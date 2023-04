Jenni, 42, luopui sokerista – verikokeiden tulokset hämmästyttivät

Verikokeiden tulokset olivat Jenni Blombergille, 42, yllätys. Iloinen sellainen.

Koholla ollut kolesteroliarvo oli matalampi kuin koskaan kahdenkymmenen vuoden aikana.

Viime vuoden kesäkuussa Jennin kokonaiskolesteroli oli 6,6 ja tämän vuoden maaliskuussa 5,1.

Kokonaiskolesterolin viitearvo on alle 5,0 millimoolia litrassa.

Jenni uskoo, että syy parantuneisiin arvoihin liittyy jollain tavalla sokerin syönnin suitsimiseen.

Vuodenvaihteessa Jenni jätti ruokavaliostaan pois liki kaiken lisätyn sokerin, kuten suklaan ja karkit ja lisäksi jopa makeat täysmehut.

– Käytännössä ruokavalioni oli kesäkuun mittausten aikaan muuten aivan sama kuin nyt maaliskuussa, mutta olen ollut vuoden alusta asti käytännössä ilman sokeria, Jenni kertoo.

Muita merkittäviä muutoksia Jenni ei ruokavalioonsa ole tehnyt. Hän syö edelleen esimerkiksi kauraa, riisiä ja perunaa sekä runsaasti kasviksia.

Lautasella oli alkuvuonna kuitenkin normaalia enemmän punaista lihaa, jotta nimenomaan sokerin vähentämisen vaikutus näkyisi rasva-arvoissa.

”Meni harmittavan kauan, että oikeasti testasin sokerin radikaalin vähentämisen vaikutusta”, Jenni sanoo.

Arvot tarkasti taulukkoon

Jenni on seurannut rasva-arvojaan hämmästyttävän tarkkaan, vuodesta 2000 alkaen. Exceliin on kirjattu kaikkiaan 26 mittausta, ensimmäinen on lukioajoilta.

– Menin töihin, ja jäin työhöntulotarkastuksessa kiinni korkeista rasva-arvoista. Kokonaiskolesteroli oli 7,7, siitä lähdettiin liikkeelle.

Tuolloin Jenni oli 19-vuotias, urheilullinen ja normaalipainoinen nuori nainen, joka oli pelannut SM-tasolla koripalloa.

– Olen aina ollut liikkuvainen. Tällä hetkellä harrastan polkujuoksua sekä spinningiä, tanssia ja joogaa eikä minulla koskaan ole ollut ylipainoa, Jenni kertoo.

Ylipaino on yksi korkeaan kolesteroliin vaikuttava asia, samoin se, jos ravinnossa on runsaasti eläinperäistä, kovaa rasvaa.

Jenni kummeksuukin korkeaa kolesteroliarvoaan – lieneekö se osin perinnöllistä?

” Minulla on avaimet terveempään loppuelämään käsissäni.

Vuosia Jenni yritti vaikuttaa kolesteroliarvoihinsa vähentämällä punaisen lihan syöntiä ja suosimalla hyviä rasvoja sisältäviä ruokia.

Sokerin kulutus sen sijaan oli reipasta.

– Suklaata olen rakastanut ja syönyt aina, sitä meni viikoittain. Kun lapsilla oli karkkipäivä, ostin itsellenikin. Ja jos työpaikalla oli jälkkäriä, otin sitä.

Välillä Jenni yritti korvata suklaata rasvattomilla sokerituotteilla, kuten muilla makeisilla.

– Meni harmittavan kauan, että oikeasti testasin sokerin radikaalin vähentämisen vaikutusta.

Lääkärit eivät hänen mukaansa tähän juurikaan kannustaneet, vaan kehottivat keskittymään lihansyönnin vähentämiseen ja pehmeiden rasvojen suosimiseen.

Hattaroita tekemässä koulun leffaillassa.

Iho ja vatsa paremmassa kunnossa

Maaliskuun mittauksissa Jennin non-HDL oli ensimmäistä kertaa viitearvoissa eli 3,6. Aiemmin arvo oli huidellut 3,9 ja 5,2 välillä.

Non-HDL on yksi tapa tulkita kolesteroliarvoja. Se lasketaan miinustamalla HDL-kolesteroli eli hyvä kolesteroli kokonaiskolesterolista. Kaavan tuloksena on huonon kolesterolin määrä.

– Uskaltaisin aika vahvasti olettaa, että sokeri on melkoista myrkkyä ainakin minun rasva-aineenvaihdunnalleni, vaikka tarkempaa tutkimusta aiheesta on ollut vaikea löytää, Jenni sanoo.

Hän aikoo jatkaa sokerittomalla linjalla. Se näkyy muutenkin.

– Ihoni on selkeästi paremmassa kunnossa, sen huomaa, ja vatsassa on parempi olo.

Kiloja Jenni ei havaitse tippuneen, mutta laihtuminen ei hänen tavoitteensa olekaan.

Polkujuoksu on Jennin ykkösharrastus. Kuva NUTS Karhunkierrokselta.

Sokerista ei ole hyötyä

Mitä sokerin ja kolesterolin yhteyksistä tiedetään?

– Suoraa linkkiä sokerin ja kolesterolin väliltä ei löydy, sanoo yleislääketieteen erikoislääkäriltä Emil Heinäaho Terveystalosta.

Mutta kytkös löytyy – vastaontelosta.

Ihmisellä on luonnostaan kehossaan rasvaa, mikä on myös tarpeen. Vatsaontelon sisälle kertyvä rasva on kuitenkin terveydelle haitallista.

Vatsaonteloon kertyvä rasva on aktiivisempaa kuin esimerkiksi lantiolle kertyvä rasva, ja se vaikuttaa suoraan maksan toimintaan.

– Jos heivaa lisätyn sokerin pois, energiansaanti vähenee. Se vie tehokkaasti rasvaa pois vatsaontelosta. Tiedetään, että sitä myötä hyvä kolesteroli nousee, ja veren rasvapitoisuus laskee.

Lisätyllä sokerilla tarkoitetaan kaikenlaisia sokereita ja sokerivalmisteita, joita käytetään sellaisenaan tai lisätään elintarvikkeisiin tai ruokaan valmistuksen yhteydessä.

Sokeri voi rasvoittaa maksaa jo muutamassa kuukaudessa.

– Kun näkee hyväkuntoisia miehiä, heillä voi silti olla pallo mahan kohdalla. Se on merkki vatsaontelon sisäisestä rasvasta, Heinäaho sanoo.

Siksi etenkin vyötärönympäryksen mittaaminen on hyvä tapa tarkkailla omaa tilannetta. Merkittävän vyötärölihavuuden raja-arvo on naisilla 88 senttimetriä ja miehillä 102 cm.

Keskivartaloon voi kertyä rasvaa, vaikka ylipainoa ei olisikaan.

” Lisätystä sokerista ei ole mitään hyötyä.

Joskus epämääräisten vatsaoireiden syyksi voi paljastua liian iso sokerin saanti. Hampaatkin kärsivät jatkuvasta sokerikuormituksesta.

– Voidaan ajatella, että kun vastaontelon sisään kertyy rasvaa, se nostaa elimistössä matala-asteista tulehdusta. Se taas haittaa kehon toimintaa, Heinäaho kertoo.

Lisätyn sokerin pois jättämisen vaikutuksia terveyteen on hankala selvittää kovin tarkkaan.

Terveys rakentuu sekä ravitsemuksesta, liikunnasta, unesta että psyykkisestä hyvinvoinnista ja stressinhallinnasta.

Yhden asian voi kuitenkin sanoa varmasti:

– Lisätystä sokerista ei ole meille mitään hyötyä. Mitä kaikkia haittoja sillä on, sitä ei edes tiedetä. Minulle riittää se, että ihminen ei sitä tarvitse, Heinäaho sanoo.

Jenni ruoanlaittotauolla retkellä Sipoonkorven kansallispuistossa.

Omiin arvoihin voi vaikuttaa

Kohonneet kolesteroliarvot lisäävät riskiä sairastua valtimotauteihin. Korkea kolesteroli ei kuitenkaan välttämättä näy ulospäin tai aiheuta merkille pantavia oireita.

Useimmiten syy kohonneeseen kolesteroliin löytyy ruokavaliosta. Paljon tyydyttynyttä eli kovaa rasvaa sisältävä ravinto nostaa kolesterolia.

Sokeri on tyhjää energiaa, jossa ei ole mitään suojaravinteita.

Elämäntapojen lisäksi kolesteroliin vaikuttavat muun muassa ikä ja perinnöllisyys.

Jokainen voi pyrkiä itse vaikuttamaan arvoihinsa syömällä perusterveellisesti ja kasvispainotteisesti sekä liikkumalla. Keskeinen ohje on vähentää ravinnon kovaa rasvaa ja lisätä pehmeitä rasvoja.

Liikunta lisää hyvän HDL-kolesterolin määrää, kun taas vyötärölihavuus ja tupakointi laskevat sitä.

Korkean kolesterolin hoito perustuu riskiarvioon siitä, kuinka suuri riski ihmisellä on sairastua valtimotauteihin.

Hoitona on kolesterolia alentava ruokavalio sekä muut elämäntapamuutokset. Jos niistä ei tunnu olevan apua, harkitaan lääkehoitoa.

Statiinit ovat yleisin lääkitys. Ne vähentävät kolesterolin synteesiä elimistössä.

– Silloin lääkkeillä korjataan, mitä ei muuten voi korjata, Heinäaho sanoo.

Yksi syy sitkeästi koholla olevaan kolesteroliin voi löytyä perintötekijöistä.

FH-tauti (familiaalinen hyperkolesterolemia) on perinnöllinen veren kolesterolia suurentava sairaus. Suomessa sitä sairastaa noin 10 000 henkilöä.

FH-tautia on syytä epäillä, jos kolesteroliarvo on yli 8 mmol/l. Etenkin, jos myös omilla sukulaisilla on yhtä korkeita arvoja.

Oikea suunta

Jos lapsi leipoo mutakakkua, Jenni saattaa maistaa pienen palan, mutta ei enempää.

Oliko sokerin pois jättäminen vaikeaa? No oli.

– Kun sain maaliskuun verikokeiden tulokset, söin yhden suklaapatukan. Se ei ollut yhtä hyvää kuin toivoin, mutta sokerin himo ei ole helpottanut.

Makeaa tekee yhä hirveästi mieli.

– Mutta kun olen nähnyt, miten se vaikuttaa terveyteeni, elämäntapojen muuttamiseen on näiltäkin osin kyllä hyvä motivaatio. Minulla on tässä avaimet terveempään loppuelämään käsissäni, olisi todella hölmöä olla käyttämättä niitä.

Ainakaan toistaiseksi Jenni ei ole innostunut syömään kolesterolilääkkeitä. Hänellä ei ole korkean kolesterolin lisäksi muita sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä, kuten ylipainoa. Jenni ei myöskään tupakoi.

– Jos arvot pysyvät tällaisina ja vielä vaikka laskevat, suunta on oikea ja iloitsen siitä.

