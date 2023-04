Lääkäri kertoo, mitä ei kannata syödä usein – ”On yhteydessä ylipainoon ja lihavuuteen”

Pitkälle prosessoitujen elintarvikkeiden runsaalla käytöllä on havaittu tutkimuksissa yhteys sekä painonnousuun että tiettyihin sairauksiin.

Pitkälle prosessoiduilla elintarvikkeilla on havaittu tutkimuksissa haitallisia vaikutuksia terveydelle.

Tutkijat ovat saaneet viime vuosina lisää näyttöä siitä, että elintarvikkeiden prosessoinnin asteella on enemmän merkitystä painon ja terveyden kannalta kuin aiemmin on ajateltu.

– On osoitettu, että pisimmälle prosessoitu – niin kutsuttu ultraprosessoitu – ruoka on yhteydessä ylipainoon ja lihavuuteen, sanoo Painoklinikka.fi:n ylilääkäri ja Suomen Lihavuuslääkäriyhdistyksen toiminnanjohtaja André Heikius.

Ilmiössä ei ole kyse vain tällaisen ruoan kaloripitoisuudesta, sillä painoa nostava vaikutus on havaittu tutkimuksissa, joissa on verrattu energiasisällöltään samanlaisia ultraprosessoituja ja prosessoimattomia ruokia.

– Vaikka kalorimäärä on ollut täysin sama, eli rasvoja ja hiilihydraatteja kuten sokereita on ollut sama määrä, teollisesti pidemmälle jalostettu ruoka on aiheuttanut enemmän painonnousua, Heikius sanoo.

– Jos haluat ostaa pakastepizzan, tee syömisestä monipuolisempaa valmistamalla sen oheen runsas salaatti, lääkäri sanoo.

Tämän lisäksi pitkälle prosessoiduilla elintarvikkeilla on havaittu myös muita haitallisia vaikutuksia terveydelle.

” Vaikuttaa siltä, että ultraprosessoitu ruoka on yhteydessä suolistosairauksiin ja tiettyihin syöpiin.

– Vaikuttaa siltä, että ultraprosessoitu ruoka aiheuttaa prosessoimatonta ruokaa enemmän korkeaa verenpainetta ja metabolista oireyhtymää sekä nostaa sydän- ja verisuonitautien riskiä. Lisäksi se on yhteydessä suolistosairauksiin ja tiettyihin syöpiin.

Lue lisää: Yksi tekijä ruokavaliossa voi lisätä tulehduksellisten suolistosairauksien riskiä – yhdistetty myös lihavuuteen

Mikä on prosessoitua ruokaa?

Prosessoitu ruoka on laaja ja osin epämääräinenkin käsite. Yksinkertaisimmillaan sillä tarkoitetaan raaka-aineiden valmistamista ruoaksi.

” Ruoan prosessointi on antanut meille enemmän ja myös parempaa ravintoa, ja osittain siitä syystä meillä ei ole nälänhätää – mutta haaste on se, että syömme liikaa prosessoitua ruokaa.

Heikius korostaa, että missään tapauksessa prosessointi itsessään ei ole automaattisesti huono tai haitallinen asia.

– Ruoan prosessointi on antanut meille enemmän ja myös parempaa ravintoa, ja osittain siitä syystä meillä ei ole nälänhätää – mutta nykymaailman haaste on se, että syömme liikaa prosessoitua ruokaa.

Lääkäri korostaa, että vastakkainasettelua erilaisten elintarvikkeiden välille on turha rakentaa.

– Tärkeä viesti tässäkin asiassa on, että kyllä kaikkea voi syödä sopivassa määrin.

Vältä näiden syömistä usein

Mistä sitten tietää, minkälainen prosessoitu ruoka on arkiruoaksi sopivaa ja mikä taas on ultraprosessoitua, jota olisi hyvä käyttää harvemmin?

Esimerkkejä prosessoimattomasta tai vain vähän jalostetusta ruoasta ovat hedelmä- ja vihannesosaston tuotteet sekä kala, kana ja liha.

Hiukan pidemmälle jalostettuja mutta arkiruoaksi sopivia ovat esimerkiksi valmislaatikot ja -keitot, joissa on säästeliäästi lisäaineita.

Selkeästi ultraprosessoituja taas ovat nuggetit, pakastepizzat, pikanuudelit, proteiinipatukat, sipsit, limsat, energiajuomat, karkit ja keksit. Tämän ryhmän tuotteiden syömistä usein kannattaisi välttää.

” Ruokakaupassa voi miettiä, näyttääkö elintarvike siltä, että se on tullut melko suoraan luonnosta vai siltä, että se on käynyt tehtaassa läpi monenlaisia vaiheita.

– Yksi ultraprosessoitujen ruokien tuntomerkki on, että ne sisältävät monia ei-luonnollisia ainesosia: paljon keinotekoisia aromeita, makeutusaineita ja lisäaineita, kuten emulgointi- ja stabilointiaineita.

Usein ultraprosessoidut ruoat ovat heti valmiita syötäväksi tai vaativat vain lämmityksen, ja niiden säilyvyysaika on pitkä.

Heikius sanoo, että monesti ruoasta voi myös yksinkertaisesti nähdä, miten pitkälle jalostettua se on.

– Ruokakaupassa voi miettiä, näyttääkö elintarvike siltä, että se on tullut melko suoraan luonnosta vai siltä, että se on käynyt tehtaassa läpi monenlaisia vaiheita.

Lääkäri ei suosittele ehdottomia kieltoja. – Kaikkea voi syödä sopivassa määrin.

Minkäänlaista kieltolistaa painonhallintalääkäri ei suosittele kauppaan laatimaan, vaan hän kehottaa tarkastelemaan ruokailua kokonaisuutena.

– Jos haluat ostaa pakastepizzan, tee syömisestä monipuolisempaa valmistamalla sen oheen runsas salaatti.

Ruotsalaistutkimuksen tulos yllätti

Ruotsissa tehtiin hiljattain laaja tutkimus, jossa ilmeni että jopa 40 prosenttia ruotsalaisten energiansaannista tuli ultraprosessoidusta ruoasta. Italiassa vastaava luku oli vain 13 prosenttia.

– Tulos osoitti myös kulttuurin merkityksen. Pohjoismaissa halutaan ehkä olla tehokkaita ja syödään paljon nopeita valmisruokia, Italiassa taas arvostetaan raaka-aineita.

Tutkimustulos herätti Ruotsissa laajan keskustelun, ja Heikius kertoo, että asiaan tullaan ottamaan kantaa myös Pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa.

Suositukset päivittyvät todennäköisesti tänä vuonna.

– Ymmärtääkseni ensimmäistä kertaa mukaan tulee oma kappaleensa ultraprosessoiduista elintarvikkeista, ja näitä linjauksia odotan erittäin kiinnostuneena.

Juttu on julkaistu ensi kertaa 11.3.2022.