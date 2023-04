Melanooma yleistyy Suomessa hurjaa vauhtia – tarkkaile erityisesti näitä salakavalia oireita

Tarkkaile luomia ja aurinkovaurioita.

Melanooma yleistyy Suomessa noin viiden prosentin vuosivauhtia, kertovat Syöpäjärjestöt.

Ihotautien ja allergologian professori Ilkka Harvima Itä-Suomen yliopistosta sanoo, että melanooma on yleistynyt Suomessa sellaista vauhtia, että ihotautien poliklinikat alkavat muuttua ihosyöpäpoliklinikoiksi.

Lisääntymiseen on Harviman mukaan useita syitä.

Yksi suuri syy on siinä, että ihmiset viettävät entistä enemmän aikaa ulkona auringon säteilyssä.

– Se alkoi jo 1960-luvulta, jolloin Kalevi Keihänen rupesi rahtaamaan ihmisiä etelänlomille.

Suomalaisten vapaa-aika on lisääntynyt. Ihmisillä on enemmän aikaa olla ulkona, vesillä, pilkillä. He tekevät lomamatkoja etelän aurinkoon ja vuoristoon.

– Keskeisin syy on väestön vanheneminen. Mitä vanhemmaksi elää, sitä enemmän iho altistuu UV-säteilylle ja sitä enemmän on aurinkovauriota.

Lue lisää: Moni sairastaa ihosyöpää tietämättään – vaaralliset harhaluulot uv-säteilystä jylläävät yhä

Ihosyövässä on tärkeää nopea tunnistaminen.

Lääkärit etsivät potilaan iholta poikkeavan näköisiä luomia.

– Voisi kai käyttää sanaa ”ruma ankanpoikanen”, professori Ilkka Harvima kuvaa.

Pahanlaatuisten luomien ja näppylöiden tunnistamiseen lääkärit käyttävät ABCDE-muistisääntöä.

Lääkärit tarkkailevat luomen epäsymmetriaa (englanniksi asymmetry), rajoja (border), väriä (color), halkaisijaa (diameter) ja kehitystä (evolution).

– Luomi on yli kuuden millimetrin kokoinen, epäsymmetrinen, kirjavan värinen, luomessa tapahtuu elämistä, muuttumista. Luomi muuntuu.

Hankalaksi vaarallisten luomien tunnistamisen tekee se, että ihosyöpä voi kehittyä iholla olevien pienten mustien pisteiden yhteyteen.

Harvima kertoo, että hänellä oli toissa syksynä potilaana kaksi mikromelanomatapausta. Ihossa oli kahden kolmen millimetrin kokoisia mustia pisteitä, joihin liittyi melanooma.

– Jonkun iholla voi olla sata mustaa pistettä. Yritä niistä tunnistaa poikkeavan näköinen, alkava mikromelanooma.

Ihosyövistä vakavin on melanooma. Melanooma on nuorten aikuisten sairaus.

Yleisin ja vaarattomin ihosyöpä on tyvisolusyöpä. Siinä tunnetaan pinnallisesti leviävä, kyhmymäinen ja arpimainen variantti.

Melanooman ja tyvisolusyövän väliin asettuu vaarallisuutensa puolesta okasolusyöpä. Se ilmaantuu iholle kohtiin, jossa on auringon aiheuttamia vaurioita. Iholle voi nousta kyhmy.

Väestön keskuudessa elää sitkeästi luulo, että ihon palaminen liittyy ihosyöpään.

Jos lapsena iho on kärähtänyt ja on kärsitty kivuliaita ihon palamisia, voi myöhemmällä iällä saada ihosyövän.

Professori Harvima muistuttaa, että ihosyövät kehittyvät myös siitä, että iho altistuu auringon säteilylle, vaikka iho ei varsinaisesti kärähtäisi.

Mitä enemmän iho altistuu auringon ultraviolettisäteilylle, sitä enemmän ihoon alkaa tulla mutaatioita. Niitä alkaa kertyä jo lapsena ja mutaatioita tulee läpi elämän.

Jossain vaiheessa mutaatiosta kehittyy syöpäsolu.

– Tämä nähdään aurinkovaurion etenemisessä. Iho alkaa rappeutua, siihen tulee pigmenttivaurioita, maksaläiskiä, hienoja uurteita, iho muuttuu kellertäväksi, tulee syviä uurteita, nähdään ihon ohenemista.

Aurinkovauriosta alkaa tulla varhaisia pintasyöpiä. Prosessi etenee asteittain ja hitaasti.

Harvima antaa ohjeeksi, että iho pitäisi aina suojata.

Tähän aikaan vuodesta etelässä UV-indeksi on jo kolme. Harviman mielestä nyt pitäisi viimeistään aloittaa ihon suojaaminen.

– Suojaudutaan tiiviskankaisilla vaatteilla, on pitkähihainen paita, pitkälahkeiset housut, leveälierinen hattu, aurinkolasit. Kämmenselille ja kasvoille aurinkosuojavoidetta, suojakerroin vähintään 30.

Ihosyövän välttämiseksi Harviman mielestä tulisi tunnistaa riskiryhmät, joilla iho kärähtää muita helpommin ja joilla on suurempi riski saada ihosyöpä.

– Heille pitäisi jakaa tietoa, että yrittäkää suojautua. Valistaminen pitäisi ulottaa jo neuvoloihin ja koulumaailmaan.

Yksi riskiryhmä ovat lapset. Heidät pitäisi Harviman mielestä pitää poissa auringosta.

Riskiryhmään kuuluvat lasten lisäksi blondit ja punapäät. He ovat niitä, jotka eivät koskaan rusketu, vaan aina kärähtävät auringossa.

Syöpäriskissä ovat myös henkilöt, joilla on sellainen sairaus, jossa immuunijärjestelmä on heikentynyt. Potilaalla voi olla niin kova lääkitys, esimerkiksi reuma- tai suolitautiin, että immuniteetti on heikentynyt. Riski saada ihosyöpä on kasvanut.

Kovassa ihosyöpäriskissä ovat elinsiirtopotilaat.