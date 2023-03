Lähes 100 000 ihmistä tutkittiin – pitkän iän salaisuus paljastui

Omasta kunnosta huolehtiminen kannattaa, jos haaveilee pitkästä iästä, tiede todistaa jälleen kerran.

Huono fyysinen kunto on yhdistetty lyhempään elinikään monissa tutkimuksissa, mutta kunnon heikkenemisen tai paranemisen vaikutuksia on selvitetty vähemmän. Tuoreen tutkimuksen perusteella yhteys on hyvin selvä – fyysisen kunnon heikkeneminen ennustaa suurempaa riskiä menehtyä lähivuosien aikana.

Tutkimukseen osallistui 93 000 keskimäärin 61-vuotiasta (30–95-vuotiaita), joille tehtiin aerobista kuntoa mittaava testi kahdesti kuusivuotisen seurannan aikana.

Tulosten perusteella muutokset kestävyyskunnossa olivat selvästi yhteydessä siihen, miten todennäköisesti osallistuja menehtyi seurannan aikana. Jo suhteellisen vähäinen kunnon heikkeneminen liittyi 70 prosenttia suurempaan riskiin menehtyä seurannan aikana, tulokset osoittivat. Riski oli jonkin verran suurempi, jos potilas sairasti sydän- ja verisuonitautia ja hänen kestävyyskuntonsa oli heikohko jo seurannan alkaessa.

Havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat fyysinen kunnon heikkenemisen ennakoivan suurempaa riskiä menehtyä seuraavien kuuden vuoden aikana. Yksittäisten kuntotestien sijaan olisikin hyvä pyrkiä seuraamaan fyysisen kunnon muutoksia pitemmällä aikavälillä.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.