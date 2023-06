Tarkista aurinko­rasva­purkkisi – lääkäri kertoo, millainen voide on paras valinta

Ihosyövän vaara on todellinen myös Suomessa, vaikkei aurinko täällä paahdakaan yhtä kuumasti kuin etelän maissa, muistuttaa Syöpäjärjestöt.

UV-säteilyltä on syytä suojautua silloin, kun UV-indeksi on 3 tai korkeampi.

Päivän ylin UV-indeksi on tällä hetkellä monin paikoin maata 5, mikä tarkoittaa sitä, että iho tarvitsee suojausta.

UV-indeksi eli UVI ilmoittaa auringon haitallisen UV-säteilyn määrän yhdellä luvulla. UV-säteilyltä on syytä suojautua silloin, kun UVI on 3 tai korkeampi.

Ilmatieteen laitoksen mukaan UVI 3 toteutuu Etelä-Suomessa toukokuusta elokuuhun, kauniina keskikesän päivinä peräti seitsemän tunnin ajan eli kello 10–17.

Keskikesällä keskipäivällä UV-indeksi vaihtelee Etelä-Suomessa pilvettömänä päivänä 5–7:n välillä. UVI:n arvo 6 tarkoittaa voimakasta ja 8 hyvin voimakasta säteilyä.

Ihosyövät ovat yleistyneet

Syöpäjärjestöt korostaa, että ihosyövän vaara on todellinen myös Suomessa, vaikkei aurinko täällä paahdakaan yhtä kuumasti kuin etelän maissa.

Viime vuosikymmeninä suomalaisten ihosyövät ovat yleistyneet. Syynä on väestön ikääntyminen, mutta Syöpäjärjestöjen mukaan merkitystä on myös sillä, että auringossa oleskellaan enemmän vähissä vaatteissa.

UV-säteily aiheuttaa ihosyöpää, kuten melanoomaa, okasolusyöpää ja tyvisolusyöpää. Sairastumisen riskiä lisäävät toistuva palaminen ja elinikäinen aurinkoaltistus.

Ihosyöpä johtuu lähes aina auringon UV-säteilystä. Tutkimusten mukaan jopa 95 prosenttia ihosyövistä voitaisiin estää, jos auringolta suojaudutaan oikein.

Valitse aurinkosuojavoide, jonka käyttö on niin miellyttävää, että voiteen levittämisestä tulee jokapäiväinen rutiini.

Minkälainen on paras aurinkosuojavoide?

Erilaisia aurinkosuojavoiteita on valtava määrä – mistä tietää, minkälainen tuote on paras valinta?

Hyvä ostos on korkeakertoiminen aurinkovoide, joka suojaa sekä UVA- että UVB-säteilyltä.

– Itse käytän keväästä syksyyn suojavoidetta, jonka suojakerroin on 50, kertoo ihotautien erikoislääkäri Carl Kyrklund Helsingin Ihosairaalasta.

Korkea kerroin antaa parhaan suojan – ja se kannattaa valita siitäkin syystä, että kertoimet perustuvat valmistajan mittauksiin, jotka tehdään, kun voidetta on levitetty paksu kerros. Jos itse ei tule levittäneeksi voidetta yhtä paljon, suojakerroin voi käytännössä jäädä purkissa ilmoitettua alhaisemmaksi.

Aurinkosuojatuotteissa on monenlaisia muitakin merkintöjä.

– Joissakin esimerkiksi erikseen lukee maininta, että tuote on suunniteltu ihosyövän välttämiseen. Todellisuudessa kyseessä on ihan samanlainen aurinkosuojavoide kuin kaikki muutkin, joissa on kerroin 50 – tuollaiset tekstit ovat vain markkinointia, Kyrklund sanoo.

Vanhat käsitykset eivät pidä paikkaansa

Ihotautilääkärin mukaan aurinkosuojavoiteen tärkein ominaisuus onkin se, että sitä on niin miellyttävä käyttää, että voiteen levittämisestä tulee automaattinen jokapäiväinen rutiini.

– Helppokäyttöisyys ja miellyttävyys ovat ykkösasia. Vaikka olisi maailman paras aurinkosuojavoide, niin ei sitä tule käytettyä, jos se omalla iholla tuntuu liian tahmealta.

Kyrklund on huomannut, että monen mielessä kummittelevat edelleen vanhentuneet mielikuvat takavuosien aurinkorasvoista.

– Jotkut yhä sanovat, etteivät halua käyttää aurinkosuojavoidetta, koska ne ovat niin tahmeita, jättävät valkoisen kalvon tai eivät sovellu meikin alle. Nämä väitteet eivät pidä paikkaansa, ja suosittelen menemään apteekkiin kysymään neuvoa sopivan tuotteen valintaan. Nykyään on jopa meikin päälle laitettavia aurinkosuojatuotteita, hän sanoo.

– Itse käytän aurinkosuojavoiteita, jotka eivät näy iholla eivätkä jätä ihoa kiiltäväksi, ja joissa ei ole hajusteita.

Kun miellyttävä aurinkosuojatuote on löytynyt, Kyrklund suosittelee käyttämään sitä järjestelmällisesti jokaisena päivänä keväästä syksyyn.

– Käytössä on paras olla systemaattinen. Ei kannata aamulla miettiä esimerkiksi sitä, tuleeko olemaan paljon ulkona vai ei – tällaiset tilanteet usein muuttuvat, ja tulet kuitenkin olleeksi ulkona.