värisiä.

Nikotiinittomatkaan vapet eivät ole vaarattomia. Nekin voivat sisältää yhdisteitä, joiden hengittäminen on epäterveellistä.

– Ei sellaista ole hyvä käyttää etenkään silloin, kun keuhkot ovat vielä kehitysvaiheessa, Ollila sanoo.

Lisäksi nikotiinittoman vapen käyttäminen voi Ollilan mukaan madaltaa kynnystä käyttää myös nikotiinia sisältäviä tuotteita.

Yleisesti ottaen tällaiset niin kutsutut kertakäyttövapet liikkuvat Ollilan mukaan ”lain harmaalla alueella”. Hän tarkoittaa sitä, että kertakäyttöiset vapet sisältävät makunestettä nikotiininesteen sijaan. Koska niissä ei ole nikotiinia, ne eivät täytä EU:n tupakkatuotedirektiivin määritelmää sähkösavukkeesta ja näin makuainekielto ei ulotu niihin. Niitä kutsutaankin sähkösavukkeiden kaltaisiksi tuotteiksi eli tupakan vastikkeiksi.

Nikotiinittomien kertakäyttövapejen aerosoleista ei päihdy – tai ei ainakaan pitäisi päihtyä. Ollilan mukaan laboratoriotutkimuksissa myös nikotiinittomista sähkösavukenesteistä on löytynyt nikotiinia. Nettikaupoista, somesta tai kavereilta hankittaessa ei voi varmuudella tietää, mitä aineita tuote todellisuudessa sisältää. Markkinoilla on myös kannabinoideja sisältäviä vape-tuotteita.

Vaikka tuotteita myydään kertakäyttöisinä, netissä on ohjeita, joilla niitä voi täyttää uudelleen. Samoilla ohjeilla niihin saa lisättyä nikotiininestettä.

Värikkäillä tuotteilla pyritään houkuttelemaan uusia ihmisiä sähkösavukkeiden parin.

Syksyllä 2022 poliisi kertoi, että vain 3.–4.-luokkalaiset käyvät sähkötupakkakauppaa Nokian poliisiaseman alueella.

Poliisin mukaan osassa alle 15-vuotiaiden väkivaltatilanteissa on ollut kyse somessa tai nimettömässä viestipalvelussa sovituista nuuska-, sähkötupakka- tai huumekaupoista, jonka yhteydessä myyjä tai ostaja ryöstetään.

Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa nuorten sähkötupakoinnista puhutaan epidemiana.

Suomessa pyritään toki siihen, ettei nuorten sähkötupakointi johtaisi epidemiaan. EHYT ry:n Katri Saarela kertoo, että sekä koulut että huoltajat ovat olleet heihin yhteydessä ja pyytäneet neuvoja siihen, kuinka nuorten kanssa tulisi puhua sähkötupakoinnista. Nuoret kun tietävät ilmiöstä aikuisia enemmän juuri nuoren näkökulmasta sekä siitä, millaisia laitteita on saatavilla. Nuorilla ei kuitenkaan vahvan mielikuvamarkkinoinnin vuoksi välttämättä ole faktatietoa esimerkiksi vapen terveysvaikutuksista.

– Aikuiset tietävät, miten puhua tupakasta. Vapettamisesta voi puhua samalla tavalla, Saarela vinkkaa.

Kuten alaikäisten päihteiden käyttöön yleensä, myös sähkötupakointiin voi liittyä jännitystä siitä, että tekee jotain kiellettyä.

Helsinkiläisopettaja kertoo, kuinka eräällä sisäliikuntakeskuksessa järjestetyllä liikuntatunnilla oppilaat jakautuivat eri tiloihin. Yksi poikaporukka oli huoneessa, jossa ei aluksi ollut lainkaan opettajia.

– Menin sisään, ja siellä savusi ihan kunnolla. Siinä lattialla niitä oppilaita makoili, opettaja sanoo.

Eikä kukaan tunnustanut, kenellä tai keillä oli vapea mukana.