3,5 lihapullaa tai puolikas makkara päivässä – jos uuden lihasuosituksen luonnos toteutuu, tätä se tarkoittaa

Uusien pohjoismaisten ravitsemussuositusten luonnoksen maininta punaisesta lihasta on jo herättänyt huomiota, vaikka se ei ole lukkoon lyöty.

Punaisen lihan määrä ruokavaliossa on yksi tarkastelussa oleva asia, kun Pohjoismaiset ravitsemussuositukset uudistuvat.

Edelliset ravitsemussuositukset ovat vuodelta 2013, ja uusimpaan tutkimustietoon perustuvat päivitetyt suositukset julkaistaan kesäkuussa.

Tämänhetkisen suosituksen mukaan punaista lihaa ja prosessoituja lihatuotteita ei tulisi käyttää enempää kuin 500 grammaa viikossa. Määrä tarkoittaa kypsää lihaa ja vastaa raakapainoltaan 700–750 grammaa.

Uusien ravitsemussuositusten luonnoksessa lihan maksimimäärää on laskettu.

Asiasta uutisoi ensin Helsingin Sanomat, ja aiheesta on noussut sittemmin vilkas keskustelu. Selvitimme, mitä lihasuosituksen uudistuksesta tällä hetkellä todella tiedetään.

Ei lukkoon lyöty

Suositustyöryhmän suomalaisjäsen, Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori Ursula Schwab muistuttaa, että kyse on vasta luonnoksesta.

– Kun nykyinen on määrä on maksimissaan 500 grammaa, tässä luonnoksessa se on maksimissaan 350 grammaa. Mutta katsotaan, minkälaiseksi tämä lopullisesti muotoutuu – muuta en pysty tällä hetkellä asiasta sanomaan.

Schwab muistuttaa, että luonnos on vielä lausuntokierroksella, jonka perusteella suositusten lopullinen versio muokataan – joten muutokset ovat vielä mahdollisia.

Mitä 350 grammaa viikossa tarkoittaisi?

Käytännössä 350 grammaa tarkoittaisi, että päivittäinen maksimimäärä punaista ja prosessoitua lihaa olisi 50 grammaa.

Elintarvikkeiden koostumustietopankin Finelin mukaan yksi teollinen lihapyörykkä painaa keskimäärin 15 grammaa, eli 50 grammaan pyöryköitä mahtuisi noin kolme ja puoli. Yksi keskikokoinen nakki taas painaa 30 grammaa, ja iso 40 grammaa.

Yhden grillimakkaran paino on 100 grammaa, joten 50 gramman maksimirajan sisään mahtuisi puolikas makkara.

Jos taas lihaa söisi kolmena päivänä viikossa, silloin maksimi kerta-annos olisi vajaat 120 grammaa.

Uusissa ravitsemussuosituksissa otetaan huomioon myös ruokien ympäristövaikutukset.

Uusi suositus huomioi myös ruoan ympäristövaikutukset

Uutta pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa on nyt se, että ruokien ympäristövaikutuksia ja kestävyyttä käsitellään entistä laajemmin – kuten sitä, miten ympäristövaikutuksia voi pienentää eri ruokavalinnoilla.

– Ennustan, että kestävyyteen liittyvät asiat tulevat synnyttämään eniten keskustelua. Esimerkiksi lihan, kalan, kasvisten ja palkokasvien terveys- ja ympäristövaikutukset kiinnostavat monia, sanoi aiemmassa jutussamme Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Maijaliisa Erkkola, joka myös on työryhmän suomalaisjäsen.

Luonnoksessa punaisen lihan ympäristövaikutukset todetaan suuriksi: Korkea punaisen lihan kulutus on ruokavalion tärkein kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja Pohjois- ja Baltian maissa.

Kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen.

Vankka tieteellinen näyttö

Punainen liha voi myös altistaa elintapasairauksille, kertoo Hanna Haverin, Soili Soisalon ja Eeva Voutilaisen tuore teos Planetaarinen ruokavalio & elämäntapa (Duodecim).

Vaikka liha on hyvä raudan, sinkin ja laadukkaiden proteiinien lähde, runsas punaisen ja prosessoidun lihan syöminen ei tue terveyttä.

– Sen lisäksi, että punaisen ja prosessoidun lihan tuotanto kuormittaa ympäristöä, sen runsas syönti voi altistaa elintapasairauksille: sepelvaltimotaudille, aivohalvaukselle, tyypin 2 diabetekselle ja joillekin syöpätaudeille, kirja kertoo.

Prosessoimattoman lihan terveyshaitat ovat pienemmät kuin lihavalmisteiden – tosin runsas punaisen lihan syönti on väestötutkimuksissa yhdistetty esimerkiksi suurentuneeseen suolistosyövän riskiin.

Laillistettu ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen sanoi jo viime vuonna jutussamme, että syöpäriskin kannalta punaista lihaa ei pitäisi syödä viikossa enempää kuin 300 grammaa, ja prosessoitua lihaa kannattaisi välttää vieläkin tiukemmin.