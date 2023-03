Pitkät sairauspoissaolot unihäiriöiden vuoksi ovat yleistyneet – ja erityisesti ilmiö näkyy 35–54-vuotiailla naisilla.

Jo yli 9 000 suomalaista sai viime vuonna sairauspäivärahaa psykiatristen unihäiriöiden vuoksi, osoittaa Kelan tuore tilasto.

Tilaston mukaan unihäiriöiden aiheuttamat pitkät sairauspoissaolot ovat nelinkertaistuneet vuodesta 2010 vuoteen 2022.

Tilapäisiä uniongelmia ei katsota sairaudeksi, mutta pitkäkestoiset ongelmat voidaan diagnosoida unihäiriöiksi. Tähän tarkasteluun otettiin mukaan psykiatriset unihäiriöt, joista tavallisin on ei-elimellinen unettomuus. Elimellisiä unihäiriöitä, kuten uniapneaa, ei tarkasteltu.

Tutkijoiden mukaan unihäiriöiden yleistymiseen kannattaa suhtautua vakavasti.

– Uniongelmien yleistyminen on tietysti ennen kaikkea kansanterveydellinen ongelma, koska univaje on selkeä terveysriski, mutta samalla myös kansantaloudellinen, koska unen puute heikentää ihmisen kognitiivista suorituskykyä, sanoo Kelan tiedotteessa tutkija Riku Perhoniemi.

Ongelmia on erityisesti naisilla

Pitkät sairauspoissaolot psykiatristen unihäiriöiden vuoksi ovat yleistyneet naisilla miehiä voimakkaammin.

Naisten ja miesten eri ikäryhmät eroavat toisistaan pitkälti samalla tavalla: sairauspäivärahan saaminen on yleisintä 35–54-vuotiailla ja harvinaisinta 16–24-vuotiailla. Erityisen yleistä se on 35–54-vuotiailla naisilla.

Kelan mukaan psykiatrisia unihäiriöitä voivat lisätä esimerkiksi masennus tai ahdistuneisuus, jotka ovat myös yleistyneet merkittävästi 2010-luvun puolivälistä lähtien. Myös työelämän ja elintapojen muutoksilla voi olla merkittävää vaikutusta unihäiriöiden yleistymiseen, ja esimerkiksi henkisesti kuormittava työ voi haitata unta.

Pitkien sairauspoissaolojen lisäksi uniongelmista voi aiheutua lyhyitä sairauspoissaoloja, jotka jäävät tilastojen katveeseen.

– Samalla, kun seuraamme unihäiriöiden kehittymistä, yhteiskunnassa kannattaisi myös etsiä uusia keinoja uniongelmien vähentämiseen, Perhoniemi sanoo.

Jos elämässä on enemmän rasitusta ja kuormitusta, sitä pitäisi tasapainottaa keskittymällä palautumiseen ja nukkumiseen, sanoo unilääkäri.

”Kuormittavuus on lisääntynyt”

Samasta ilmiöstä on lääkärin näkökulmasta puhunut jo aiemmin unilääkäri Henri Tuomilehto.

Hänen mukaansa suomalaiset nukkuvat nykyään vähemmän ja huonommin kuin koskaan. Huonon unen trendi on kansainvälinen.

– Ilmiö ei suinkaan kosketa vain meitä suomalaisia, vaan kyse on isommasta kuviosta. Kuormittavuus on lisääntynyt, ja elämäämme on tullut todella paljon lisää sellaista, jota vielä 10–15 vuotta sitten ei ollut.

Työnteko on muuttunut haastavammaksi ja nopeatempoisemmaksi, ja sen lisäksi myös vapaa-ajasta on tullut tavoitteellisempaa. Sosiaalinen media vie huomiota ja aiheuttaa keskeytyksiä.

– Jos elämässä on enemmän rasitusta ja kuormitusta, sitä pitäisi tasapainottaa keskittymällä palautumiseen ja nukkumiseen, Tuomilehto sanoi.

Hoitoon hakeudutaan liian myöhään

Huono nukkuminen on terveyden kannalta tuhoisaa, sillä krooninen univaje lisää sairastavuutta ja kuolleisuutta.

Jokainen meistä nukkuu välillä huonosti. Tilapäinen, viikon jatkunut huono nukkuminen ei vielä ole lääkärin mukaan vaarallista – mutta jos tilanne jatkuu kaksi kuukautta eikä mikään oma konsti tepsi, apu on tarpeen.

Yli 15 vuotta unihäiriöpotilaita hoitaneen Tuomilehdon kokemus on se, että apua haetaan liian myöhään.

– Yleensä siinä vaiheessa takana on jo 5–10 vuotta jatkunut unihäiriö, joka on vaikuttanut elämään monella tavalla: on oltu sairaslomalla ja vaihdettu työpaikkaa. Ne ovat pitkiä tarinoita, lääkäri kertoi aiemmassa jutussamme.

– Ennuste unihäiriöiden hoidossa on aika hyvä. Etukäteen ei kuitenkaan voi luvata mitään, sillä kyse on niin subjektiivisesta kokemuksesta, Tuomilehto sanoi.