Tämä kevät on poikkeuksellisen hankala siitepölyallergiasta kärsiville.

Kaksi tekijää aiheuttaa ongelmia, sanoo asiantuntija Katariina Ijäs Allergia-, Iho- ja Astmaliitosta.

– Huhtikuu oli tosi kuiva varsinkin eteläisessä Suomessa, mikä sai aikaan sen, että katupölytilanne oli hankala. Toinen asia, joka aiheuttaa seuraavien viikkojen aikana ongelmia, on se, että koivun siitepölystä on ennakoitu normaalia runsaampaa.

Ne ihmiset, jotka eivät normaalisti oireile koivun siitepölystä, voivat tänä vuonna saada oireita.

Koivun siitepölystä oireilevat saavat voimakkaimpia oireita.

Ainoa helpotus on se, jos tulee sateita. Sateet huuhtovat siitepölyjä ilmasta.

– Perinteisesti keväisin ei hirveästi satele, vaan on kuivaa, Ijäs toppuuttelee.

Etenkin koivun siitepölyä on jo paljon etelässä.

Eteläisessä Suomessa koivun siitepölyä alkaa olla nyt runsaasti. Seuraavat viikot ovat hankalia.

Kun kevät etenee, siitepölyä alkaa olla runsaasti muuallakin maassa.

– Nyt jo oireillaan vahvasti Keski-Suomesta alaspäin, Ijäs piirtää.

Koivun siitepölykausi hellittää ennen juhannusta.

Täyttä helpotusta ei ole kuitenkaan luvassa. Eteläisessä Suomessa heinä alkaa kukkia kesäkuun puolivälissä. Heinän jälkeen tulee pujo. Jos oireilee ulkohomeelle, sen vuoro on kesän lopulla.

Tyypillisin oire on allerginen nuha. Nenä vuotaa, on vesinuhaa. Silmät aristavat, vuotavat, kutisevat. Aivastuttaa ja tuntuu siltä, että limakalvot ovat ärtyneet. Jos on atooppinen iho, iho-oireet pahenevat.

Osa saa astman kaltaisia oireita.

– Sanotaan, että allerginen nuha lisää riskiä astmaan. Osalla oireilu johtaa siihen, että tulee pysyvä astma, Katariina Ijäs varoittaa.

Allergiset oireet väsyttävät ja vaikuttavat elämän laatuun.

Ijäs sanoo, että osalla on vaikea nukkua, kun silmät koko ajan vuotavat, aivastuttaa ja nenä vuotaa.

– Ja jos on nenä punaisena ja naama turvoksissa, se vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin.

Tärkeää on Ijäksen mielestä hyvä oireiden hoito.

Hänen mielestään pitäisi hankkia lääkitys niin, että oireet olisivat mahdollisimman vähäisiä.

– Jos ovat tosi hankalat oireet, joihin ei meinaa saada lääkkeillä apua, siedätyshoitoa kannattaa miettiä.

Siedätyshoitoja on kahdenlaisia.

On perinteistä pistossiedätyshoitoa, jossa käydään terveyskeskuksessa hakemassa pistos. Lisäksi viime vuosina on tullut markkinoille tabletteja siedätyshoitoon.

Lääkkeistä nykyisin suositellaan, että hoidetaan sitä vaivaa, missä on eniten oireita.

Antihistamiinitabletti on tarkoitettu yleisallergian hoitoon.

– Ne hoitavat, jos aivastuttaa tai on iho-oireita, tai lievempiin oireisiin, Ijäs neuvoo.

” Aikaisin aamulla tai myöhään illassa siitepölyä on vähemmän ilmassa.

Hankalampiin oireisin tarvitaan järeämpiä lääkkeitä.

– Jos on esimerkiksi nenäoireita, siihen kortisonipitoiset nenäsuihkeet ovat hyvä ja tehokas hoitomuoto. Silmien hoitoon ovat allergiasilmätipat.

Kotihoitona voi Katariina Ijäksen mielestä miettiä, milloin ulkoilee. Paras on ulkoilla sateella tai sateen jälkeen, jolloin siitepölyä on vähemmän ilmassa.

– Samoin aikaisin aamulla tai myöhään illassa siitepölyä on vähemmän ilmassa.

Ijäs kehottaa käyttämään korona-ajasta tuttuja hengityssuojaimia. Maskit suodattavat ilmaa.

– Kun tullaan ulkoa sisään, suihkussa käynti huuhtoo iholta ja hiuksista siitepölyä pois.

Nenäkannu poistaa limakalvoilta pölyjä. Jos kotona tuulettaa ikkunoiden kautta, voi ikkunaan hankkia suodatinkangasta siitepölyn ja katupölyn suodattamiseen.

Pyykkiä ei kannata kuivattaa ulkona, koska pyykkiin tarttuu siitepölyä. Tyynyliina on hyvä vaihtaa tiheästi, Katariina Ijäs neuvoo.