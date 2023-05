Jucci Hellströmin kivuliaita lonkkia on vihdoin alettu hoitaa. Vasemman jalan lonkkaleikkaus on varattu joulukuulle. – Lonkkiin pitää saada voimaa, jotta leikkaus ja toipuminen sujuisivat hyvin. Alan vahvistaa jalkoja, kunhan pystyn taas istumaan. Vielä nyt istuminen on liian vaikeaa.