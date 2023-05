Wide ContentPlaceholder

Raimo Sulkava ja Riitta Westman kertovat tehneensä hoitotahdon.

Terveys

Kun vielä pystyn

Lääketutkimuksille kyllä, vaipoissa makaamiselle ei. Vanhainkodin romanssi saa roihuta, jos se on vaimolle ok. Tämän ja paljon muuta Raimo Sulkava on ilmoittanut hoitotahdossaan. Sellainen kannattaa tehdä, kun oma pää vielä pelaa. Omaisetkin kiittävät.

