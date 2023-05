Psykoosilääkkeiden käyttö kasvoi tutkimusajanjaksolla eniten 13–17-vuotiaiden ikäryhmässä.

Lasten ja nuorten psykoosilääkkeiden ensiostajien määrä kaksinkertaistui Suomessa vuosina 2008–2017. Asia käy ilmi Husin Uuden lastensairaalan lastenpsykiatrian tutkimusryhmän, Helsingin yliopiston ja Kelan yhteisestä tutkimuksesta.

Myös samanaikainen psyykenlääkkeiden käyttö lisääntyi psykoosilääkityksen ensimmäistä kertaa aloittaneilla vuosina 2008–2016. Yleisimmin psykoosilääkitykseen yhdistetyt lääkitykset olivat masennus- ja ADHD-lääkkeet.

Psykoosilääkkeiden käyttö kasvoi tutkimusajanjaksolla eniten 13–17-vuotiaiden ikäryhmässä.

Tutkimusajanjaksona tehtiin 70 000 psykoosilääkeostoa alle 18-vuotiaille. Psykoosilääkityksen aloitti ensimmäistä kertaa 26 353 lasta ja nuorta.

– Psykoosilääkehoito on osa lasten- ja nuorisopsykiatrista hoitoa, mutta sen aloitusta on harkittava tarkkaan ja hoitoa seurattava tiiviisti. Psykoosilääkehoitoon on aina yhdistettävä psykososiaalinen tuki ja hoito, esimerkiksi vanhempainohjaus tai terapia, sanoo aiheesta väittelevä lääketieteen lisensiaatti Eveliina Varimo Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Tutkimus pohjautuu Kelan lääkeosto- ja vammaistukirekisterien tietoihin vuosilta 2008–2017.