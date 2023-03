Kohonnut kuoleman riski voi näkyä selästä – tällainen on kyfoosi

Uuden tutkimuksen mukaan kyttyräselkäisyys on yhteydessä iäkkäiden miesten kuolleisuuteen.

Kyfoosi eli kyttyräselkäisyys tarkoittaa rintarangan poikkeavan voimakasta kaartumista taaksepäin. Se on vanhuksilla hyvin yleistä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan kyttyräselkäiset iäkkäät miehet saattavat menehtyä muita samanikäisiä aikaisemmin. Yhteys havaittiin tarkastelemalla lähes 6 000:ta keskimäärin 79-vuotiasta miestä kahdeksan vuoden ajan.

Tulosten perusteella kyttyräselkäiset eli kyfoosia potevat menehtyivät seurannan aikana 26–53 prosenttia todennäköisemmin kuin muut miehet. Tämä havaittiin senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin mahdolliset luunmurtumat, luiden terveys, muu terveydentila ja elintapoja.

Yhteys näkyi potilailla, joiden kyfoosi todettiin testissä, jossa selällään makaavan potilaan pään alle asetetaan korokkeita, kunnes pää on neutraalissa asennossa ja katse suoraan kohti kattoa. Riski menehtyä seurannan aikana oli suurentunut miehillä, jotka tarvitsivat vähintään kolme 1,7 senttimetrin korkuista koroketta.

Samansuuntaisia tuloksia on saatu aiemminkin, mutta tutkimuksissa ei ole yhtä hyvin huomioitu mahdollisten havaintoja sekoittavien tekijöiden vaikutuksia. Tämäkään tutkimus ei paljasta, mistä yhteydet johtuvat, mutta kyfoosipotilaiden terveydentila on usein muutenkin heikko ja he kaatuilevat muita enemmän. Analyysissa nämä seikat huomioitiin, joten ne eivät selittäneet tuloksia.

Jatkossa tutkijat toivovat tutkimuksia, joissa selvitetään vaikuttaako kyfoosin tai sen taustalla olevien seikkojen korjaaminen iäkkäiden kuolleisuuteen.

Se on hyvin yleistä ja todetaan noin 20–40 prosentilla vanhuksista.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä.