Jättitutkimus todistaa: tämä mehu on ”arjen ihmelääke”

Jopa puolet naisista sairastaa ainakin yhden virtsatieinfektion elämänsä aikana.

Karpalomehu ja karpalovalmisteet vähentävät toistuvista virtsatietulehduksista kärsivien oireilua, tuore katsaustutkimus vahvistaa. Arvostetun Cochrane-tutkijaverkoston katsauksessa analysoitiin 50 satunnaistettua ja lumekontrolloitua tutkimusta ja lähes 9 000 potilaan tiedot.

Karpaloa on käytetty virtsatulehdusten itsehoitoon ties kuinka kauan, mutta tutkimusnäyttö on vaihdellut vuosien varrella. Edellinen vastaava katsaustutkimus vuodelta 2012 ei löytänyt suojavaikutuksia, mutta sen jälkeen asiaa on tutkittu paljon enemmän.

Nyt julkaistun analyysin perusteella karpalomehu ja muut karpalovalmisteet pienensivät uusien virtsatietulehdusten riskiä 25 prosenttia naisilla, jotka kärsivät toistuvista virtsatietulehduksista. Lasten virtsatietulehdusriskiä karpalo pienensi noin 50 prosenttia ja samansuuruinen vaikutus nähtiin lääketieteellisten toimenpiteiden takia virtsatietulehduksille alttiilla aikuisilla. Karpalo ei ehkäissyt iäkkäiden ja laitoshoidossa olevien tai raskaana olevien virtsatietulehduksia.

Karpalomehun tai muiden karpalovalmisteiden käyttö oli turvallista eikä haittavaikutuksia havaittu.

Virtsatieinfektiot ovat yleisiä sairauksia erityisesti naisilla ja jopa puolet naisista sairastaa ainakin yhden virtsatieinfektion elämänsä aikana. Antibiootit ovat virtsatieinfektion yleisin hoito, mutta niiden liiallista käyttöä pitäisi välttää vastustuskykyisten bakteerikantojen ehkäisemiseksi. Karpalon on uskottu vähentävän virtsatietulehduksia estämällä bakteerien tarttumisen rakon limakalvolle.