3 silmäsairautta ovat suomalaisilla yleisiä – lääkäri neuvoo keinot niiden torjumiseen: "Tämä on tärkeä viesti"

Oletko tullut ajatelleeksi, että jokapäiväiset elintavat kuten ruokavalio vaikuttavat myös silmien terveyteen?

Silmäsairauksien ehkäisyssä keskeistä on myös, että korkea verenpaine ja diabetes hoidetaan hyvin.

Silmien terveyteen vaikuttavat perintötekijät ja osin ympäristön vaikutukset – mutta ennen kaikkea jokapäiväiset elämäntavat, kertoo silmätautien erikoislääkäri Matti Seppänen Terveystalosta.

– Terveellinen ruokavalio ja riittävä liikunta jo nuoresta lähtien luo hyvät edellytykset myös mahdollisimman hyvälle silmien terveydelle, Seppänen sanoo.

Samalla vähenevät myös silmiin myöhemmällä iällä kohdistuvat terveysriskit, kuten riski sairastua ikärappeumaan.

– Itse kiinnitän huomiota mahdollisimman paljon kuntourheiluun, kasvispainotteiseen ruokavalioon ja riittävään palautumiseen, Seppänen kertoo omista keinoistaan silmäterveyden ylläpitämiseksi.

3 silmäsairautta, jotka ovat suomalaisilla yleisiä

Näköön mahdollisesti vaikuttavia yleisiä silmäsairauksia ovat:

1. Silmänpohjan ikärappeuma, jota voi olla kuivaa ja kosteaa. Ikärappeuma vaikuttaa silmänpohjan tarkan näkemisen alueeseen.

2. Diabeettinen verkkokalvosairaus eli diabeettinen retinopatia. Tämä silmäsairaus tulee diabeetikolla esiin useimmiten vasta siinä vaiheessa, kun diabetes on jatkunut jo pidempään – ja etenkin silloin, jos diabetes on huonossa hoitotasapainossa tai sen lisäksi on muita terveyteen vaikuttavia riskitekijöitä.

3. Glaukooma, jota kutsutaan osin harhaanjohtavasti myös silmänpainetaudiksi. Glaukoomaa voivat kuitenkin sairastaa myös ne henkilöt, joilla silmänpaine on normaalitasolla.

Näin pienennät ikärappeuman riskiä

Terveelliseksi tiedettyjen elämäntapojen lisäksi silmäsairauksien ehkäisyssä keskeistä on, että korkea verenpaine ja diabetes hoidetaan hyvin.

Silmänpohjan ikärappeumassa silmän valoa aistivan osan, verkkokalvon rakenne vaurioituu. Nesteisessä muodossa tapahtuu myös muutoksia silmänpohjan verisuonissa.

– Ikärappeumassa verkkokalvon verisuonikerroksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaurioittavat tarkan näön alueen näköaistimukseen vaikuttavia soluja, Seppänen kertoo.

Tätä haitallista kehitystä pystyy ehkäisemään esimerkiksi sillä, että ruokavalio on nelikymppisenä mahdollisimman terveellinen.

– Jos 40 ikävuodesta eteenpäin syö paljon kasviksia ja marjoja, välttää ylipainoa, pitää huolta verenpaineesta ja etenkin välttää tupakointia, tällaiset elämäntavat voivat vähentää riskiä saada ikärappeuma, Seppänen kertoo.

– Jos taas ikärappeuma tulee esiin 80-vuotiaana, siinä tapauksessa elintapojen korjaamisella ei ole enää niin suurta vaikutusta.

Ole tarkkana, jos lähisuvussa on glaukoomaa

Glaukooman ehkäisyyn ei tunneta keinoja, mutta sen aiheuttamia vaurioita pyritään estämään silmänpainetta alentavilla hoidoilla. Glaukooman osalta kannattaa olla tarkkana nelikymppisenä, jos tietää sairautta esiintyvän suvussa.

– Mikäli monella lähisukulaisella on glaukooma, silloin omakin sairastumisriski on suurempi. Tällaisessa tapauksessa on suositeltavaa käydä 40–45 vuoden iässä kertaalleen silmälääkärin tutkimuksissa, koska glaukooma ei alkuvaiheessa tule välttämättä minkäänlaisina oireina esiin.

Glaukooman oireet, kuten puutokset näkökentässä, ilmaantuvat tyypillisesti vasta myöhään, kun sairaus on jo pitkällä. Jos silmälääkäri löytää taudin varhain, sen hoitamiseen ja näkökyvyn säilymiseen on paremmat mahdollisuudet.

– Tämä on tärkeä viesti, että silmälääkärin tarkastuksessa pystytään löytämään sellaisia sairauksia, jotka muuten tulisivat esiin vasta siinä vaiheessa, kun näkökyky on pysyvästi alentunut.