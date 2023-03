Noin puolet suomalaisista kantaa viheliäistä virusta – Kiira Kalke keksi siihen lääkkeen

Lääke voi parantaa herpesinfektiot, joihin muut lääkkeet eivät auta. Tutkija uskoo, että siitä voi olla hyötyä myös tulevissa pandemioissa.

Uudenlainen viruslääke voi auttaa taistelemaan virusmuunnoksia ja jopa pandemioita vastaan, kertoo tuore väitöstutkimus Turun yliopistossa.

FM Kiira Kalke tutki antiviraalisten siRNA-parvien käyttöä herpesvirusta vastaan. SiRNA-parvi on uusi lääkehoitomuoto, joka hyödyntää hiljentäviä RNA-molekyylejä. Nämä RNA-molekyylit voivat estää virustuotannon ilman, että solun normaalitoiminta estyy. Tällöin infektio ei enää etene, ja infektoitunut kudos saa mahdollisuuden parantua.

– SiRNA-parvi on verrattain uusi asia. Minun väitöksessäni niitä on ensimmäistä kertaa käytetty niin, että niissä on mukana muunneltuja nukleotidejä, eli niitä on paranneltu.

Kiira Kalke.

Muunneltua RNA:ta sisältävät siRNA-parvet olivat aiempiin siRNA-parviin verrattuna sata kertaa tehokkaampia. Niillä lähes 99,999 prosenttia herpesviruskasvusta estyi.

Ne tehosivat erinomaisesti myös herpesvirusmuunnoksiin ja voivat siksi jatkossa tarjota tehokkaan vaihtoehtoisen lääkkeen herpesviruksia ja muita viruksia vastaan.

Noin puolet suomalaisista kantaa herpesvirusta, vaikka kaikki eivät saa oireita. Herpes simplex -virukset 1 ja 2 ja ovat erittäin tarttuvia. Huuliherpeksen eli yskänrokon aiheuttaa yleensä HSV-1 ja genitaaliherpeksen HSV-2. Virukset voivat silmään levitessään sokeuttaa tai pahimmillaan aiheuttaa jopa aivotulehduksen tai kuoleman.

Yleisin herpestä vastaan käytetty lääkeaine on asikloviiri. Sen käytössä on kuitenkin myös ongelmia.

– Silloin kun asikloviiri tehoaa, se tehoaa hyvin, mutta sitä vastaan on myös täysin resistenttejä viruskantoja. Varsinkin pitkäaikaisessa estolääkityksessä resistentit viruskannat ovat iso ongelma, Kalke sanoo.

– Asikloviirin lisäksi on muitakin lääkkeitä herpestä vastaan, mutta ne kaikki ovat samaa toimintamekanismia. Eli jos on yhdelle lääkkeelle resistentti kanta, se on sitä kaikille muillekin.

Noin puolet suomalaisista kantaa herpesvirusta, osa oireettomina. Sen näkyvin infektio on yskänrokko eli huuliherpes. Sen voi laukaista esimerkiksi stressi.

SiRNA-parvet osoittautuivat tehokkaiksi herpesviruksen kaikkia variantteja vastaan. Lääke ei kykene hävittämään virusta elimistöstä mutta pystyy parantamaan muille lääkkeille resistenttien viruskantojen aiheuttaman infektion. Herpeksen saisi siis jatkossa hoidettua, vaikka asikloviiri ei tehoaisi.

Tutkimustulos on lupaava myös mahdollisia tulevia pandemioita ajatellen.

– Jos covidiin olisi kehitetty siRNA-parvi, todennäköisesti samaa lääkettä pystyttäisiin käyttämään kaikkiin variantteihin, siinä missä rokote ei välttämättä tehoa kaikkiin, Kalke sanoo.

– Tässä on valmius nopeaan lääkekehitykseen, ja se on kenties kokonaiskuvassa kaikkein merkittävintä. Tämä voi olla pandemiaan lääke, joka on tukemassa rokotteen tehoa.

Seuraava askel tutkimuksessa on siirtyä varmistamaan solumalleilla saadut tulokset muilla kokeellisilla menetelmillä.

– Se tarkoittaa 3D-solumalleja tai kudosmalleja. Arvioisin, että lääkkeen saamisessa yleiseen potilaskäyttöön menee vielä 15 vuotta. Lääkekehitys on hidasta, ja 10 vuotta olisi jo todella nopea aikataulu.

Kalken väitöstutkimus ”Antiviral modified siRNA swarms for treatment of herpes simplex virus infection” on osa yhteistyöprojektia, jossa kehitettiin tehokasta, laajakirjoista hiljentävää RNA:ta. Väitös, joka on tehty lääketutkimuksen tohtoriohjelmassa, tarkastetaan Turun yliopistossa 17.3.