Uutta tietoa vaivasta, josta lähes 80 prosenttia suomalaisista kärsii jossain vaiheessa

Tutkimusnäyttö eri kipulääkkeiden tehosta akuutteihin alaselkäkipuihin on yhä puutteellista.

Tutkimusnäyttö eri kipulääkkeiden tehosta akuutteihin alaselkäkipuihin on edelleen puutteellista, vaikka asiaa on tutkittu vuosikymmeniä. Monet tutkimukset ovat menetelmällisesti heikkolaatuisia ja niiden perusteella on vaikea sanoa, mikä lääke tai lääkeyhdistelmä olisi toisia parempi.

Tiedot käyvät ilmi BMJ-lehdessä julkaistusta meta-analyysista, jossa yhdistettiin ja analysoitiin 96 satunnaistetun ja lumekontrolloidun tutkimuksen aineistot, jotka koostuivat yhteensä yli 15 000 potilaan tiedoista. Potilaat kärsivät akuutista alaselkäkivusta, joka oli kestänyt alle kuusi viikkoa.

Eri lääkkeitä ja lääkeyhdistelmiä oli kaikkiaan 69, mutta analyysissa ei löytynyt selvää näyttöä siitä, mitkä niistä olisivat olleet muita parempia. Osa oli vertailuissa parempia kuin toiset, osa aiheutti todennäköisesti enemmän haittavaikutuksia kuin toiset, mutta lopulta näyttö näistäkin eroista oli heikohkoa.

Tulokset eivät tarkoita sitä, että alaselkäkivuista kärsivät eivät hyödy kipulääkkeistä, mutta tutkimusnäytön epävarmuuden vuoksi lääkärien kannattaa olla varovaisia niiden määräämisessä. Akuutit alaselkäkivut usein myös helpottuvat itsestään.

Suomessa akuuttiin alaselkäkipuun suositellaan parasetamolia. Potilasta kehotetaan myös välttämään vuodelepoa ja jatkamaan jokapäiväisiä toimiaan kivun sallimissa rajoissa.

Alaselkäkivut ovat erittäin yleisiä. Suomalaisista noin 40 prosenttia on kärsinyt selkäkivuista edeltävän kuukauden aikana ja 80 prosenttia saa niitä jossain vaiheessa elämäänsä. Yhdellä kymmenestä kivut myös kroonistuvat. Merkittävä osa selkäkivuista johtuu raskaasta tai selkää rasittavasta työstä, joten liikunnan lisäksi myös panostukset työturvallisuuteen ja ergonomisiin työtapoihin vähentäisivät kipuilua.