Piikki pisti Arjaa, 51, puutarhatöissä – pian käsi turposi, ja ”ytäkkä” lääke korvensi suonia

”Suolaa suoneen ja tehosteantibiootti päälle”, neuvoo maalaislääkäri.

Tapani Kiminkinen sanoo, että verenmyrkytysepäilyissä on tärkeää saada potilas kiireesti antibioottihoitoon.

Helsinkiläinen Arja, 51, teki keväällä kotipihassaan puutarhatöitä.

Hän sai orapihlajasta piikin pistoja eikä kiinnittänyt asiaan ensin niin huomiota.

Jonkin ajan päästä hänen kätensä alkoi turvota kyynärpään kohdasta.

– Luulin, että olin lyönyt kyynärpään johonkin, mutta käsi vain turposi ja tuli punaiseksi.

Käteen tuli samanlaisia oireita kuin ruusussa.

Arjalle tuli heikko olo. Hänestä tuntui, että voimat ovat lopussa.

Arja meni päivystykseen, jossa paljastui, että hänellä on voimakas bakteeritulehdus. Arja mietti, oliko bakteeri päässyt elimistöön orapihlajan pistokohdista.

Päivystyksessä Arjalle määrättiin voimakas lääkitys.

– Minulle käytiin panemassa kotona antibiootteja suoraan suoneen neljä kertaa vuorokaudessa. Se oli niin ytäkkää antibioottia, että se kirveli suonia.

Hoitoa kesti reilun viikon. Turvotukset ja muut oireet pikku hiljaa poistuivat.

– Ymmärsin, että tilanne oli hyvin vakava. Jos en olisi mennyt lääkäriin ja jos antibiootti ei olisi tehonnut, se olisi edennyt myrkytykseksi.

Arja epäilee saaneensa bakteerin vereen orapihlajan pistokohdasta.

Saarijärvellä vaikuttava maalaislääkäri Tapani Kiminkinen on toiminut 45 vuotta lääkärinä.

Hän sanoo, että verenmyrkytys- eli sepsis-tapauksia on ollut hänen uransa varrella yksittäisiä tapauksia.

Terve ihminen ei Kiminkisen mukaan verenmyrkytystä juurikaan saa, mutta joskus saattaa terveelläkin ihmisellä olla huono tuuri.

– Riski on, jos iholla on puremaa. Jos on ihmisen, koiran tai etenkin kissan purema, ja joku lepakko olisi aivan mahdoton.

Kiminkinen sanoo helsinkiläisen Arjan tapauksesta, ettei tilastollisesti voida sanoa, että kevätaika olisi sen kummallisempi aika saada verenmyrkytys kuin muukaan vuodenaika.

– Jonkun verran enemmän niitä esiintyy loppukesästä. Ihmiset kulkevat paljain jaloin ja altistuvat herkemmin.

Vaara vaanii Kiminkisen mukaan koko ajan ja korostuu loppukesällä, jonka vanha kansa tuntee nimeltä mätäkuukausi.

– Mutta totta kai, kun ihmiset siivoilevat, on riski saada haavoja ja ne voivat infektoitua.

Kiminkinen antaa neuvoksi, että aina pitää olla varovainen, ettei saa haavoja. Mökillä on talven jäljiltä yleensä pölyistä ja siellä voi olla eläinten jätöksiä, mikä lisää riskiä haavojen tulehtumiselle.

Jos Kiminkinen itse saa haavoja, hän puhdistaa ne heti pirtulla.

– Minulla on kotona sitä varten pirtupullo.

Tapani Kiminkinen sanoo, että hälytyskellojen pitäisi soida, jos vanhemmalla ihmiselle tulee horkkakuume.

Pahimmassa riskissä ovat Tapani Kiminkisen mukaan vanhemmat ihmiset.

Monella vanhemmalla elimistön puolustuskyky on heikentynyt ja tällöin on suurempi riski infektioihin.

Vanhemmalla ihmisellä huutomerkki on, jos hänelle tulee horkkakuume.

– Nuoremmalla ihmisellä horkka tulee, kun kylmettyy. Mutta vanhemmalla ihmisellä on syytä epäillä sepsistä, jos horkka tulee.

Kiminkinen sanoo, että horkkakuume voi olla sepsiksessä niin kova, että ihminen vain tärisee.

Kiminkiselle soitti kerran huolestunut rouva Saarijärveltä, joka kertoi, että hänen miehellään on niin kova horkkakuume, ettei hän pysy sängyssä. Kuumetta miehellä oli 40 astetta.

Kiminkinen epäili heti, että kyseessä on verenmyrkytys ja että on kiire. Paikalle hälytettiin ambulanssi.

Mies pantiin ambulanssissa tiputukseen ja hänet kiidätettiin Jyväskylän keskussairaalaan.

Kiminkinen sanoo, että kiire on näissä tapauksissa kova. Täysin tervekin ihminen voi menehtyä muutamassa tunnissa.

– Sen takia on kiire, että jos infektio ehtii edetä niin paljon, että elimistön sääntelyjärjestelmät pettävät, silloin ei ole enää mitään tehtävissä.

Kiminkisen mukaan on hyvin tärkeää saada reilu nestehoito käyntiin. Suolaa pitää hänen mukaansa saada suoneen, sillä liha säilyy suolassa.

– Nesteitä ja suolanesteliuoksia suoneen, näytteet äkkiä ja tehoantibiootti päälle. Nopeus on valttia.

Saarijärveläinen mies selvisi verenmyrkytyksestä. Koskaan ei selvinnyt, mistä hän oli saanut bakteerin vereensä.

– Verestä löytyi kahta eri bakteeria. Aluksi epäiltiin, että se olisi virtsaperäinen, mutta se ei ole niin varmaa.