Parantumaton sairaus yleistyy erityisesti nuorilla naisilla – syytä ei tiedetä

Suun terveys voi liittyä yllättävällä tavalla MS-taudin puhkeamiseen, kertoo neurologi Hanna Kuusisto.

Suomi kuuluu maihin, joissa MS-tauti on maailman yleisin. Sairaus on tavallinen etenkin nuorilla naisilla: MS-tautia sairastaa lähes 13 000 suomalaista, ja heistä 70 prosenttia on naisia.

MS-tauti eli multippeliskleroosi on keskushermoston krooninen tulehduksellinen sairaus, joka puhkeaa tyypillisesti noin 30-vuotiaana.

– Diagnooseja tehdään paljon enemmän kuin vuosikymmeniä sitten, mutta sitä emme tarkkaan tiedä, onko MS-tauti sairautena yleistymässä vai tunnistetaanko se vain aiempaa paremmin, kertoo neurologian ylilääkäri, professori Hanna Kuusisto.

Kuusistolla on yli 20 vuoden kokemus MS-potilaiden hoidosta, ja hän toimii tällä hetkellä MS-taudin Käypä hoito -työryhmän puheenjohtajana.

– Juuri hiljattain kävin läpi sitä, miten vanhojen potilaiden diagnoosit tehtiin – ja havaitsin, että nykykriteereillä ne olisi tehty vuosia aikaisemmin kuin silloin aikoinaan.

Kun aiemmin oli tyypillistä, että diagnoosin tekemiseen kului useita vuosia, nykymenetelmillä MS-tauti tunnistetaan usein jo heti ensioireesta.

Tyypillinen ensimerkki MS-taudista on näköhermon tulehdus.

Tunnista sairauden ensioireet

MS-taudin oireissa ja niiden voimakkuudessa on paljonkin eroja potilaiden välillä. Kuusisto kertoo, että tyypillinen ensimerkki taudista on näköhermon tulehdus.

– Silmä voi olla sumea ja liikutteluarka, ja oireen pitää kestää yhtäjaksoisesti vähintään 24 tuntia. Ohimenevät hetkelliset silmäoireet eivät liity MS-tautiin.

Muita tavallisia alkuvaiheen oireita ovat kahtena näkeminen, kehon jonkin kohdan heikkous ja tunnon menetys sekä kävelyvaikeudet.

– Kävely vaikeutuu niin, että molemmat jalat tuntuvat jollakin tavalla puutuneilta tai heikoilta, ikään kuin jalassa olisi liian kireät housut. Jos jalkaa pistelee vain yhdestä kohdasta, ei se viittaa MS-tautiin.

Fakta MS-tauti eli multippeliskleroosi ■ MS-tauti alkaa usein tuntohäiriöillä tai näköhermon tulehduksena, joka ilmenee näön heikentymisenä ja silmän liikuttelukipuna. ■ Muita MS-taudin oireita ovat yhden tai useamman raajan heikkous tai koordinaatiovaikeus, tasapainovaikeudet, häiriöt virtsarakon toiminnassa, poikkeuksellinen uupumus ja kivut. ■ Yleisin MS-taudin alatyyppi on aaltomaisesti etenevä MS-tauti. Siinä oireita esiintyy jaksoittain ja jaksojen välillä vointi on vakaa. Pahenemisvaiheessa ilmaantuu uusi oire tai vanhat pahenevat selvästi. ■ Aaltomainen MS-tauti muuttuu useimmiten myöhemmin toissijaisesti eteneväksi MS-taudiksi, jolloin toimintakyvyn heikkeneminen tapahtuu tasaisesti riippumatta pahenemisvaiheista. ■ Harvinaisempi tautimuoto on ensisijaisesti etenevä MS-tauti, jossa oireet etenevät tasaisesti heti sairauden alusta lähtien. Lähde: Tampereen yliopistollinen sairaala

Miksi nuoret naiset sairastuvat?

MS-tautiin sairastumisen taustalla saattaa olla perinnöllinen taipumus, mutta se yksistään ei aiheuta taudin puhkeamista vaan mukana ovat myös ympäristötekijät. Näiden tietynlainen yhdistelmä voi joillakin ihmisillä aiheuttaa sairastumisen.

– Suomessa on joitakin MS-sukuja, jotka usein ovat Pohjanmaalta. Yleensä perinnöllisyyden merkitys ei kuitenkaan ole kovin vahva. Jos ihmisellä on MS-tauti, hänen lapsensa riski sairastua siihen on alle 5 prosenttia – eli todennäköisempää on, että hän saa jonkin muun kansantaudin.

On vielä pitkälti arvoitus, miksi tauti koskettaa etenkin nuoria naisia. Ajatellaan, että jollakin tavalla ilmiö liittyy naisen hormonitoimintaan.

– Tähän viittaa se, että ennen murrosikää MS-tautia sairastavia poikia ja tyttöjä on saman verran, mutta murrosiän jälkeen tyttöjen osuus nousee 70 prosenttiin.

Vaikka asiaa on tutkittu paljon, yhtä tiettyä tekijää ei ole löytynyt.

– Sen tiedämme tänä päivänä jo, että tupakointi on todella merkittävä riskitekijä. Samoin riskiä nostavat ylipaino murrosiässä sekä D-vitamiinin puute. Sen sijaan ehkäisypillereiden käytön ei tiedetä millään tavalla liittyvän MS-taudin puhkeamiseen, vaikka se onkin hormonaalinen ja vain naisia koskettava tekijä.

Viime aikoina on alettu havahtua siihen, miten myös suun terveys voi vaikuttaa MS-taudin puhkeamiseen.

Suun terveys voi liittyä taudin puhkeamiseen

Neurologin mukaan jo vuosia sitten havaittiin, että erilaiset stressitekijät ja infektiot laukaisevat sekä MS-tautia että sen pahenemisvaiheita. Stressitekijöitä voivat olla esimerkiksi synnytys, burnout tai jalan murtuma, ja infektioita aivan tavalliset tartuntataudit.

– Siksi potilaita on aina neuvottu huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta ja välttämään kontakteja mahatautisiin, ettei ainakaan tieten tahtoen altistuisi tulehduksille.

Viime aikoina on alettu havahtua myös suun terveyden vaikutukseen.

– Enenevässä määrin on alkanut tulla tietoa siitä, miten suun terveys on yhteydessä kroonisiin sairauksiin kuten autoimmuunisairauksiin.

Kuusisto on tutkinut asiaa itsekin.

– Tarkastelimme, oliko nuorten potilaiden MS-taudin ensioiretta tai puhkeamista edeltänyt suun tulehdus. Selvisi, että valtaosalla niistä, joilla oli jokin tulehdus ollut, kyseessä oli juuri hampaiston tulehdus.

Neurologin mukaan suun kunto tulisikin aina huomioida osana kokonaisuutta.

– Ei siitä mitään prosenttiosuuksia voi sanoa, mutta suun tulehdus on samanlainen riski kuin muutkin tulehdukset ja stressitekijät. Parodontiitti on hyvin yleinen ja se voi olla riittävä tekijä laukaisemaan MS-taudin, jos sairastumiseen on alttius ja lisäksi ihmisellä on muitakin riskitekijöitä kuten tupakointi, ylipaino ja D-vitamiinin puutos.

Kuusisto muistuttaa, että vaikka MS-tauti olisi jo puhjennut, suun terveydestä huolehtiminen on edelleen eduksi.

– Hoitamaton tulehdus ylläpitää MS-taudin aktiivisuutta. Jos suussa kytee koko ajan, voi olla vaikea saada MS-tautia rauhalliseksi.

MS-tautiin liittyy usein näkymättömiä oireita kuten uupumusta.

Minkälainen tauti on nykyään potilaalle?

Koska MS-tautiin sairastutaan nuorena, tautia ja sen hoitomuotoja on tutkittu valtavasti.

Kuusisto sanoo, että onkin aivan eri asia sairastua nyt kuin parikymmentä vuotta sitten.

– Nykylääkkeiden avulla tauti pysyy kurissa niin, että valtaosa potilaista voi sen kanssa elää normaalia elämää – saada lapsia, käydä töissä ja harrastaa. Lääkkeitä on tarjolla valtava määrä, ja pääsääntöisesti kaikille löytyy sopiva hoito.

Toisaalta Kuusisto korostaa, ettei MS-tautia tule missään tapauksessa vähätellä.

– Se on aina todella merkittävä asia yksilölle ja hänen perheelleen.

MS-tauti on hyvin yksilöllinen sairaus, ja pienelle osalle sairastuneista se merkitsee edelleen nopeaa vammautumista ja terveyden menetystä.

Lisäksi myös lievemmät tautimuodot aiheuttavat usein näkymättömiä oireita, jotka saattavat häiritä arkea merkittävästi.

– MS-tautia sairastavat ihmiset tuovat usein esiin, etteivät muut ymmärrä sitä, että heidän arkielämäänsä ja sosiaalista kanssakäymistä vaikeuttavat esimerkiksi uupumus, virtsarakon hallinnan ongelmat ja keskittymisvaikeudet – jotka eivät näy päälle päin.