Ihmelääke lihavuuteen löytyy jokaisen omasta kehosta – näin aktivoit sen

Turkulainen tutkimusryhmä on työskennellyt ruskean rasvan parissa jo 15 vuotta. Tällä hetkellä he tutkivat, miten kylmä vesi aktivoi sitä ylipainoisilla.

Syö terveellisemmin ja liiku enemmän. Siinä on kaksi perinteistä ohjetta niille, jotka haluavat pudottaa painoaan. Mutta mitä jos olisikin kolmas keino, jos ei suoraan laihtumiseen, niin ainakin painonhallintaan?

Sellainen saattaa olla, vieläpä sisäänrakennettuna jokaiseen meihin. Sitä kutsutaan rasvaksi, mutta se ei ole sitä rasvaa, joka tursuilee housunkauluksesta, kertyy leuan alle tai hiipii sisäelinten ympärille. Ruskea rasva on aineenvaihdunnallisesti aktiivista kudosta, toisin kuin perinteinen valkoinen rasva.

Ruskeaa rasvaa on tiedetty jo pitkään olevan eläimillä ja vastasyntyneillä. Vauvoilla ruskeaa rasvaa on eniten hartiaseudulla lapaluiden välissä, ja se osallistuu lämmönsäätelyyn, ennen kuin kehittyvät lihakset alkavat hoitaa sitä tehtävää.

Turkulainen tutkimusryhmä on tutkinut ruskeaa rasvaa 15 vuoden ajan.

– Kun PET-kuvantamisella etsittiin pahanlaatuisia syöpäkasvaimia, solisalueella näkyi kertymiä. Ne häiritsivät kasvainten löytämistä. Alkoi olla epäilyjä, voisiko se olla ruskeaa rasvaa. Käytimme kuvantamista ja otimme koepalan. Kun saimme biokemiallisesti osoitettua, että kertymät olivat ruskeaa rasvaa, se käynnisti tutkimukset toden teolla vuonna 2009, tutkimusryhmän johtaja, apulaisprofessori Kirsi Virtanen Turun PET-keskuksesta kertoo.

Apulaisprofessori Kirsi Virtanen on tutkinut ruskeaa rasvaa 15 vuotta.

Valkoisessa rasvassa on yksi ainoa rasvapisara, mutta ruskeassa rasvassa niitä on useita. Ruskeissa rasvasoluissa on myös mitokondrioita, joille rasvapisarat tarjoavat ateriaksi rasvoja. Siksi ne pystyvät aktivoitumaan nopeasti ja ovat aineenvaihdunnallisesti aktiivista kudosta. Ja koska ruskea rasva käyttää sokereita ja rasvoja, se polttaa kaloreita ja tuottaa lämpöä.

– Se ei ole rasvaa eikä lihasta, vaan jotain siltä väliltä, Virtanen summaa.

Määrällisesti ruskeaa rasvaa on kehossa enimmillään vain noin 200 grammaa. Vaikka se polttaisi täysillä koko ajan pois kehon rasvoja ja sokereita, käytännössä määrä olisi 3–4 kiloa valkoista rasvaa vuodessa.

– Jos ylipainoa on paljon, laihtumiseen menisi kauan. Mutta tiedetään, että ikääntyessä painoa kertyy lisää puolesta kilosta kiloon vuodessa. Sitä ruskea rasva pystyy hillitsemään. Eli jos painoa saadaan pudotettua muulla keinolla, ruskea rasva pystyy ylläpitämään saavutettua painoa.

Tiedetään, että hoikalla ihmisellä ruskeaa rasvaa on keskimäärin enemmän kuin ylipainoisella. Ruskea rasva pystyy nimittäin muuttumaan valkoiseksi.

– Kun ihminen lihoo, ja valkoisen rasvan varastot alkavat olla täynnä, rasvaa ohjataan kehossa muualle, kuten sisäelimiin, lihaksiin ja ruskeaan rasvaan. Tällöin se alkaa muuttua valkoisen kaltaiseksi. Kun laihtuu, rasva häviää ruskeasta rasvasta ja se alkaa muuttua toiminnallisemmaksi, Virtanen kertoo.

Säännöllisen kylmälle altistumisen tiedetään aktivoivan ruskeaa rasvaa.

Turkulaisryhmä on keskittynyt tutkimaan erityisesti kylmän vaikutusta ruskean rasvan aktivoitumiseen. Aiemmista tutkimuksista tiedetään ruskean rasvakudoksen aktivoituvan kaikkein tehokkaimmin kylmyydessä. Myös pimeyden on todettu aktivoivan sitä.

Jotta ruskean rasvakudoksen saisi liikkeelle, kehon pitäisi altistua kylmälle säännöllisesti. Jo muutaman asteen lämpötilan lasku makuuhuoneessa aktivoi ruskeaa rasvaa. Palelemisella ei kuitenkaan ole suoraa yhteyttä siihen.

– Meillä on ollut pari sataa henkilöä tutkimuksissa, emmekä ole löytäneet yhteyttä. Voi olla, että henkilö palelee jatkuvasti, mutta hänellä ei silti ole aktiivista ruskeaa rasvaa.

Kylmän vaikutusta ruskeaan rasvaan on tutkittu normaalipainoisilla henkilöillä. Siitä ei kuitenkaan ole vielä juuri tietoa, miten se toimii lihavuudessa.

– Se on meidän kysymyksemme tällä hetkellä. Meillä on tutkimushenkilöitä, joilla on lihavuutta, ja he käyvät kaksi kertaa viikossa kylmässä altaassa. Tutkimme, miten kylmä aktivoi ruskeaa rasvaa mutta myös, onko sillä vaikutusta sokeritasapainoon ja immunologisiin vasteisiin: Eli onko siinä perää, että avantouimarit saavat harvemmin flunssan.

Ruskean rasvan hyödyt ovat kiistattomat, ja maailmalla on menossa useita tutkimuksia siitä, onko ruskeaa rasvaa mahdollista lisätä kehossa tai siirtää henkilöltä toiselle. Tutkijat ovat onnistuneet muokkaamaan lampaan valkoisesta rasvasta ruskeaa. Se ruiskutettiin takaisin lampaaseen, ja lopputuloksena oli lampaan laihtuminen. Koe ei ole kuitenkaan suoraan muokattavissa ihmiseen kudoksiin.

– Eläinten ruskea rasva on erilaista. Esimerkiksi rotilla ruskea rasva on elämää ylläpitävä kudos ja vastaa hyvin pitkälti lämmöntuotannosta. Hiirellä on kokeissa onnistuttu muuttamaan lähes kaikki rasva ruskeaksi, Virtanen sanoo.

– Ruskean rasvan siirtämisestä ihmiseen on tutkimuksia. Ajatus on se, että ruskeaa rasvaa sisältävä kapseli laitettaisiin ihmiseen. Mutta emme vielä tiedä, kuinka kauan kapseli pysyisi aktiivisena vai pystyisikö senkin mitätöimään huonoilla elintavoilla.

Lammas on onnistuttu laihduttamaan ruskean rasvan avulla. Eläinten ruskea rasva on kuitenkin erilaista kuin ihmisen.

Joidenkin arvioiden mukaan ruskean rasvan lisääminen kehossa olisi mahdollista jopa viiden vuoden päästä. Virtanen kuitenkin pitää arviota epärealistisena, sillä tutkimustietoa on vielä niin vähän.

Ylipaino on pahentuva ongelma maailmanlaajuisesti, ja se lisää merkittävästi riskiä sairastua esimerkiksi diabetekseen, verenpainetautiin sekä sydän- ja maksasairauksiin. Ne ovat tärkeitä syitä tutkia ruskeaa rasvaa ja sen mahdollisuuksia.

– On tärkeää selvittää, voiko ruskean rasvan aktivoinnilla palauttaa häiriintynyt aineenvaihdunta, joka lihoessa on tapahtunut. Tiedämme, että liikunta on hyvä keino, mutta olisi hyvä olla yksilöllisiä vaihtoehtoja. Jollekin kylmä voi olla sopivampi keino kuin hikiliikkuminen. Ruskea rasva on valtavan kiehtova kudos, Virtanen sanoo.