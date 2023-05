Viheliäinen silmäsairaus voi iskeä jo yllättävän nuorena – yksi kuva paljastaa, onko sinulla oireita

Silmänpohjan ikärappeuma ei olekaan ainoastaan ikääntyneiden sairaus.

Silmänpohjan ikärappeuma ei ole vain ikääntyneiden sairaus, vaan nykyään sitä löydetään jonkin verran myös nuorilta ja keski-ikäisiltä.

– Kovin yleisestä ilmiöstä ei ole kyse, mutta kyllä ikärappeumaa esiintyy myös muilla kuin ikääntyneillä, kertoo silmätautien erikoislääkäri Matti Seppänen Terveystalosta.

Ikärappeumaa on totuttu pitämään eläkeikäisten sairautena, sillä korkea ikä on yksi riskitekijöistä. Valtaosa potilaista onkin iäkkäitä.

– Silmänpohjan ikärappeumaa esiintyy yli 60-vuotiaista noin kymmenesosalla ja yli 80-vuotiaista sitä arvioidaan esiintyvän noin kolmasosalla. Näitä ikäryhmiä nuoremmilla ikärappeuma on harvinaisempi, Seppänen sanoo.

Ikääntymisen lisäksi riskiä nostavat perinnölliset tekijät sekä epäterveelliset elintavat.

– Ikärappeuma on osin myös elintapasairaus, silmälääkäri kertoo.

Jos elintavat eivät ole kunnossa, sairastumisriski voi lisääntyä jo ennen vanhuusikää.

– Perintötekijät, merkittävä ylipaino, epäterveellinen ruokavalio ja tupakointi – jos ihmisellä on kaikki nämä painolastit samaan aikaan, riski ikärappeumalle voi lisääntyä jo nuoremmalla iällä.

Tällainen sairaus ikärappeuma on

Silmänpohjan ikärappeuma on silmäsairaus, joka vaikuttaa tarkan näkemisen alueeseen.

Ikärappeumaa voi olla kuivaa ja kosteaa muotoa. Näistä kuivan ikärappeuman oireet ovat usein lievempiä, ja sairaus etenee hitaammin kuin kostea. Yli 80 prosentilla ikärappeumapotilaista on kuiva rappeuma.

Ikärappeuma saattaa heikentää näköä niin voimakkaasti, että esimerkiksi lukeminen tai kasvojen tunnistaminen voi vaikeutua merkittävästi.

Terveyskirjaston mukaan näkövammarekisteriin ilmoitetuista näkövammoista 41 prosenttia aiheutuu silmänpohjan ikärappeumasta. Suurin osa näistä tapauksista johtuu kosteasta ikärappeumasta.

Fakta Nämä voivat olla silmänpohjan ikärappeuman oireita ■ Näöntarkkuuden heikentyminen. ■ Lukemisen vaikeutuminen. ■ Suorien viivojen mutkittelu. ■ Keskeiseen näkökenttään voi ilmaantua tummia läiskiä. ■ Lukiessa osa kirjaimista voi hävitä. Lähde: Terveystalo

Näin pienennät riskiä

Seppänen kertoi aiemmassa jutussamme, että silmien terveyteen vaikuttavat sekä perintötekijät että ympäristön vaikutukset – mutta ennen kaikkea jokapäiväiset elämäntavat.

– Terveellinen ruokavalio ja riittävä liikunta jo nuoresta lähtien luo hyvät edellytykset myös mahdollisimman hyvälle silmien terveydelle, hän sanoi.

Terveelliseksi tiedettyjen elämäntapojen lisäksi silmäsairauksien ehkäisyssä keskeistä on, että korkea verenpaine ja diabetes hoidetaan hyvin.

Silmänpohjan ikärappeumassa silmän valoa aistivan osan, verkkokalvon rakenne vaurioituu. Kosteassa muodossa tapahtuu myös muutoksia silmänpohjan verisuonissa.

– Ikärappeumassa verkkokalvon verisuonikerroksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaurioittavat tarkan näön alueen näköaistimukseen vaikuttavia soluja.

Riskiä ikärappeuman ilmaantumiseen voi vähentää esimerkiksi sillä, että ruokavalio on nelikymppisenä mahdollisimman terveellinen.

– Jos 40 ikävuodesta eteenpäin syö paljon kasviksia ja marjoja, välttää ylipainoa, pitää huolta verenpaineesta ja etenkin välttää tupakointia, tällaiset elämäntavat voivat vähentää riskiä saada ikärappeuma, Seppänen kertoi.

– Jos taas ikärappeuma tulee esiin 80-vuotiaana, siinä tapauksessa elintapojen korjaamisella ei ole enää niin suurta vaikutusta.

Testaa näkösi Amslerin testillä

Jos ikärappeumaan on jo sairastunut, sen oireet voi olla mahdollista havaita myös itse niin kutsutun Amslerin testin avulla.

Voit tulostaa kotona käytettävän Amslerin kartan Terveyskylän sivulta.

– Jokaisella 60-vuotiaalla ja sitä vanhemmalla pitäisi olla tämä testi kotona. Jos silmänpohjassa on jo todettu ikärappeuma, suositellaan seurantaa testillä. Kerran tai pari kuukaudessa olisi hyvä katsoa kummallakin silmällä erikseen, menevätkö viivat vinoon, Seppänen sanoo.

Älä viivyttele hoitoon hakeutumisessa

Jos oireita ilmaantuu, hoitoon hakeutumista ei tule viivytellä, sillä alkuvaiheessa ikärappeumaan pystytään vaikuttamaan tehokkaimmin.

Kosteaa ikärappeumaa voidaan hoitaa silmän sisään annettavilla pistoksilla. Varhaisessa vaiheessa annetulla hoidolla kolmasosalla potilaista näkö pysyy ennallaan ja kolmasosalla näkö saattaa parantua. Yhtä kolmasosaa potilaista lääkkeet eivät auta.

Kuivaan ikärappeumaan ei aiemmin ole ollut hoitoa, mutta uutta apua on siihenkin mahdollisesti luvassa.

– Uutta on, että kuivaan ikärappeumaan on tullut lääkehoito, joka on hyväksytty Yhdysvalloissa.