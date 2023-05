5 arkista tilannetta, joissa piilee sydäninfarktin riski – yksi ryhmä on erityisessä vaarassa

Sydäninfarktiriski voi kasvaa tietyissä arkisissa tilanteissa, kun syke nousee äkillisesti.

Sydäninfarkti iskee tavanomaisesti sellaisessa tilanteessa, kun ruvetaan yhtäkkiä tekemään jotain rasittavaa ihan kylmiltään.

– Fyysisessä rasituksessa sydän joutuu työskentelemään enemmän, jolloin myös infarktiriski suurenee. Näin käy erityisesti niille, jotka eivät harrasta lainkaan liikuntaa, Sydänliiton ylilääkärinä toimiva kardiologi Anna-Mari Hekkala sanoo.

Säännöllinen liikunta suojelee rasituksen aiheuttamalta infarktilta.

Tyypillisiä rasitustilanteita aiheuttavat esimerkiksi lumipyryt, joiden jälkeen pitää kolata pihaa tai puhdistaa auto lumesta.

– Yhtäkkiä tehdään aika raju fyysinen suoritus, jota talviset olosuhteet vielä pahentavat. Sydäninfarktipotilaita tulee sairaalaan tavallista enemmän lumipyryjen jälkeen, Hekkala tietää.

Toinen tavallinen rasitustilanne on kesämökin laittaminen kuntoon talven jälkeen. Raskaimmat siivousurakat, laiturin nostaminen paikalleen tai pihapiirin puiden ja kivien kanssa touhuaminen saavat sykkeet korkealle.

– Jos taustalla on liikkumatonta elämäntapaa, tarvitaan yhtäkkiä melkoisen vaativaa fyysistä ponnistelua.

Sydäntään voi suojella aloittamalla tekemisen rauhallisesti, Hekkala neuvoo.

– Kannattaa lähteä liikkeelle lämmitellen ja kuulostellen, sen sijaan että alkaisi heti touhuta täysillä.

Vaikka samat työt eivät olisi edellisvuonna sen kummemmin hengästyttäneet, tilanne voi muuttua nopeasti. Varsinkin jos on harrastanut vähän liikuntaa.

– Riski on olemassa, kun kylmiltään aletaan touhuta rivakasti.

Puiden pilkkominen on mainiota arkiliikuntaa, mutta alkuun kannattaa edetä rauhallisesti.

Kuten myös aamulla herätessä. Hekkalan mukaan infarkteja on tavallista enemmän aamuisin kello neljän ja kymmenen välillä.

Siihen on kaksi selitystä. Ensimmäinen on se, että veren hyytyminen on aamuaikaan aktiivisempaa kuin muulloin, mikä lisää veritulpan riskiä.

Toinen syy liittyy verenpaineeseen.

– Sympaattinen hermosto aktivoituu herätessä. Se pompauttaa verenpaineen ja sykkeen ylös.

Sympaattinen hermosto on tahdosta riippumaton hermojärjestelmä, joka säätelee verenkiertoelinten, rauhasten, ruoansulatuskanavan ja virtsaelinten toimintoja.

Kardiologilta kysytään usein, kuinka ison riskin aiheuttaa seksin harrastaminen.

– Varsinkin miehet pelkäävät seksin aiheuttamaa sydäninfarktia. Erityisesti ne, joilla on ollut jo infarkti, pelkäävät kohtauksen tulevan seksin aikana.

” Jos pystyy nousemaan portaita kaksi kerrosväliä ongelmitta, silloin suoriutuu seksistäkin.

Hekkalalla on rohkaisevaa kerrottavaa.

– Riski on varsin pieni. Se on vähän suurempi kuin lepotilassa, mutta kuitenkin sen verran pieni, ettei seksiä tarvitse välttää, vaikka infarkti olisi jo ollutkin, Hekkala toteaa.

– Jos pystyy nousemaan portaita kaksi kerrosväliä ongelmitta, silloin suoriutuu seksistäkin.

Kokonaisterveydestä huolehtiminen auttaa suojelemaan sydäntä.

– Omasta fyysisestä kunnosta huolehtiminen on se tylsältä kuulostava, mutta paras tapa välttää sydäninfarkti. Sydämelle pitää antaa säännöllisesti sopivassa määrin tekemistä, Hekkala muistuttaa.