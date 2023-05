Hälyttävä ilmiö syöpätilastoissa: monella on nyt diagnosoimaton melanooma – katso kuvat, miltä se voi näyttää

Ajoissa löydetty melanooma on hyväennusteinen tauti. Iho kannattaa itse kotona tarkastaa muutosten varalta 3–4 kertaa vuodessa.

Moni melanoomadiagnoosi on nyt viivästynyt, osoittaa Syöpäjärjestöjen tuore tilasto.

Melanooma on länsimaissa nopeimmin lisääntyvä syöpä. Suomessa sen tiedetään yleistyvän noin viiden prosentin vuosivauhtia, mutta Syöpärekisterin luvuissa näkyy kasvun sijaan notkahdus tapausmäärissä.

Syöpäjärjestöt uskoo, että koronavuosi 2020 aiheutti vajetta melanoomien diagnooseissa, jota ei vieläkään ole kurottu kiinni.

– Allekirjoitan tämän näkemyksen ihan täysin, sanoo ihotautien erikoislääkäri Carl Kyrklund Helsingin Ihosairaalasta.

Kyrklundin mukaan ei ole mitään syytä olettaa, että melanoomia olisi koronan aikana ollut tavallista vähemmän.

– Kun kaikki kiireetön vastaanotto jäi vähiin, luomitarkastuksia ei tehty – mikä tuntuu varsin luontevalta selitykseltä sille, että melanoomaa on myös diagnosoitu vähemmän.

– Tämä tarkoittaa valitettavasti sitä, että väestössä on nyt ihmisiä, joilla on löytämättä jäänyt melanooma. Asia on sikäli hiukan hälyttävä, että mitä aikaisemmin melanooma löytyy, sitä parempi.

Nopea diagnoosi on tärkeää

Ihotautilääkäri sanoo, että ajoissa diagnosoitu melanooma on hyväennusteinen tauti.

– Melanooma on vaarallinen silloin, kun se pääsee kasvamaan ja leviämään.

Kyrklund kehottaa etenkin iäkkäitä ihmisiä nyt tarkastamaan ihon huolella.

– Iäkkäässä väestössä melanoomia on tilastollisesti eniten, ja he olivat koronan aikana kaikista eniten eristäytyneinä. Vähintä, mitä nyt kannattaa tehdä, on kotitarkastus – ja jos huomaa uusia muutoksia iholla, sitten asiantuntijan arvioon.

Myös nuorten naisten kannattaa olla tarkkana. Heillä syöpiä on lukumääräisesti vain vähän, mutta ilmaantuvuus on nousussa.

– Melanooma on nuorten naisten nopeimmin kasvava syöpä. He onneksi ovat myös ryhmä, joka käy eniten luomitarkastuksissa, lääkäri sanoo.

Melanooma kasvojen iholla voi näyttää esimerkiksi tältä.

Kiinnitä näihin huomiota

Mihin ihoa tarkastaessa sitten tulisi kiinnittää huomiota?

– Valtaosa melanoomista ei tule olemassa oleviin luomiin, vaan iholle ilmaantuu uusi muutos, Kyrklund sanoo.

Melanoomien ulkonäössä on paljonkin vaihtelua.

– Se voi olla väriltään ruskea, musta tai jopa punainen tai kirjava. Muoto voi olla pyöreä ihosta kohoava tai hyvinkin ihon myötäinen. Välttämättä ihomuutos ei edes näytä luomelta. Melanooma saattaa myös vuotaa verta itsestään.

– Tämä käsivarren melanooma on itsestäänselvä tapaus: se on epäsymmetrisen, jopa kaoottisen näköinen. Kuva on otettu dermatoskoopin eli luomi-mikroskoopin läpi, ja kuvassa on millimetrimitta, josta näkee että melanooma on noin 1 cm:n kokoinen, Carl Kyrklund kertoo.

Yleisohjeeksi Kyrklund sanoo, että mikäli iholle ilmaantuu jotakin, joka kasvattaa kokoaan nopeasti, silloin asiaan pitää myös reagoida nopeasti.

– Jos iholle ilmaantuu jokin musta tai punainen pampula, joka muutaman viikon sisään kasvattaa nopeasti kokoaan tai vuotaa verta, on syytä tulla nopeasti lääkäriin. Kasvavat muutokset eivät koskaan ole hyvästä.

Iän myötä iholle voi toki ilmaantua myös vaarattomia rasvaluomia.

– Ne tunnistaa siitä, että rasvaluomia on yleensä useampia, ja ne ovat kaikki keskenään samannäköisiä. Melanooma on poikkeavan näköinen, ja siitä käytetään usein vertausta ”ruma ankanpoikanen”.

– Tämä päälaen melanooma on nopeasti katsottuna tavanomaisen näköinen luomi, mutta kun sitä suurentaa, huomaa, että siinä on pigmenttirakenteen epäsymmetriaa ja kolmea eri väriä: punaruskeaa, harmaanruskeaa sekä hiekanvalkoista. Tarkemmin katsottuna myös luomen muoto on epäsymmetrinen, Carl Kyrklund kertoo.

Melanooma voi tulla yllättäväänkin paikkaan

Kotitarkastuksissa iho on hyvä käydä kauttaaltaan läpi, eikä vain auringolle altistuvia alueita, sillä melanooma voi tulla oikeastaan mihin vain.

– Joskus melanooman syynä on jaksoittainen aurinkoaltistus. Eli se ei tulekaan kohtaan, joka altistuu eniten auringolle, vaan sellaiselle alueelle, joka altistuu satunnaisesti – ja palaa siksi, ettei ole tottunut altistumaan.

Melanooma voi myös piileskellä esimerkiksi kynnen tyvessä, jalkapohjassa tai genitaalialueella.

– Osa melanoomista on perinnöllisiä, ja tällaiset syövät voivat tulla iholla sellaiseenkin kohtaan, joka ei liity millään tavalla ympäristön ultraviolettivalon kuormitukseen.

Kotitarkastuksiin ihotautilääkäri antaa ohjeeksi myös sen, että niitä ei ole syytä tehdä liian usein.

– 3–4 kertaa vuodessa on sopiva määrä. Jos ihoa syynää jatkuvasti, voi hävitä tuntuma siitä, onko siihen tullut muutoksia.