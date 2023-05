Uusi ravintoaine tulossa mukaan ravitsemussuosituksiin – vaikuttaa myös maksan toimintaan

Koliini otetaan mukaan uusiin pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin.

Koliini nousee uutena ravintoaineena mukaan, kun pohjoismaiset ravitsemussuositukset uudistuvat. Edelliset ravitsemussuositukset ovat vuodelta 2013, ja uusimpaan tutkimustietoon perustuvat päivitetyt suositukset julkaistaan kesäkuussa.

– Jo edellisiä suosituksia laadittaessa koliinin mukaan ottamista mietittiin, mutta silloin siitä oli kovin vähän mitään tutkimusnäyttöä. Ei sitä vieläkään paljon ole, mutta nyt uutta tietoa on se, että on pystytty arvioimaan, paljonko koliinin keskimääräinen saanti ihmisillä on, kertoo Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori Ursula Schwab, joka on suositustyöryhmän suomalaisjäsen.

Minkälainen ravintoaine koliini sitten on? Schwab kertoo, että hyvin monipuolinen ja useisiin elimistön toimintoihin vaikuttava.

– Koliini on välttämätön ja erittäin olennainen aine. Tiivistetysti voi sanoa, että se vaikuttaa solukalvoihin, hermoimpulssien kulkuun ja omalta osaltaan myös rasva-aineenvaihduntaan.

Koliinilla ei ole yhtä helposti huomattavaa päätehtävää yli muiden.

– Ei ole samantyyppistä selkeää vaikutusta, kuten vaikka C-vitamiinilla on vastustuskyvyn parantaminen. Koliini on enemmänkin kuin elimistön moniottelija, professori sanoo.

Koliinia on runsaasti esimerkiksi kananmunassa.

Koliini vaikuttaa esimerkiksi maksan toimintaan

Schwab kertoo, että koliini toimii solukalvojen rakennusaineena.

– Tämä on päämuoto, jossa koliinia elimistössä esiintyy.

Hermoimpulssien kulussa se taas toimii esiaineena ärsykkeille, kun esimerkiksi liikutamme jalkaa tai räpytämme silmiä.

Rasva-aineenvaihdunnassa koliinin tehtävä liittyy vähemmän tunnettuun kolesteroliin.

– Huonon LDL- ja hyvän HDL-kolesterolin lisäksi on olemassa myös VLDL-kolesteroli, jota harvemmin edes mitataan. Koliini vaikuttaa VLDL:n kertymiseen ja erittymiseen maksassa.

Koliinin puutos voi aiheuttaa rasvamaksaa, mutta Schwab sanoo, että koliinia ei kuitenkaan voi ajatella minkäänlaisena ”lääkkeenä” maksan rasvoittumiseen.

– Toki jos maksa vain varastoi ja varastoi VLDL-hiukkasia eikä pysty erittämään niitä, niin rasvaahan sekin on. Mutta kyllä suomalaisten maksa vaurioituu ihan muista syistä.

Koliinia saa ruokavaliosta helposti

Vaikka tämänhetkisen tutkimusnäytön perusteella ei vielä voi määrittää koliinille tarkkoja viitearvoja, Schwabin mukaan suomalaisilla ei näytä olevan koliinin saannista puutetta.

– Saanti on Pohjoismaissa ja Baltiassa miehillä reilusta 300:sta vajaaseen 500 milligrammaan päivässä ja naisilla reilusta 300:sta noin 400:aan.

Koliinia saa ruokavaliosta helposti, sillä sitä on todella monenlaisissa ruoka-aineissa.

– Kaikkein suurimmat pitoisuudet koliinia on kananmunassa, maksassa ja vehnänalkioissa. Pääasiallisia koliinin lähteitä ovat liha, maito- ja viljatuotteet. Voi sanoa, että tätä saa melkein kaikesta – huonoja lähteitä ovat oikeastaan vain kasvikset, hedelmät ja marjat.

Professori kertoo, että koliinin puutostilaan, jossa se puuttuisi ruokavaliosta kokonaan, olisi mahdollista joutua vain aivan poikkeuksellisen rajoitetulla ruokavaliolla.

– Puutos voi johtaa maksavaurioon – mutta tällaista puutosta ei käytännössä voi syntyä, jos syö vähänkään normaalia ruokaa.

Vaikka koliinin lähteet ovat pääasiassa eläinperäisestä ravinnosta, Schwab sanoo, että myös kasvissyöjät ja vegaanit saavat sitä viljatuotteista.

– Tällä hetkellä heitä ei ole identifiotu riskiryhmäksi. Jos käyttää viljatuotteita vegaanisen ruokavaliosuosituksen mukaan, niin saannin pitäisi olla kunnossa.

Ravintolisän käytössä voi piillä liikasaannin riski

Koliinia ei voi tavallisesta ravinnosta saada liikaa. Liiallinen saanti on kuitenkin mahdollista, jos käyttää koliinia ravintolisänä.

– Liikasaannista voi seurata maha-suolikanavan oireita tai verenpaine voi laskea äkillisesti. Erikoinen oire on, että elimistöön voi tulla kalan hajua, eli ihminen alkaa haista kalalle.

Schwab sanoo, että vaikka ravintolisiä markkinoidaan voimakkaasti, koliinia ei tarvitse syödä purkista.

– Ei pitäisi olla mitään syytä tällaista ravintolisää käyttää.