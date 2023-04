5 tärkeintä keinoa – nämä suojaavat sinua lähes kaikilta kansantaudeilta

20 viime vuoden aikana moni suomalaisten terveyttä uhkaavista riskitekijöistä on vähentynyt, mutta hälyttävää on lihavuuden lisääntyminen.

Vähäinen liikunta on tutkitusti kansantaudeille altistava tekijä.

Kun prosentti väestöstä sairastaa jotakin tiettyä sairautta, silloin kyseessä on yhden määritelmän mukaan kansantauti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan virallista määritelmää kansantaudeille ei ole olemassa – mutta kyse on sairauksista, jotka ovat suomalaisilla niin yleisiä, että niillä on suuri merkitys koko väestön terveydentilaan eli kansanterveyteen. Kansantaudit vaikuttavat työkykyyn, niiden hoito vaatii terveydenhuollon palveluita, ja ne ovat myös yleisiä kuolleisuuden aiheuttajia.

THL:n mukaan Suomessa kroonisiksi tai pitkäaikaisiksi kansantaudeiksi katsotaan yleisesti:

■ Sydän- ja verisuonitaudit

■ Diabetes

■ Astma ja allergia

■ Krooniset keuhkosairaudet

■ Syöpäsairaudet

■ Muistisairaudet

■ Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja

■ Mielenterveyden ongelmat

”Lihavuuden jatkuva lisääntyminen aiheuttaa huolta”

Kansantaudeille altistavat monet elämäntapoihin liittyvät tekijät. Näitä riskitekijöitä ovat muun muassa: epäterveellinen ruokavalio, vähäinen liikunta, tupakointi, runsas alkoholinkäyttö ja lihavuus.

20 viime vuoden aikana moni riskitekijöistä on vähentynyt, mutta hälyttävää on se, että lihavuus on lisääntynyt. Kehityksen ennustetaan myös jatkuvan tulevina vuosina yhä samanalaisena. Tiedot selviävät THL:n viimevuotisesta tutkimuksesta, jossa arvioitiin, miten aikuisväestön riskitekijät kansantaudeille kehittyvät vuoteen 2040 mennessä.

– Tulosten mukaan keskeisten kansansairauksien riskitekijöissä on vaihtelua molempiin suuntiin, sanoi tutkimusohjelmajohtaja Hanna Tolonen THL:stä.

– Vähentynyt tupakointi sekä kohonneen verenpaineen ja kokonaiskolesterolin lasku vaikuttavat positiivisesti myös kansantautien sairastavuuteen, hän kertoi.

Väestön ylipainon kehitys taas on huolestuttava piirre.

– Lihavuuden jatkuva lisääntyminen aiheuttaa kuitenkin huolta. Jos paino nousee niillä, joilla on jo valmiiksi ylipainoa, se todennäköisesti tulee vaikuttamaan esimerkiksi diabeteksen ja muiden tautien yleistymiseen, Tolonen totesi.

Sydän tarvitsee liikuntaa.

Näin ehkäiset kansantauteja

Eri kansantaudeilla on usein samoja riski- ja suojatekijöitä.

– Esimerkiksi tupakointi lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin, kroonisiin keuhkosairauksiin, muistisairauksiin ja syöpiin, THL:n sivustolla kerrotaan.

THL myös korostaa, että erittäin suuri osa työikäisten kroonisista sairauksista voidaan ehkäistä.

Tärkeimmät lähes kaikilta kansantaudeilta suojaavat keinot ovat:

1. Terveellinen ruokavalio

2. Liikunta

3. Tupakoinnin välttäminen

4. Vähäinen alkoholinkäyttö

5. Lihavuuden ehkäiseminen

Lisäksi myös lääkehoitoa tarvitsee käyttää, jos henkilöllä on suuri riski sairastua kansantauteihin.

Yksi keino on erityisen tehokas

Erityisen hyvä tehokeino on liikunta. THL:n mukaan se suojaa lähes kaikkien kansantautien riskeiltä.

Liikunnan tärkeyttä nosti esiin viime viikolla jutussamme myös Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala.

– Sydän tarvitsee liikuntaa. Kaikenlainen liike, joka on istumisen tai makaamisen vastakohta, on eduksi. Tutkimuksista tiedetään myös, että liikkuvilla ihmisillä sydänäkkikuoleman riski on pienempi kuin liikkumattomilla, Hekkala kertoi.

Sydän- ja verenkiertoelimistön kunnon kannalta erityisen edullista on aerobinen liikunta.

– Mielellään joka päivä saisi olla jotakin sellaista liikuntaa, jossa vähän hengästyy ja syke nousee – vaikkapa reipas puolen tunnin kävely, Hekkala sanoi.