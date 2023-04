Hengenvaarallinen tauti voi olla yllättävän vähäoireinen – älä ikinä ohita näitä merkkejä

Sepelvaltimotauti on Suomessa niin yleinen, että lähes kuka tahansa voi olla sairastumisriskissä. Sydänlääkäri kertoo, miten asiaan voi vaikuttaa omilla elintavoilla.

Jokaisen on hyvä tuntea sepelvaltimotaudista ilmoittelevat oireet, sanoo sydänlääkäri.

Sepelvaltimotauti ei synny hetkessä, vaan kyseessä on vuosien tai jopa vuosikymmenten kehitys.

– Ateroskleroosi eli valtimoiden ahtautuminen on se prosessi, joka johtaa kohti sepelvaltimotautia, kertoo Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala.

Ateroskleroosin käynnistää ”paha” LDL-kolesteroli, jota alkaa pikkuhiljaa kertyä rasvapesäkkeiksi suonten seinämiin.

– Lisäksi on useita erilaisia tekijöitä, jotka kiihdyttävät prosessia. Tällaisia ovat esimerkiksi tupakka, kohonnut verenpaine, ylipaino, diabetes ja liikkumattomuus.

” Elintapa-asioista on oikeasti nyt syytä olla todella huolissaan.

Kardiologi korostaa, että vaikka sepelvaltimotaudin oireet useimmilla ilmenevät vasta eläkeiässä, elintavoista huolehtiminen on ajankohtaista kaikenikäisille.

– Elintapa-asioista on oikeasti nyt syytä olla todella huolissaan, Hekkala sanoo.

Hän muistuttaa, että Pohjois-Karjala-projekti, jonka alkamisesta on jo yli 50 vuotta aikaa, sai paljon hyvää aikaan. Kun aikoinaan kiinnitettiin huomiota väestön rasvansaantiin, verenpaineeseen ja tupakkaan, työikäisten kuolleisuus sepelvaltimotautiin laski huomattavasti.

– Nyt kun katsoo elintapoja ja sitä, miten ylipainoisuus yleistyy ja liikunta vähenee jo lapsillakin, tulevaisuus ei näytä kovin hyvältä. Tällaisissa elintavoissa nimenomaan vaanii valtimoiden ateroskleroosin riski.

Monelle käy yhä niin, että sydäninfarkti on ensimmäinen merkki valtimoiden sairastumisesta.

Suonten ahtautuminen vie salakavalasti kohti sepelvaltimotautia, sillä alkuvaiheessa se ei tunnu miltään.

– Oireita tulee vasta siinä vaiheessa, kun valtimot ovat jo hyvin pitkälle ahtautuneet. Valitettavasti monella sydäninfarkti on ensimmäinen merkki valtimoiden sairastumisesta.

Sydäninfarktin aiheuttama tukkeutunut suoni pystytään nykyään sairaaloissa avaamaan pallolaajennuksella, ja infarktin aiheuttama sydänlihasvauriokin jää pieneksi, jos toimenpide tehdään ajoissa.

Kaikki infarktipotilaat eivät kuitenkaan ehdi sairaalaan, ja sepelvaltimotaudin aiheuttama sydäninfarkti onkin yleisin syy sydänperäiseen äkkikuolemaan.

Näin oire usein ilmenee ensimmäisen kerran

Sepelvaltimotaudissa on kyse sydämen omien valtimoiden ahtautumisesta, jolloin sydänlihaksen verenkierto heikkenee ja lihakseen tulee hapenpuutetta.

Hapenpuutteen vuoksi sepelvaltimotaudin oire ilmaantuu yleensä rasitustilanteessa, kun sydän joutuu tekemään kuormittavaa työtä – ja rasituksen lopettaminen vastaavasti helpottaa oiretta.

– Tyypillisimmillään oire ilmenee ensimmäisen kerran voimakkaammassa rasituksessa, kuten vaikkapa bussille kiiruhtaessa tai ripeästi portaita noustessa. Myös pakkasilma, vastatuuli tai kantamukset voivat edesauttaa oireen tuloa, ja henkinen stressikin voi laukaista tuntemuksen.

Tavallisin sepelvaltimotaudin oire on rintakipu, mutta sairaus voi oireilla myös salakavalan huomaamattomasti.

– Usein potilaat kuvaavat muutakin kuin kipua. Oireena voi olla vain rinnan alueen ahdistava, pakahduttava ja epämiellyttävä tunne, joka sitten helpottaa, kun pysähtyy ja lepää.

Yleinen tuntemus on myös rasituksessa ilmaantuva närästysoire, joka ei liity ruokailuun.

Fakta Tunnista sepelvaltimotaudin oireet Sepelvaltimotaudin tavallisin oire on rintakipu, jonka tyypillisiä piirteitä ovat: ■ Kipu alkaa ruumiillisessa rasituksessa – reippaasti liikkuessa tai muussa lihastyössä. Toisinaan sen syy voi olla myös henkinen rasitus. ■ Tuntuu yleensä keskellä rintaa puristavana tai muutoin epämiellyttävänä. ■ Voi säteillä olka- ja käsivarsiin, leukaperiin, selkään lapojen väliin tai ylävatsalle. ■ Helpottuu yleensä levossa ja nitrolääkkeellä muutamassa minuutissa. ■ Oire toistuu samanlaisena. Lähde Terveyskirjasto

Hakeudu tutkimuksiin herkästi

Sepelvaltimotaudin oireiden ilmaantuessa sepelvaltimon sisäosa on ahtaimmasta kohdasta yleensä jo yli 60–70 prosenttia ahtautunut.

– Kun enää noin 30 prosentin väylä on auki, veren virtaus alkaa pahasti heikentyä rasitustilanteessa. Toki sydäninfarkti voi syntyä myös suoneen, jossa ei ole vielä vaikeasti ahtautunutta kohtaa, Hekkala sanoo.

” Aika matalalla kynnyksellä voi soittaa joko päivystysapuun tai hätänumeroon silloin, jos rintakehän alueelle iskee uusi kipu tai tuntemus.

Uusien rintakiputuntemusten vuoksi on herkästi hakeuduttava tutkimuksiin, sillä hoitamaton sepelvaltimotauti vaikeutuu vähitellen ja voi johtaa jopa sydäninfarktiin.

– Sepelvaltimotaudista ilmoittelevat oireet on jokaisen hyvä tuntea. Aika matalalla kynnyksellä voi soittaa joko päivystysapuun tai hätänumeroon silloin, jos rintakehän alueelle iskee uusi kipu tai tuntemus.

Sydäninfarktissa suoni on tukkeutunut nopeasti kokonaan, ja oireet ovat tyypillisesti voimakkaat. Niitä ovat kova kipu tai ahdistus, kylmähikisyys ja pahoinvointi. Olo on hyvin sairas ja oireet pahenevat nopeasti tuntien tai jopa minuuttien kuluessa.

– Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että myös infarkti voi oireilla lievemmin. Siksi on lupa soittaa mihin tahansa vuorokauden aikaan nopeasti apua, ja saada ammattilaisen arvio tilanteesta.

Sydäninfarktissa hoitoon on kiire, sillä ensimmäisen tunnin aikana oireiden alusta äkkikuoleman vaara on suurin.

– Pahimmat viiveet hoitoon tulevat kotona, kun ihminen miettii, mitä pitäisi tehdä ja meneekö kohtaus ohi.

Fakta Kaikki rinnan alueen kipu ei viittaa sepelvaltimotautiin Rinnan alueella tuntuvat kiputuntemukset ovat yleisiä, ja varsinkin nuorilla ja keski-ikäisillä ne johtuvat usein muista syistä kuin sepelvaltimotaudista. Seuraavat piirteet viittaavat siihen, että kyseessä ei ole sepelvaltimotauti: ■ Kipu on melko lievää ja ilmenee levossa. ■ Liikkuminen jopa helpottaa oiretta. ■ Kipu jatkuu pitkään tunti- tai päiväkaupalla. ■ Kipu liittyy hengitykseen. ■ Kipu on luonteeltaan terävää ja pienellä alueella vasemmassa kyljessä. Lähteet: Terveyskirjasto, Anna-Mari Hekkala.

Nämä arvot ennustavat valtimoiden terveydentilaa

Sepelvaltimotauti on Suomessa niin yleinen, että lähes kuka tahansa voi olla sairastumisriskissä. Hyvin paljon asiaan voi kuitenkin vaikuttaa omilla elintavoilla.

– Hyviin elintapoihin kannattaa kiinnittää huomiota ihan murrosiästä lähtien, koska silloin valtimoiden sairastuminen jo alkaa.

Sydän- ja verenkiertoelimistön kunnon kannalta erityisen edullista on aerobinen liikunta.

Valtimoiden tulevaa terveydentilaa ennustavat esimerkiksi kolesteroliarvot.

– Siksi jokaisen tulisi jo nuorena aikuisena olla tietoinen omasta kolesterolitasostaan. Se selviää vain mittaamalla. Kohonneen kolesterolin hoitaminen ehkäisee suonten tukkeutumista.

Samoin kardiologi kehottaa hoitamaan verenpaineen, jos se on korkealla. Kohonnut verenpaine kiihdyttää valtimoiden ahtautumista.

– Usein on sellainen tilanne, että näitä arvoja mittaillaan, mutta asialle ei tehdä mitään. Koholla oleviin arvoihin pitää puuttua.

Myös painonhallinta on tärkeää. Hoikkakin voi sairastua, mutta noin kaksi kolmannesta sepelvaltimotautipotilaista on keskivartalolihavia.

Tupakointi kannattaa ehdottomasti lopettaa, ja Hekkala huomauttaa, että myös muut nikotiinituotteet ovat valtimoille vaarallisia.

” Mielellään joka päivä saisi olla jotakin sellaista liikuntaa, jossa vähän hengästyy ja syke nousee – vaikkapa reipas puolen tunnin kävely.

Haitallista on myös liikkumaton elämäntapa.

– Sydän tarvitsee liikuntaa. Kaikenlainen liike, joka on istumisen tai makaamisen vastakohta, on eduksi. Tutkimuksista tiedetään myös, että liikkuvilla ihmisillä sydänäkkikuoleman riski on pienempi kuin liikkumattomilla.

Erityisen edullista sydän- ja verenkiertoelimistön kunnon kannalta on aerobinen liikunta.

– Mielellään joka päivä saisi olla jotakin sellaista liikuntaa, jossa vähän hengästyy ja syke nousee – vaikkapa reipas puolen tunnin kävely.

Sepelvaltimotaudin parhaat ehkäisykeinot kaikenikäisille:

1. Vältä tupakkaa ja muita nikotiinituotteita.

2. Harrasta liikuntaa ja pysy fyysisesti aktiivisena läpi elämän.

3. Pyri hyvään painonhallintaan.

4. Ole tietoinen kolesteroli- ja verenpainearvoistasi.

5. Korjaa ruokavalion rasvat: vältä kovia ja suosi pehmeitä rasvoja.

6. Vähennä suolan määrää. Lähes kaikki suomalaiset saavat ruokavaliosta liikaa suolaa.

Lähde: Anna-Mari Hekkala