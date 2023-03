Uniongelmat voivat olla ensimerkki vakavasta vaarasta – etenkin nuorilla

Tuore tutkimus osoittaa, että unihäiriöt ovat erittäin yleisiä psykoosipotilailla.

Jopa puolet psykoosipotilaista potee erilaisia uniongelmia ja unihäiriöitä. Usein oireilu alkaa jo ennen varsinaisen psykoosin puhkeamista, tuore meta-analyysitutkimus osoittaa.

Tutkimuksessa yhdistettiin ja analysoitiin 59 tutkimuksen aineistot, jotka koostuivat 6 700 psykoosipotilaan ja 1 000 verrokin tiedoista.

Unihäiriöitä oli joka toisella psykoosipotilaalla, analyysi osoitti. Oireilu oli myös yleisempää kuin verrokeilla.

Potilailla oli muun muassa nukahtamisvaikeuksia, yöllistä heräilyä sekä unen alkuvaiheen ja REM-univaiheen poikkeavuuksia.

Unihäiriöt olivat yleisiä kroonista psykoosia sairastavilla, mutta myös hiljattain sairastuneilla sekä riskipotilailla, jotka olivat suuressa psykoosin vaarassa. Oireet kuitenkin vaihtelivat jonkin verran näissä potilasryhmissä.

Psykoosin ja unihäiriöiden yhteys on tunnettu kauan, mutta nyt julkaistut tulokset lisäävät näyttöä entisestään. Uniongelmat on esimerkiksi liitetty psykoosin uusiutumisriskiin kroonista psykoosia sairastavilla. Uniongelmat myös ennustavat psykoosin puhkeamista nuorilla potilailla, jotka ovat suurentuneessa psykoosien vaarassa.

Tutkimus julkaistiin JAMA Psychiatry -lehdessä.

Psykoosi tarkoittaa mielisairautta, jossa todellisuudentaju on huomattavan vääristynyt ja potilaalla on vaikeuksia tunnistaa mikä on totta ja todellista ja mikä ei. Skitsofrenia on yleisin psykoottinen häiriö. Siihen sairastuu noin yksi sadasta.