30 ylipainoista vähensi istumista päivän aikana – tässä tulos

Tuore kotimainen tutkimus selvitti, voiko pelkästään istumista vähentämällä kohentaa kestävyyskuntoa.

Liiallinen istuminen on terveydelle haitallista, mutta istumisen vähentäminen ei tee automaattisesti vielä kesää. Tuoreen tutkimuksen mukaan kestävyyskunto ei parane, vaikka istumista vähentäisikin.

Turussa sijaitsevan Valtakunnallisen PET-keskuksen ja UKK-instituutin yhteistutkimuksen mukaan kestävyyskunto ei kehity istumista vähentämällä, vaan siihen tarvitaan vähintään kävelyä tai muuta liikuntaa.

Kestävyyskunnon on todettu olevan tärkeä sydämen ja verenkiertoelimistön terveyden mittari. Kuntoa voi kohottaa parhaiten harrastamalla liikuntaa. Suomalaiset harrastavat kuitenkin keskimäärin liian vähän liikuntaa, ja aikuiset istuvat keskimäärin lähes kymmenen tuntia päivässä.

– Tiedetään, että väestössä eniten istuvilla ihmisillä on heikoin kunto, mutta aiempien tutkimusten pohjalta ei voi sanoa, auttaisiko istumisen vähentäminen parantamaan kuntoa, kertoo väitöskirjatutkija Jooa Norha Turun yliopistosta.

Aikuisväestö istuu Suomessa keskimäärin 10 tuntia päivässä.

Tutkimukseen osallistui 64 keski-ikäistä aikuista, jotka harrastivat terveyden kannalta liian vähän liikuntaa ja istuivat runsaasti. Lisäksi tutkittavat olivat ylipainoisia tai lihavia ja heillä oli metabolinen oireyhtymä eli useampia sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä.

Tutkittavien tavanomainen liikkumisen ja istumisen määrä selvitettiin neljän viikon liikemittarimittauksella. Kestävyyskuntoa testattiin kuntopyörällä tehdyllä maksimaalisella kuntotestillä hengityskaasumittauksin.

Tutkimuksen aikana puolet tutkittavista pyrki vähentämään istumisen määräänsä tunnilla päivässä ja puolet toimi kontrolliryhmänä jatkaen istumista tavalliseen tapaansa. Liikuntaa ei ohjeistettu lisäämään, vaan istumista oli määrä vähentää ensisijaisesti esimerkiksi seisomista tai arkiliikkumista lisäämällä.

– Suosittelimme esimerkiksi seisomatyöpisteen käyttöä, kävelyä puhelimessa puhuessa tai portaiden suosimista hissin sijaan, Norha kertoo.

Tutkimushenkilöitä kehotettiin esimerkiksi käyttämään portaita hissin sijaan, mutta varsinaista liikuntaa ei saanut harrastaa.

Tutkittavat jatkoivat näin puolen vuoden ajan, minkä jälkeen testattiin, onko kestävyyskunnossa tapahtunut muutoksia. Vaikka istumisen vähentämiseen pyrkinyt ryhmä onnistuikin vähentämään istumista keskimäärin 40 minuutilla päivässä, heidän kestävyyskuntonsa ei parantunut verrattuna kontrolliryhmään.

Kaikkia tutkittavia tarkastelemalla havaittiin kuitenkin, että jos tutkimuksen aikana onnistui lisäämään päivittäistä askelten määrää, kehittyi kestävyyskuntokin. Toisin sanoen mitä enemmän askeleita tutkittava sai lisättyä päivään, sitä enemmän hänen kuntonsa parani.

Tutkimuksessa havaittiin viitteitä siitä, että istumisen vähentämiseen pyrkineessä ryhmässä lihasten kyky työskennellä maksimaalisessa rasituksessa saattoi hieman parantua, mutta löydös on vielä syytä vahvistaa muilla menetelmillä.

Tutkimus on julkaistu arvostetussa Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports -tiedelehdessä.