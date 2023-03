Naisten sydänsairauksia tutkittiin – tällainen ruokavalio ehkäisee niitä

Oikeanlainen ruokavalio voi auttaa naisia välttymään sydän- ja verisuonitaudeilta.

Välimeren perinteinen ruokavalio voi auttaa naisia välttymään sydän- ja verisuonitaudeilta, tuore tutkimus osoittaa.

Perinteinen Välimeren ruokavalio sisältää runsaasti kasviksia, oliiviöljyä, pähkinöitä, hedelmiä, kalaa ja täysjyväviljoja ja vähänlaisesti punaista lihaa, makeisia ja teollisia viljoja.

Tutkijat yhdistivät ja analysoivat 16 tutkimuksen aineistot, jotka koostuivat yhteensä yli 700 000 naisen 13-vuotisista seurantatiedoista.

Tulosten perusteella naiset, joiden ruokavalio oli lähellä Välimeren alueen perinteistä ruokavaliota, sairastuivat sydän- ja verisuonitauteihin noin neljänneksen epätodennäköisemmin kuin naiset, jotka söivät epäterveellisemmin. He myös menehtyivät seurannan aikana lähes neljänneksen epätodennäköisemmin.

Välimeren ruokavalion terveyshyödyt on tunnettu ennenkin, mutta nyt tehty meta-analyysi on ensimmäisen, jossa tarkasteltiin vain naisia. Tulosten perusteella Välimeren ruokavalion hyödyt olivat samaa luokkaa kuin tutkimuksissa, joissa miehiä ja naisia tarkastellaan yhdessä. Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöissä on sukupuolieroja, joten tulokset ovat tervetulleita.

Tutkimus julkaistiin Heart-lehdessä.