Sokeri voi rasvoittaa maksan jo muutamassa kuukaudessa – yksi herkku on kaikista haitallisin

Jos sokeri valtaa liian ison osan ruokavaliosta, terveyden kannalta tärkeitä ravintoaineita jää puuttumaan ja painonhallinta on hankalaa.

Suurin osa nauttimastamme sokerista on piilotettu elintarvikkeisiin, emmekä usein edes ymmärrä miten paljon sitä saamme.

Ravintosuosituksen mukaan enintään 10 prosenttia päivittäisestä energiansaannista voi olla sokeria. Maailman terveysjärjestön WHO:n suositus on puolet pienempi, vain alle 5 prosenttia.

Henkilöllä, jonka päivittäinen energiantarve on 2 000 kilokaloria, suositusten mukainen 10 prosentin enimmäismäärä tarkoittaa noin 50 grammaa sokeria. Määrä tulee täyteen jo aamupalasta, kun syödään maustettua jogurttia ja muromysliä sekä juomaksi lasillinen tuoremehua.

Jos joka päivä syö lisäksi noin 100 grammaa irtokarkkeja tai juo puoli litraa limsaa, sokeria saadaan tuplamäärä suositukseen nähden.

Laillistettu ravitsemusterapeutti Merja Kiviranta-Mölsä Terveystalosta silti toteaa, että valtaosalla ihmisistä sokerin saanti pysyy alle 10 prosentissa.

– Finravinto 2017 -tutkimuksessa lisätyn sokerin määrä oli miehillä 7,8 ja naisilla 8,9 energiaprosenttia. Kuitenkin joka 5. miehellä ja joka 3. naisella suhteellinen osuus on liian korkea. Meillä ollaan suositusten ylärajoilla ja WHO:n suositusten yläpuolella.

Fakta Esimerkkejä yllättävistä piilosokereita sisältävistä tuotteista ■ Maustetut jogurtit, viilit ja vanukkaat. ■ Mysli- ja murotuotteet. ■ Ketsuppi ja maustekastikkeet kuten balsamico, jossa voi olla jopa kolmannes sokeria. ■ Makeat alkoholijuomat. ■ Välipalapatukat. ■ Täysmehut.

Sokeri on tyhjää energiaa

Tilanteesta kannattaa olla huolissaan siksi, että sokeri on tyhjää energiaa, jossa ei ole mitään suojaravinteita. Jos sokeri valtaa liian ison osan ravinnosta, terveyden kannalta tärkeitä ravintoaineita jää puuttumaan ja painonhallinta on hankalaa.

Kiviranta-Mölsä luettelee monta syytä, miksi sokerin kulutus kannattaa pitää aisoissa. Merkittävimmäksi syyksi hän nostaa juuri sen, että runsas sokerin saanti yleensä vähentää hyödyllisten ja terveellisten ravintoaineiden saantia.

” Ailahteleva verensokeri voi olla yksi osatekijä matala-asteisessa tulehduksessa.

Se vaikuttaa myös verensokeriin. Nopealla verensokerin vaihtelulla on monia ikäviä seurauksia.

– Se voi heikentää akuuttia olotilaa aiheuttamalla nopean verensokerin nousun sekä sen jälkeisen laskun myötä ankaran väsymystilan, jolloin ongelmaa helposti korjataan lisäsokerilla. Tällainen ailahteleva verensokeri voi olla yksi osatekijä matala-asteisessa tulehduksessa. Se saattaa jopa altistaa diabetekselle.

– Verensokerin voimakas vaihtelu usein pahentaa oireita migreeniherkillä, ja sen tiedetään myös heikentävän keskittymistä. Olisikin hyvä pyrkiä mahdollisimman tasaiseen verensokeriin.

Tässä ajassa maksa voi rasvoittua

Runsas sokerin saanti voi jo muutamassa kuukaudessa vahingoittaa maksaa ja aiheuttaa rasvamaksan.

– Muutokset ovat yllättävän nopeita: mittavia muutoksia maksassa voi syntyä jo muutaman kuukauden sisällä, Kiviranta-Mölsä sanoo.

Pahinta maksalle on keskivartaloon kertyvä rasva. Sitä voi kertyä myös ilman ylipainoa.

Joskus epämääräisten vatsaoireiden syyksi paljastuu liian iso sokerin saanti. Sokeri voi aiheuttaa sekä löysävatsaisuutta että ummetusta, eikä se tee hyvää myöskään suolistobakteereille. Tiettyjen syöpienkin riski voi kasvaa.

” Erityisen paljon hampaat kärsivät, jos sokeriin yhdistyy vielä happamuus, kuten limsoissa, energiajuomissa ja mehuissa.

Ravitsemusterapeutti muistuttaa sokerin olevan kaikkein haitallisimmassa muodossa limsoissa, mehuissa ja muissa juomissa, sillä juomamuodossa oleva sokeri imeytyy erityisen nopeasti.

Hampaatkin kärsivät jatkuvasta sokerikuormituksesta.

– Erityisen paljon ne kärsivät, jos sokeriin yhdistyy vielä happamuus, kuten limsoissa, energiajuomissa ja mehuissa.

Näin karsit turhan sokerin pois ruokavaliosta

1. Perehdy ruoka-aineiden ravintosisältötietoihin. On helppoa ymmärtää, että karkissa on paljon sokeria, mutta aina ei huomata, että sitä on paljon myös esimerkiksi sokeroiduissa maitotuotteissa, muroissa ja mysleissä. Piilosokeri on usein isompi ongelma kuin itse lisätty sokeri.

2. Aloita sokerin vähentäminen niistä makeista ruoka-aineista ja tuotteista, joita syöt joka päivä ja toistuvasti. Mieti, mitä ruoka-aineita voisit vaihtaa vähemmän sokeria sisältäviin tai sokerittomiin vaihtoehtoihin.

3. Vähennä sokeripitoisten juomien käyttöä tai opettele niistä kokonaan eroon, sillä pienetkin juomamäärät sisältävät runsaasti sokeria. Juoman muodossa nautittu sokeri on elimistölle kaikkein haitallisinta.

4. Älä silti ryhdy sokerilakkoon tai täyskieltoon, sillä kiellot johtavat yleensä ojasta allikkoon eli epäonnistumiseen, jolloin sokerinsyönti riistäytyy käsistä.

5. Syö säännöllisesti ja riittävästi niin, ettei sokerinälkä pääse yllättämään. Sijoita herkkuhetki aterian yhteyteen, jolloin sokerin saanti pysyy luonnostaan pienenä. Hedelmät sopivat hyvin jälkiruoaksi tai välipalaksi.

6. Makeita mielitekoja on helpompaa hallita, jos pystyt välttämään liiallista stressiä, huolehdit riittävästä palautumisesta, pidät ateriarytmin selkeänä ja harrastat itsellesi mieluisaa liikuntaa. Mieti myös, liittyykö makeiden herkkujen syönti tunteiden ja stressin säätelyyn.

Lähteenä käytetty myös: THL.