Ylilääkäri kertoo, mistä ”tappajastreptokokin” tunnistaa – bakteeri leviää nyt Suomessa, päiväkoti-ikäinen lapsi kuoli

Joillakin streptokokki A on täysin oireeton, toisille se voi aiheuttaa jopa hengenvaaran. – Vaikea tauti on nyt tavallista huomattavasti yleisempää, sanoo infektioylilääkäri Asko Järvinen.

Streptokokki A on bakteeri, jolla on kyky aiheuttaa märkiviä infektioita.

Streptokokki A:n eli niin kutsutun angiinabakteerin aiheuttamia vakavia infektioita on nyt tavanomaista enemmän.

– Hus-sairaaloissa on ollut alkuvuoden aikana sairaalahoitoon johtaneita streptokokki A -infektioita vähän alle 50, kertoo Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen.

Määrä on selvästi tavallisesta poikkeava. Järvinen arvioi, että tapauksia ilmaantuu yhä lisää lähikuukausina.

– Vaikea tauti on nyt tavallista huomattavasti yleisempää – mutta siitä huolimatta se on edelleen kohtalaisen harvinaista, hän suhteuttaa.

Sairaalaan joutuvat ovat yleensä aikuisia

Vaikeaa tautia ei Suomessa juuri tavattu koronapandemian aikana, mutta tänä talvena tapausmäärät ovat olleet nousussa, ja samankaltainen ilmiö on nähtävissä myös muualla Euroopassa esimerkiksi Britanniassa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Suomessa yksi päiväkoti-ikäinen lapsi on kuollut streptokokki A -bakteerin aiheuttamaan tautiin Jyväskylässä Sairaala Novassa.

” Sekin on mahdollista, että täysin terve nuori aikuinen yllättäen joutuu teho-osastolle.

Järvinen kertoo, että sairaalaan joutuvat potilaat ovat yleensä aikuisia ja iäkkäitä, harvemmin lapsia.

Kaikkiaan THL:n tartuntatautirekisteriin on tänä vuonna tähän mennessä tehty 93 ilmoitusta streptokokki A:n aiheuttamasta vaikeasta taudista.

Viime vuonna ilmoituksia tehtiin tammi–helmikuussa 32 ja koko vuoden 2022 aikana 231.

– Tapausmäärien kasvun arvellaan osin liittyvän pandemiavuosien jälkeiseen ihmisten välisen kanssakäymisen lisääntymiseen, THL tiedotti.

Järvinen kertoo vaikeiden taudinkuvien ilmaantuvan aaltoina.

– Niiden esiintymisessä näyttää olevan 5–7 vuoden sykli, joka ehkä liittyy siihen, että tulee uusia streptokokkikantoja.

Edellisen kerran vaikeita taudinkuvia oli piikkinä vuonna 2018.

Aiheuttaa tavallisimmin angiinan

Tavallisin streptokokki A -bakteerin aiheuttama infektio on kuumeinen nieluinfektio.

– Tyypillisimmin se tekee angiinan eli nielutulehduksen, josta usein puuttuvat nuhaoireet ja yskä, ja tyypillisin oire on voimakas nielukipu. Klassiseen angiinan taudinkuvaan kuuluvat nielun vaaleat peitteet, mutta niiden määrä näyttää vähentyneen, Järvinen kertoo.

Hän huomauttaa, että streptokokki A:ta useammin nielutulehduksen aiheuttavat virukset, eikä taudinaiheuttajaa voi erottaa päältä päin.

– Usein nielutulehdusoire tutkitaan ottamalla bakteeriviljely. Jos todetaan angiinabakteeri, potilas saa penisilliinikuurin.

” Jos on nielutulehduksen oireilla alkava tauti ja tuntuu, että yleistila lähtee heikkenemään nopeasti, tällaista tilannetta ei pidä jäädä seurailemaan kotiin.

Toinen tavallinen streptokokki A:n taudinkuva ovat ihotulehdukset.

– Tyypillinen on ihon ruusutulehdus eli ihonalaiskudoksen tulehdus, jossa nousee kuume ja iho on punainen enemmän tai vähemmän tarkkarajaiselta alueelta. Tyypillisin paikka on alaraaja, koska ruusulle altistavat varvasvälien sieni-infektiot eli ihorikot.

Angiina ja ruusu ovat varsin yleisiä tauteja, mutta niiden lisäksi streptokokki A voi harvinaisemmissa tapauksissa aiheuttaa myös vaikean, nopeasti etenevän yleisinfektion.

– Se voi viedä vuorokaudessa, kahdessa hyvin huonoon kuntoon. Pahimmillaan puhutaan tappajastreptokokista, joka voi nopeasti johtaa kuolioihin. Tämä on ääripää.

Milloin lääkäriin on kiire?

Vain pieni osa nielutulehduksista ja ihoinfektioista on sairaalahoitoa vaativia. Streptokokki A:n levitessä vakavan taudin mahdollisuus on kuitenkin syytä pitää mielessä.

– Jos on nielutulehduksen oireilla alkava tauti ja tuntuu, että yleistila lähtee heikkenemään nopeasti, tällaista tilannetta ei pidä jäädä seurailemaan kotiin. Hoitoon pitää hakeutua nopeasti, jopa ihan tuntien sisällä.

Yleistilan heikentyminen saattaa tapahtua myös sen jälkeen, kun on jo käynyt lääkärissä.

– Tässä tilanteessa on syytä hakeutua nopeasti uuteen arvioon, vaikka olisi jo antibioottikuurin saanut.

Ihotulehduksissa hälytysmerkki on hyvin voimakas kipu.

– Iho saattaa olla päältä päin jopa jo siistimmän näköinen, mutta oireena on voimakasta kipua. Se voi olla merkki siitä, että lihaskudosta on joutunut kuolioon, ja tarvitaan suonensisäinen antibioottihoito. Myös kuumeisissa vähemmän vaarallisissa ihon tulehduksissa yleensä tarvitaan antibioottihoidon aloittamista sairaalassa tiputuksena.

Terve ihminen voi olla taudinkantaja

Infektioylilääkäri muistuttaa, että A-streptokokki on yleinen myös täysin oireettomilla ihmisillä.

– Se voi löytyä nielusta ilman, että on tautia, eli terve ihminen voi sitä kantaa.

” Kun koko perhe pyritään hoitamaan samaan aikaan, riski uusille tartunnoille vähenee.

Järvinen sanoo, ettei tiedetä tarkkaan, miksi yksi säilyy terveenä ja jollekin tulee hengenvaarallinen tauti.

– Ilmeisesti osa bakteerikannoista on voimakkaammin tautia aiheuttavia, ja todennäköisesti myös ihmisten geneettiset erot vaikuttavat sairastumiseen.

Koska oireetonkin henkilö voi kantaa bakteeria, angiinakierre voi esimerkiksi perhepiirissä jäädä päälle.

– Jos perheessä tai lähipiirissä on yksi vaikeaan tautiin sairastunut, nykyään lähipiiri käydään herkästi läpi – ja jos bakteeri todetaan, myös oireettomat saavat varmuuden vuoksi antibioottihoidon. Kun koko perhe pyritään hoitamaan samaan aikaan, riski uusille tartunnoille vähenee.