Yhä useamman suomalaisen maksa-arvot ovat koholla – lääkäri kertoo, mihin se voi pahimmillaan johtaa

Kohonneet maksa-arvot ovat nykyään todella yleinen ilmiö suomalaisilla, sanoo gastroenterologi.

– On jopa ehdotettu, että viitearvoja pitäisi korjata hiukan ylöspäin, gastroenterologi kertoo nykytilanteesta.

Yhä useampi suomalainen saa verikokeesta tuloksen, jonka mukaan maksa-arvot ovat koholla.

– Todella yleisestä ilmiöstä on nykyään kyse, kertoo gastroenterologi, dosentti Kalle Jokelainen HUS Vatsakeskuksesta.

Jokelainen näkee ilmiön taustalla kaksi syytä.

– Nykyisin ihmisiltä mitataan maksa-arvoja hyvin monessa yhteydessä; on terveys- ja ikäkausitarkastuksia. Lisäksi markkinoidaan voimakkaasti erilaisia laboratoriotutkimuspaketteja, joilla terveeksi itsensä kokevat ihmiset voivat tsekkauttaa oman tilanteensa.

Vielä muutama vuosikymmen sitten maksa-arvot mitattiin lähinnä vain silloin, jos potilaalla arveltiin olevan jonkinlainen maksan toiminnan häiriö.

– Nykyään perusmaksakokeita otetaan esimerkiksi Huslabin laboratorioissa satojatuhansia vuodessa.

Sen lisäksi, että laboratoriokokeiden tekeminen on lisääntynyt, myös ylipaino on yleistynyt, mikä herkästi näkyy maksa-arvoissa.

– Väestötasolla suomalaisten maksa-arvot ovat yhä isommalla osalla vähän koholla johtuen ylipainosta. Tämän vuoksi on jopa ehdotettu, että viitearvoja pitäisi korjata hiukan ylöspäin.

Väestötasolla suomalaisten maksa-arvot ovat yhä isommalla osalla hiukan koholla johtuen ylipainosta.

Verikokeet kertovat maksasolujen ja sappiteiden voinnista

Kun puhutaan maksa-arvoista, käytännössä kyse on maksasolujen tai sappiteiden solujen sisäisistä entsyymeistä.

– Näitä entsyymejä huuhtoutuu verenkiertoon meillä kaikilla, kun soluja uusiutuu, menee rikki ja jakautumalla syntyy lisää. Entsyymejä on tietty määrä verenkierrossa, ja niiden määrän nousu tarkoittaa, että joko maksasoluissa tai sappiteissä syntyy poikkeuksellisen suurta kudostuhoa, Jokelainen kertoo.

Yleiset maksa-arvoja mittaavat verikokeet ovat ALAT, ASAT ja AFOS. Lisäksi tavallisia ovat GT-arvo ja bilirubiini.

– ASAT ja ALAT mittaavat maksasolujen vointia, missä kunnossa ne ovat. AFOS ja GT enemmänkin heijastelevat sappiteitä, ja bilirubiini nousee, jos sapen muodostumisessa tai virtauksessa on ongelma.

Nämä ovat yleisimmät syyt arvojen kohoamiseen

Jos ALAT- ja ASAT-arvot ovat selkeästi viitearvon ylärajan yläpuolella, se tarkoittaa että maksakudos voi jostakin syystä huonosti tai jokin rasittaa sitä.

Gastroenterologin mukaan yleisimmät syyt suomalaisilla ASATin ja ALATin nousuun ovat ylipainosta johtuva rasvamaksa ja liiallinen alkoholinkäyttö.

– Ja hyvin usein nämä kaksi yhdessä. Isot katastrofit tapahtuvat usein niin, että pienet asiat vaikuttavat samaan suuntaan.

” Jos maksassa on jo valmiiksi rasvaa, alkoholi on toinen isku maksalle.

Jos maksassa ei ole rasvaa, ja alkoholia käyttää jonkin verran, maksa-arvot eivät välttämättä nouse lainkaan, koska hyväkuntoinen maksa kestää melko hyvin alkoholia.

– Mutta jos maksassa on jo valmiiksi rasvaa, alkoholi on toinen isku maksalle – ja nämä tekijät voimistavat toistensa vaikutusta. Tässä tilanteessa 1+1 on enemmän kuin 2.

Jokelainen sanoo maksan olevan elimistön ongelmajätelaitos, jossa suurin osa vieraista aineista hajoaa ennen kuin ne eritetään ulos kehosta.

– Se on paikka, jossa myös lääkeaineet hajoavat. Siksi myös monet lääkkeet – jotka tarkoituksella ja hyvästä syystä potilaalle annetaan – saattavat joillakin rasittaa maksaa.

Liiallinen alkoholinkäyttö on yleinen syy maksa-arvojen kohoamiseen.

Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi monet hormonaaliset valmisteet, vahvat aknelääkkeet ja kohonneen kolesterolin hoitoon käytettävät statiinilääkkeet.

– Alkoholismin hoidossa käytettävä disulfiraami (Antabus) on hyvä lääke estämään alkoholin juomisen, mutta voikin ärsyttää maksaa – jolloin lopputulos saattaa olla juuri päinvastainen kuin toivottiin.

Maksaa mahdollisesti rasittavien lääkeaineiden kohdalla suositellaankin säännöllistä maksa-arvojen seurantaa. Joidenkin lääkkeiden kohdalla pieni maksa-arvojen nousu hyväksytään, koska lääkkeen toivotulla vaikutuksella on suurempi merkitys kuin lievällä maksan ärsytyksellä.

Maksa-arvoja nostava tekijä voi olla myös ravintolisien käyttö. Moni ajattelee tukevansa niillä terveyttään, mutta vaikutus voi olla päinvastainen.

– Jotkut ihmiset luulevat luontaistuotteiden puhdistavan elimistöä tai että niistä saisi joitakin elimistöstä puuttuvia aineita. Esimerkiksi netistä tilattavissa tuotteissa saattaa kuitenkin olla yllättäviä raskasmetallijäämiä, jotka rasittavat maksaa.

Minkälainen riski kohonneet maksa-arvot ovat?

Esimerkiksi ALAT-arvo on normaali, kun se miehellä on alle 50 U/l ja naisella alle 35 U/l. Selvästi suurentuneena sitä pidetään, kun se toistetusti on yli kaksi kertaa suurempi kuin viitearvon yläraja.

– Haitat eivät kasva aivan lineaarisesti, mutta voidaan ajatella, että mitä korkeammat maksa-arvot ovat, sitä enemmän on haittoja. Jos arvot ovat satoja tai tuhansia pitkään, se tarkoittaa, että maksassa on voimakasta kudostuhoa ja sinne tulee vaurioita jatkuvasti, Jokelainen sanoo.

Mikäli haittoja aiheuttavaan perussyyhyn – kuten esimerkiksi alkoholinkäyttöön tai ylipainoon – ei puututa, vähitellen toimiva maksakudos korvautuu sidekudoksella.

– Se tarkoittaa arpeutumista, kuten muissakin kudosvammoissa. Arpikudos ei pysty toimittamaan maksan ja maksasolujen tehtävää, joten vähitellen voi kehittyä maksan vajaatoiminta. Siihen viittaavia oireita ovat lihaskato, keltaisuus, nesteen kertyminen vatsaonteloon, verenvuodot ja sekavuus.

Pahimmillaan arpeutuminen on niin voimakasta ja laaja-alaista, että puhutaan maksakirroosista.

– Maksakirroosi on palautumaton tila, ja sen hoito onkin valitettavan usein vain komplikaatioiden estämistä ja hoitoa. Joissain tapauksissa voidaan kuitenkin harkita maksansiirtoa, joita Suomessa tehdään noin 70 vuodessa.

” Jäljellä olevat maksasolut voivat kiihdyttää toimintaansa ja maksan kokonaistoiminta voi palautua aivan täysin normaaliksi.

Jos maksan kunnosta havahtuu huolehtimaan ajoissa, tervehtymiseen on hyvät mahdollisuudet. Vaikka maksassa olisi jo paljonkin sidekudosta, jos sitä aiheuttava tekijä poistuu, maksa pystyy regeneroitumaan eli palauttamaan toimintaansa.

– Jäljellä olevat maksasolut voivat kiihdyttää toimintaansa ja maksan kokonaistoiminta voi palautua aivan täysin normaaliksi.

Hyvä uutinen on, että elintapamuutosten ei aina edes tarvitse olla valtavan suuria.

– Ylipainoon liittyvässä rasvamaksassa jo 5–10 prosentin painonpudotus todennäköisesti merkittävästi vähentää maksan rasvoittumista ja normalisoi maksa-arvot.