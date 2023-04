Jo 20 sekuntia tekee ihmeitä – psykologin kehittämä harjoitus lievittää stressiä niin tehokkaasti, että saatat jopa nukahtaa

Psykologi Janna Meunier kertoo uutuuskirjassaan, mitkä asiat edistävät palautumista.

Tilapäinen stressireaktio ei yleensä ole ihmiselle vaarallinen tila, sillä kyseessä on selviytymiskeino lyhytaikaisista haastavista tilanteista – jotka ovat osa normaalia elämää.

Välillä stressireaktio ei kuitenkaan sammu, vaan jää päälle ja kroonistuu, kertoo psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeutti Janna Meunier juuri ilmestyneessä kirjassaan Mielen jumeista joustavuuteen – Kuinka tulla toimeen epävarmuuden kanssa (Atena).

Meunier kirjoittaa tutkijoiden selvittäneen kysymystä, mikä pitää kroonista stressiä yllä.

– Ne tilanteet, jotka arjessa aiheuttavat ahdistusta ja stressiä (esimerkiksi työhaastattelu, koetilanne, toisten ihmisten tapaaminen), kestävät tyypillisesti niin vähän aikaa, ettei kroonista stressiä pitäisi ehtiä syntyä.

Vastaus löytyykin mielestä: huolestuttavien asioiden ajattelu herättää meissä vastaavan stressireaktion kuin jos murehtimamme asia olisi tapahtunut todellisuudessa.

– Korostunut taipumus kaikenlaisten mahdollisten vaarojen jatkuvaan tai pitkittyneeseen mielensisäiseen läpikäyntiin pitää puolustusjärjestelmämme jatkuvasti käynnissä, kun vaaratilanne vain jatkuu mielikuvituksemme voimalla. Stressireaktiot eivät pääsekään sammumaan, vaan muuttuvat krooniseksi stressiksi, joka taas voi olla meille hyvin haitallista, psykologi kirjoittaa.

Joitakin tyypillisiä stressin merkkejä:

■ Kohonnut syke

■ Käsien hikoaminen

■ Hengityksen nopeutuminen ja muuttuminen pinnalliseksi

■ Perhoset vatsassa

■ Painon tunne rintakehällä

■ Kuristava tunne kaulassa

■ Lamaannus, kyvyttömyys toimintaan

■ Lihasten jännittyneisyys

■ Hampaiden pureminen yhteen

■ Käsien puristuminen nyrkkiin

■ Vaikeus ajatella selkeästi

■ Niskakivut, korvien soiminen

Meditointi, jooga ja rentoutusharjoitukset ovat yksi tapa edistää palautumista.

Näin hallitset stressitasoasi

Omasta jaksamisesta ja tarpeista huolehtiminen on olennaisen tärkeää, sillä yleinen stressitasomme on suoraan yhteydessä siihen, miten paljon yksittäiset tilanteet vaikuttavat meihin ja miten niiden kanssa pystymme tulemaan toimeen. Jos on jo valmiiksi tiukoilla ja uuvuksissa, pienikin vastoinkäyminen voi suistaa täysin pois tolaltaan.

– Kun stressitasot nousevat, pyrimme herkästi helpottamaan oloamme etsimällä nopeaa helpotusta: saatamme ahmia herkkuja, ottaa vielä kolmannenkin oluen tai jäädä nukkumaanmenon sijaan selaamaan sosiaalista mediaa tuntikausiksi, Meunier kuvaa kirjassaan.

” Mikäli näistä pystyy huolehtimaan, elämä on kaikin puolin ainakin aavistuksen helpompaa.

Levänneenä ja rauhallisena taas on enemmän liikkumavaraa ja vaikutusmahdollisuuksia. Siksi aivan ensimmäiseksi kannattaa kiinnittää huomiota perustarpeisiin: riittävään uneen, liikuntaan sekä säännölliseen ja monipuoliseen ruokailuun.

– Nämä kolme muodostavat hyvinvoinnin perustan kolmijalan. Mikäli näistä pystyy huolehtimaan, elämä on kaikin puolin ainakin aavistuksen helpompaa. Jos taas yksi tai useampi kolmijalan jaloista on paljon toisia lyhyempi, hyvinvointi on huteralla pohjalla.

Peruspalikoiden lisäksi psykologi antaa esimerkkejä hyvinvointia ja palautumista edistävistä asioista:

8 asiaa, jotka edistävät palautumista

1. Ohjelmoimaton aika

2. Vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa, kokemus joukkoon kuulumisesta

3. Luonnossa liikkuminen

Lue lisää: Uutta tietoa kävelyn ihmeellisestä voimasta – näin monta minuuttia riittää jo

4. Meditointi, jooga, rentoutusharjoitukset

5. Saunominen, avantouinti

Lue lisää: Kylmyys voi toimia kuin lääke – asian­tuntija listaa 4 huikaisevaa terveys­vaikutusta

6. Kaikenlainen hyvältä tuntuva: lämmin kylpy, kupillinen teetä, hieronta, takkatulen katselu

7. Omat tärkeät harrastukset ja vapaa-ajan tekemiset

8. Kokemus oman elämän vaikuttavuudesta ja merkityksellisyydestä

Palautuminen on omasta hyvinvoinnista huolehtimista

On hyvinvoinnista huolehtimista, kun pidät arjessa huolta siitä, että sinulla on riittävästi aikaa myös itsellesi ja omille tarpeillesi.

” Ryhdy tekemään näitä, vaikka ne eivät välittömästi tuntuisikaan hyviltä tai mieli taistelisi niitä vastaan.

– Etsi sellaisia palautumisen keinoja, jotka tuovat sinulle todellista hyvinvointia ja mieti, miten voisit parhaiten toteuttaa niitä nykyisessä elämäntilanteessasi. Ryhdy tekemään näitä, vaikka ne eivät välittömästi tuntuisikaan hyviltä tai mieli taistelisi niitä vastaan.

Uuden toimintatavan vaikutuksia hyvinvointiin voit seurata esimerkiksi päiväkirjan tai vointia mittaavan älykellon avulla.

Luonnossa liikkuminen lisää myös mielen hyvinvointia.

Palautumiskeinojen yhtenä osana voit tehdä myös erityisiä harjoituksia, jotka rauhoittavat ja rentouttavat. Harjoitukset sopivat parhaiten sellaisiin hetkiin, joissa et ole akuutisti jännittävässä tilanteessa ja autonomisen hermoston on mahdollista rauhoittua.

Kaksi rauhoittumisharjoitusta:

1. Progressiivinen rentoutus

Progressiivinen rentoutus laskee kehon stressitasoja. Kun olo tuntuu rauhallisemmalta, harkintakyky kohenee. Jos taas harjoituksen tekee sängyssä, menetelmästä voi olla apua myös nukahtamiseen.

– Fyysinen rentoutuminen ohjaa kehoa kohti unta ja huomion keskittäminen eri lihasryhmien jännittämiseen ja rentouttamiseen voi auttaa vähentämään ennen nukahtamista ilmenevää murehtimista ja märehtimistä, psykologi sanoo.

Tee näin:

Progressiivinen rentoutus on harjoitus, jossa vuorotellen jännität ja rentoutat yhtä lihasryhmää kerrallaan. Samalla hidastetaan tietoisesti hengitystä.

Voit aloittaa vaikkapa puristamalla kädet tiukasti nyrkkiin ja antamalla käsien sitten rentoutua. Siirry sitten käsivarsiin ja tee sama. Siirry hartioihin, vatsaan, reisiin, sääriin, jalkoihin, varpaisiin – jännitä ja rentouta.

Huomaa jännityksen ja rentouden välinen ero.

2. Rauhoittava kosketus

Kosketus aktivoi kehossa oksitosiini-hormonin eritystä, mikä vähentää stressiä ja jännitystä. Voit kokeilla tätä harjoitusta aina, kun tunnet olosi jännittyneeksi tai hermostuneeksi – tai sitten voit ottaa rauhoittavan kosketusharjoituksen osaksi päivärutiinejasi yhdistämällä sen johonkin päivittäiseen toimintoon, kuten hiusten harjaukseen tai käsivoiteen levittämiseen.

Tee näin:

Voit rauhoittaa itseäsi kosketuksen välityksellä.

Osoita itsellesi lämpöä ja ystävällisyyttä antamalla itsellesi halaus. Silitä olkavarsiasi tai laita kädet lempeästi päällekkäin sydämen päälle tai syliin. Tunnustele käsien lämpöä ja sitä, miltä kosketus ihollasi tuntuu. Voit tutkailla, millainen kosketus tuntuu juuri sinusta parhaalta.

Jatka harjoitusta aina vähintään 20 sekunnin ajan.

Lähde: Janna Meunier: Mielen jumeista joustavuuteen – Kuinka tulla toimeen epävarmuuden kanssa, Atena, 2023.