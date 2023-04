Yhä useampi suomalainen syö näitä lääkkeitä – Sannan, 47, sydän meni sekaisin

Sannalla diagnosoitiin ADHD kaksi vuotta sitten. Sydänoireiden takia hänen piti kuitenkin lopettaa lääkitys. – Käyttäisin lääkkeitä, jos uskaltaisin.

Kaksi vuotta sitten arki kahden pienen lapsen kanssa väsytti Sannan, 47, niin, että hänen oli pakko mennä lääkäriin.

– Tuntui, että pää räjähtää, Sanna kuvailee.

Hänet ohjattiin ADHD-tutkimuksiin, joista tuli lopulta diagnoosi. Samalla moni asia sai selityksen: Se, miksi Sanna kuormittui niin kovin lapsiperhearjesta. Miksi työ- ja opiskelupaikat olivat vaihtuneet tiuhaan, ja miksi ajatukset tuntuivat aina olevan jossain muualla kuin tässä ja nyt.

– Diagnoosi oli ainoastaan helpottava. Se selitti niin paljon, eikä minun enää tarvinnut kokea huonommuuden tunteita, Sanna sanoo.

Aluksi Sanna epäili kuitenkin epäili diagnoosia. Voisiko hänellä tosiaan olla aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö ADHD? Hänellä, korkeakoulutetulla kahden lapsen äidillä, joka oli aina pärjännyt koulussa, ja jolla ei koskaan ollut käyttäytymishäiriöitä?

Lääkitys auttoi

Testien jälkeen Sanna sai ADHD-diagnoosin ja aloitti lääkehoidon.

Eri lääkeaineita ja annoskokoja oli kokeiltava monta kertaa, ennen kuin löytyi se sopivin.

– Olin sellainen kuin mitä olin ajatellut muiden olevan. Hillitty ja hallittu. Se oli ihan mahtava fiilis!

Keskittymiskykykin parani.

Toisaalta Sanna alkoi eristäytyä, eikä hän ollut enää yhtä sosiaalinen, iloinen ja pirskahteleva kuin ennen lääkitystä.

– Istuin usein yksi työhuoneessa enkä enää mennyt muiden kanssa kahvitauolle, opettajana työskentelevä Sanna kertoo.

Kaikesta huolimatta Sanna tunsi kiitollisuutta siitä, että hänen olonsa oli lääkkeiden myötä parempi.

Outoja oireita

Pian Sanna alkoi kuitenkin kokea outoja tuntemuksia rinnassaan.

Työterveydessä otettiin sydänsähkökäyrä (EKG). Siinä näkyi viitteitä pitkästä QT:sta. EKG:stä mitattava QT-aika kuvastaa sydämen kammioiden sähköistä palautumista ja siinä ilmeneviä häiriöitä.

Psykiatrian erikoislääkärin Jyrki Korkeilan mukaan pitkä QT nostaa haitallisen rytmihäiriön riskiä.

Tiedetään, että lievä pulssin nopeutuminen ja verenpaineen kohoaminen ovat ADHD-lääkehoidon aikana mahdollisia. Sydänsairaille tai niille, joilla on muita sydän- ja verenkiertoelimistön riskitekijöitä, tämä voi olla riski.

ADHD-lääkkeisiin liitettyjä kuolemantapauksia ei Korkeilan mukaan kuitenkaan ole tiedossa. Esimerkiksi laajassa yhdysvaltalaistutkimuksessa ei löytynyt näyttöä siitä, että ADHD-lääkkeiden käyttö lisäisi vakavien sydäntapahtumien riskiä.

– Lääkkeet ovat sydämen näkökulmasta ihan turvallisia, mutta sydänoireet voivat olla kiusallisia ja ikäviä. Vaihdoin juuri erään potilaan lääkkeen, koska hänen pulssinsa nousi levossa yli 90:een, Korkeila kertoo.

Aikuisen normaali leposyke on noin 40–90 lyöntiä minuutissa.

ADHD:n hoidossa käytetään useita erilaisia lääkevalmisteita. Suurin osa niistä stimuloi keskushermostoa. Lääkkeet ovat amfetamiinin johdannaisia.

– Ne on todettu pitkäaikaisessa käytössä turvallisiksi, Korkeila kertoo.

Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat univaikeudet, ruokahalun väheneminen, päänsärky, ruoansulatuskanavan ongelmat sekä käytösoireet, kuten ärtyisyys tai aggressiivisuus. Ilottomuutta tai alakuloisuuttakin voi ilmetä.

Suurin osa sietää stimuloivia lääkkeitä hyvin ja saa niistä apua. Jotkut ovat Korkeilan mukaan kokeneet, että elämä on suorastaan mullistunut niiden myötä.

”Käyttäisin lääkkeitä, jos uskaltaisin”

Sanna säikähti sydänlöydöstä. Hänellä ei aiemmin oltu todettu minkäänlaisia sydänsairauksia

Kardiologi suositteli Sannaa jättämään ADHD-lääkkeet, ja niin hän myös teki. Kontrollissa ei enää näkynyt merkkejä pitkästä QT:sta.

Lääkkeiden lopettamisen jälkeen myös arkea hankaloittavat oireet ovat palanneet.

– Kun minulla oli lääkkeet, hommat tulivat tehtyä.

Nyt asiat vain välillä seisovat. Etenkin jos ne eivät Sannaa oikein kiinnosta.

Yksi arjessa pärjäämistä tukeva apuväline on paperikalenteri. Sinne hän merkitsee kaiken. Sanna unohtelee helposti asioita.

– Nyt kun tiedän, mikä minua vaivaa, osaan suhtautua itseeni paremmin. Usein kommentoin muillekin, että tää on nyt tätä mun ADHD:ta. Annan oikeuden sille, jos jokin asia ei oikein suju. Jos tiskit jäävät laittamatta tai mieli poukkoilee asiasta toiseen.

Töissä Sanna käy entiseen malliin. Hän kuvailee itseään ”multitaskaajaksi”.

– Työ vaatii sitä, ja se myös sytyttää minut.

Mutta väsyttääkin. Illalla Sanna ei edes aina jaksa nousta sohvalta.

– Olen hyväksynyt, että olen tällainen, se auttaa. ADHD on parhaimmillaan supervoima. Ajatus juoksee, ja pystyn tekemään asioita.

Sanna voisi kuvitella vielä kokeilevansa lääkkeitä, jos esimerkiksi uusia valmisteita tulisi markkinoille.

– Maallikon kokemukseni ja näkemykseni on se, että käyttäisin lääkkeitä, jos uskaltaisin, Sanna sanoo.

ADHD-lääkkeiden sivuvaikutukset ovat puheenaihe myös esimerkiksi somen vertaistukiryhmissä. Julkisuudessa niitä on kuitenkin käsitelty vähän.

– En ole lääkevastainen, mutta minusta lääkkeiden riskeistä voisi puhua enemmänkin. Olen miettinyt, että mitä niiden kanssa voi käydä, Sanna sanoo.

ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD on oireyhtymä, joka liittyy aivojen tarkkaavuutta ja vireystilaa säätelevien hermoverkkojen häiriintyneeseen kehitykseen.

ADHD voidaan diagnosoida lapsuudessa, nuoruudessa tai aikuisuudessa. Monilla ADHD todetaan vasta aikuisena, vaikka oireita on ollut jo lapsena.

ADHD-diagnoosi edellyttää, että sille tyypillisiä oireita on monia, ja että oireet häiritsevät elämää useilla alueilla ja pysyväisluonteisesti.

ADHD:n ydinoireita ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Eri oireiden yhdistelmät ovat yksilöllisiä.

Hoitokeinoja ovat tukitoimet sekä psykososiaaliset hoitomuodot ja lääkehoito.

Parantavaa lääkehoitoa ei ole olemassa. Lääkkeiden tarkoitus on vähentää oireita ja parantaa elämänlaatua.

Hoitamattomana ADHD voi haitata opintoja ja työllistymistä sekä suurentaa psykiatristen häiriöiden, syrjäytymisen ja päihteiden käytön riskiä. Lähde: Käypä hoito -suositus, Terveyskirjasto

Diagnoosit lisääntyneet

ADHD on ollut yksi viime vuosien terveyspuheenaiheista, ja diagnoosit ovat lisääntyneet.

– Kymmenen vuotta sitten tein aika harvoin diagnooseja tähän päivään verrattuna, Jyrki Korkeila muistelee.

– Se ei tarkoita sitä, että ADHD olisi yleistynyt. Aina kun jostain häiriöstä tulee hoitosuositus, sen tunnistaminen lisääntyy.

Toisaalta se lisää myös väärien diagnoosien riskiä. Niiden osuudesta ei Korkeilan mukaan ole tutkittua tietoa.

– Luvun voisi vetää hatusta, mutta se olisi aivan liian epävarmaa. Ruotsissa on jo toisaalta klinikka, joka arvioi diagnooseja uudelleen, mikä viittaa kyllä siihen, että niitä selvästi tulee. Toisaalta iän karttuessa oireet lievittyvät monella siinä määrin, ettei diagnoosia voida asettaa.

Kun nuoruusiästä siirrytään aikuisikään, ADHD:n esiintyvyys on noin 30 prosenttia pienempi. Lapsilla esiintyvyys on 4–5 prosentin luokkaa, ja aikuisilla esiintyvyyden on laadukkaassa katsauksessa todettu olevan länsimaissa 2,8 prosenttia.

Erityisesti korkeakoulutetut naiset ovat Korkeilan mukaan valveutuneita pohtimaan tuntemuksiaan, ja he hakevat miehiä herkemmin apua ongelmiinsa.

Lähteitä: Sydänliitto, Duodecim, Terveyskirjasto, Mielenterveystalo.fi

Ilta-Sanomat on nähnyt dokumentit, jotka tukevat haastateltavan kertomusta.

Sannan nimi on muutettu hänen omasta toiveestaan yksityisyyden suojaamiseksi.