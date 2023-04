Tunnista 5 erilaista päänsärkyä – osa voi olla merkki hengenvaarasta

Tavallisimpia päänsäryn aiheuttajia ovat lihasjumit ja stressi. Silloin tärkeää olisi hoitaa juurisyytä eikä oiretta.

Jos päänsärkyä on enemmän kuin kerran viikossa, siihen kannattaa puuttua.

Tänäkin päivänä noin joka kuudennella maailman ihmisistä särkee päätä.

Noin puolet kärsii päänsärystä säännöllisesti, ja yleisintä on sinänsä vaaraton, mutta ikävä jännityspäänsärky.

Nimensä mukaisesti se johtuu joko lihasperäisestä tai henkisestä jännitystilasta. Tällaista ajoittain esiintyvää pääkipua on noin neljänneksellä maailman väestöstä, kertoo neurologian erikoislääkäri, dosentti Filip Scheperjans.

– Noin viidellä prosentilla ihmisistä päänsärky on kroonista, eli heillä kipuja on käytännössä suunnilleen joka toinen päivä. Erilaisista migreeneistä kärsii 10–15 prosenttia väestöstä.

Jos siis päätäsi särkee, et ole yksin. Scheperjans kehottaa tarkkailemaan kivun voimakkuuden lisäksi erityisesti sitä, miten usein päänsärkyä on. Jos sitä alkaa olla yhä useampana päivänä kuukaudessa, on hyvä pysähtyä miettimään syytä. Itsehoidon lisäksi voi olla paikallaan kääntyä ammattilaisen, kuten lääkärin tai fysioterapeutin puoleen.

Joskus kivun taustalla on vakavampi terveysongelma, kuten aivoverenkierron häiriö, aivoverenvuoto tai aivokasvain. Kaikkiin tilanteisiin sopivia ohjeita vaarallisen päänsäryn tunnistamiseen ei ole, mutta Scheperjans luettelee tiettyjä varoitusmerkkejä, joiden avulla voi kartoittaa vakavien terveysongelmien uhkaa.

Migreeni haittaa normaalia elämää, mutta on harvoin itsessään vaarallinen.

1. Epätavallinen ja voimakas kipu

Jos sinulla ei yleensä ole päänsärkyä, ja nyt kipu iskee yllättäen, nopeasti ja voimakkaana, voi olla hyvä selvittää syytä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Hiipien muutamassa tunnissa tai päivässä tuleva ja voimakkuudeltaan lievä tai kohtalainen kipu ei yleensä ole vaarallista, vaikka se ei olisi sinulle tyypillistä.

2. Räjähtävä päänsärky

Muutamassa sekunnissa tai minuutissa täyden tehonsa saavuttava kipu, joka tuntuu sietämättömän voimakkaalta. Vakavimmillaan kyse voi olla lukinkalvonalaisesta vuodosta, jossa aivovaltimon repeämästä vuotaa verta aivoja ympäröivään tilaan. Usein taustalla on valtimoiden pullistuma eli aneurysma, joka voi revetä myös levossa. Aneurysman repeämiseen voi liittyä silmien valonarkuutta, pahoinvointia, niskajäykkyyttä ja tajunnan tason laskua.

Joskus räjähtävän päänsäryn tuntemukset liittyvät rajuun rasitukseen ja tiettyjen lääkeaineiden tai huumeiden käyttöön. Esimerkiksi kovatehoisen liikunnan aiheuttama ponnistuspäänsärky sen sijaan voi kieliä verisuonten supistumisesta tai treenin aiheuttamasta akuutista niskajumista. Jos ponnistuspäänsärky esiintyy voimakkaana, kannattaa hakeutua tutkimuksiin.

Neurologian erikoislääkäri, dosentti Filip Scheperjans.

3. Neurologiset puutosoireet

Toispuoleinen raajaheikkous, puhevaikeus, tasapainohäiriöt ja huimaus voivat olla merkki aivoverenkiertohäiriöstä. Myös näkökentän puutokset on syytä ottaa vakavasti. Auralliseen migreeniinkin voi liittyä rajujakin neurologisia puutosoireita, mutta kun näitä esiintyy ensimmäisen kerran, kannattaa hakeutua hoitoon. Migreeniin liittyvät näköhäiriöt ovat yleensä luonteeltaan sellaisia, että näkökenttään tulee ylimääräisiä kuvioita, kuten sahalaitaa tai kirkasta valoa. Ne eivät edellytä lisätutkimuksia, jos ne menevät ohi tunnin sisällä. Puutosoireena esimerkiksi näkökentän toinen puoli häviää. Silloin pitäisi hakeutua nopeasti tutkimuksiin.

Migreeni haittaa normaalia elämää, mutta on harvoin itsessään vaarallinen. Migreenin hoito on edistynyt viime vuosikymmeninä paljon, joten oireita helpottavia ja ehkäiseviä lääkkeitä kannattaa etsiä lääkärin avulla.

4. Kuume ja voimakas kipu

Moniin virustauteihin liittyy päänsärkyä, valonarkuutta tai pahoinvointia, ja jos yleisvointi on hyvä, pystyt juomaan nesteitä ja ottamaan kipulääkettä, ei yleensä ole hätää. Sen sijaan jos vointi on heikko, tajunnan taso laskee tai on sekavuutta tai kouristelua, se voi kertoa bakteeritulehduksesta tai aivotulehduksesta. Epävarmassa tilanteessa voi soittaa terveysneuvontaan, josta arvioidaan hoidon tarve.

5. Kroonistunut kipu

Jos päänsärkyä on enemmän kuin kerran viikossa, siihen kannattaa puuttua. Itsehoitona tavallisesti käytetyistä kipulääkkeistä voi tulla osa ongelmaa, jolloin puhutaan särkylääkepäänsärystä. Vaikka parasetamoli ja ibuprofeeni ovat varsin turvallisia särkylääkkeitä, niitä ei pitäisi käyttää enemmän kuin 15 päivänä kuukaudessa, ettei kipu kroonistuisi edelleen. Särkylääkepäänsärystä vieroittaminen voi kestää parikin kuukautta, joten parempi olisi hoitaa kivun juurisyytä kuin vain oiretta. Usein syynä on lihasjumi, jonka paranemista auttavat liikunta, rauhallinen venyttely ja hyvä ergonomia.