Suomalaistutkijoiden mullistava löytö: jo 10 minuutin kävely auttaa torjumaan syöpää

– Jo kymmenen minuutin pyöräily tai kävely esimerkiksi kauppaan voi olla riittävä tehostamaan elimistön immuunipuolustusta, tutkija kertoo tuoreista tuloksista.

Jo lyhyt liikuntasuoritus lisää syöpää tuhoavia puolustussoluja syöpäpotilailla, paljastaa tuore tutkimus.

Tulos saatiin valtakunnallisessa PET-keskuksessa Turun yliopistossa tehdyssä kahdessa tutkimuksessa.

– Ennen ajateltiin, että syöpäpotilaan tulisi vain levätä syöpädiagnoosin saatuaan. Nykyään meillä on yhä enemmän tietoa siitä, että liikunta voi jopa parantaa syövän ennustetta. Miten liikunta ohjailee syöpää, sitä ei kuitenkaan täysin tiedetä, kertoo biolääketieteen kandidaatti, tutkija Tiia Koivula.

Biolääketieteen kandidaatti Tiia Koivula tutki, miten liikuntasuoritus vaikuttaa syöpää tuhoaviin soluihin.

Aiemmissa esikliinisissä tutkimuksissa on havaittu, että liikunta vaikuttaa elimistön puolustussolujen toimintaan siten, että ne pääsevät paremmin kasvaimen läheisyyteen ja ovat aktiivisempia tuhoamaan syöpäsoluja.

Tuoreessa tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, vaikuttaako lyhytkin liikuntasuoritus verenkierron puolustussoluihin syöpäpotilailla.

Kahteen osatutkimukseen osallistui lymfooma- eli imukudossyöpäpotilaita ja rintasyöpäpotilaita, jotka olivat hiljattain saaneet syöpädiagnoosin ja joilla syöpähoidot eivät olleet vielä alkaneet. Lymfoomapotilaat olivat 20–69-vuotiaita ja rintasyöpäpotilaat 37–73-vuotiaita.

Tutkimuksen aikana potilaat polkivat kuntopyörää kymmenen minuutin ajan. Polkemisen teho vastasi kevyttä tai keskiraskasta liikuntaa. Potilaista otettiin verinäytteitä ennen liikuntasuoritusta ja vielä kaksi kertaa sen jälkeen.

– Verinäytteistä analysoitiin elimistön useiden eri puolustussolujen, eli valkosolujen, määrät ja liikunnan jälkeisiä määriä verrattiin potilaan lepoarvoihin, Koivula kertoo.

Jo 10 minuutin kuntopyörällä polkeminen vaikutti positiivisesti syöpää sairastavan elimistössä.

Liikunnan aikana lymfoomapotilailla nousi tappaja-T-solujen sekä luonnollisten tappajasolujen määrä verenkierrossa. Rintasyöpäpotilailla tappaja-T-solujen ja luonnollisten tappajasolujen lisäksi liikunta nosti valkosolujen kokonaismäärää sekä väliluokan monosyyttien ja B-solujen määrää.

– Molemmilla potilasryhmillä lisääntyivät tappaja-T-solujen sekä luonnollisten tappajasolujen määrät. Ne ovat juuri niitä elimistön puolustussoluja, jotka ovat kykeneviä tuhoamaan syöpäsoluja, Koivula kertoo.

Molemmilla potilasryhmillä löydettiin myös yhteys liikunnan intensiteetin ja puolustussolujen määrän muutoksen välillä. Mitä enemmän potilaiden syke ja verenpaine nousivat liikunnan aikana, sitä enemmän puolustussoluja siirtyi verenkiertoon.

Liikunnan tiedetään jo ennestään vähentävän syövän ilmaantumisen riskiä ja syövän hoidoista johtuvia sivuoireita. Lisäksi se parantaa potilaiden elämänlaatua ja tukee parantumista syövästä.

– Syöpähoidot voivat väsyttää ja laskea innostusta liikkumiseen. Siksi onkin lohdullista tietää, että jo kymmenen minuutin pyöräily tai kävely esimerkiksi kauppaan voi olla riittävä tehostamaan elimistön immuunipuolustusta, Koivula sanoo.

Tutkimusten perusteella ei vielä tiedetä, mistä puolustussolut verenkiertoon tulevat ja minne ne kulkeutuvat liikunnan jälkeen.

– Lisätutkimusta tarvitaan potilailla siitä, kulkeutuvatko puolustussolut liikunnan avulla kasvaimeen, jossa ne voisivat tuhota syöpäsoluja. Esikliinisissä kokeissa näin on todettu käyvän, mutta tutkimus syöpäpotilailla on vielä hyvin vajavaista, Koivula sanoo.

Seuraavaksi tutkijat haluavat tutkia ilmiötä syöpäpotilailla syöpähoitojen aikana, sillä liikunnan vaikutus puolustussoluihin voi olla erilainen hoitojen aikana. Immuunipuolustuksen heiketessä liikunnan tehostava rooli voi olla erityisen tärkeä.

Tutkimukset on julkaistu Frontiers in Physiology – Clinical and Translational Physiology sekä Scientific Reports -tiedelehdissä.