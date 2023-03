Uusi kansantauti yleistyy nopeasti, joka päivä 5 uutta potilasta – syytä ei tunneta

Tulehduksellinen suolistosairaus voi puhjeta missä iässä tahansa, mutta yleisimmin oireet alkavat nuorena noin 20–30-vuotiaana.

Tulehduksellisten suolistosairauksien tyypillinen oire on ripuli.

Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat lisääntyneet niin paljon, että nykyään vuosittain noin 2 000 suomalaista saa diagnoosin haavaisesta paksusuolentulehduksesta tai Crohnin taudista.

Karkeasti jaettuna se tarkoittaa, että joka päivä tulee viisi uutta potilasta.

– Viime vuosina on todellakin tullut huomattava määrä lisää potilaita, ja näyttää siltä, että lisääntyminen jatkuu edelleen. Vielä ei ole nähtävissä tasannevaihetta, sanoo gastroenterologian erikoislääkäri Johanna Haapamäki HUS Vatsakeskuksesta.

Tulehduksellisen suolistosairauden oireet voivat alkaa missä iässä tahansa, mutta yleisintä sairastuminen on nuorena noin 20–30-vuotiaana.

Asiantuntijat puhuvatkin jo uudesta kansantaudista etenkin nuorten aikuisten ikäryhmän kohdalla.

Tyypillinen potilas on ylioppilaskirjoituksiin valmistautuva lukiolainen.

Haapamäki kertoo, että tyypillinen potilas, jolle tulehduksellinen suolistosairaus puhkeaa, on ylioppilaskirjoituksiin valmistautuva lukiolainen.

– Hänellä on hieman stressiä, kun elämän tärkeimmät kokeet ovat tulossa – ja juuri silloin suoli alkaa oireilla. Toinen tavallinen tapaus on varusmies, joka on muutama viikko sitten aloittanut armeijan.

Miesten ja naisten diagnoosien määrissä ei ole merkittävää eroa.

– Haavainen paksusuolentulehdus on jostakin syystä miehillä hieman yleisempää, kun taas Crohnin taudissa ei ole selvää eroa.

Fakta Tulehdukselliset suolistosairaudet ■ Tulehduksellisiin suolistosairauksiin sairastuneista kahdella kolmasosalla on haavainen paksusuolentulehdus ja kolmasosalla Crohnin tauti. ■ Haavaisen paksusuolentulehduksen tavallisimpia oireita ovat ripuli, veriuloste, limainen uloste ja kramppimaiset vatsakivut. Vaikeassa taudissa ulostuskertoja on yli kuusi päivässä. ■ Oireet voivat alkaa vähitellen ja välillä voi olla oireettomia jaksoja. Sairauden jatkuessa yleistila heikkenee, paino laskee ja voi esiintyä kuumeilua. ■ Crohnin taudin oireet alkavat yleensä vähitellen. Yleisimpiä ovat vatsakivut, ripuli, kuumeilu ja laihtuminen. Ulostustarve on tihentynyt ja erilaiset peräaukon seudun vaivat ovat tavallisia. ■ Kumpaankin tautiin voi liittyä myös suoliston ulkopuolisia oireita, kuten nivel-, iho- ja silmäoireita. Lähde: Terveyskylä

Oireet voivat alkaa äkisti tai kehittyä pikkuhiljaa

Tulehduksellisten suolistosairauksien tyypillinen oire on ripuli.

– Aika usein se muuttuu veriseksi. Veriripuli on kaikenikäisillä oire, jonka syy pitää selvittää viipymättä. Toinen hälytysmerkki on painonlasku, lääkäri sanoo.

Osalla potilaista laihtuminen, vatsakivut ja suolen toiminnan muutokset alkavat pikkuhiljaa.

– Joskus oireet kehittyvät salakavalan hitaasti niin, että vasta jälkikäteen potilas huomaa, että onhan niitä ollut vuoden tai pari. Joissakin tapauksissa taudin toteaminen voi olla lääkärillekin vaikeaa, sillä vatsavaivoja ja suolen toiminnan vaihtelua esiintyy paljon väestössä.

Tyypillisempää on kuitenkin se, että vatsakivut ja veriripuli alkavat äkisti.

– Monella oireet tulevat sen verran voimakkaina, että yleensä diagnoosi saadaan nopeasti. Osalla ne iskevät niin rajusti päälle, että tarvitaan sairaalahoitoa.

Lääkäri neuvoo hakeutumaan tutkimuksiin viimeistään siinä vaiheessa, jos suoliston oireet alkavat vaikuttaa jokapäiväiseen elämään.

– Kannattaa mennä rohkeasti lääkäriin, jos jokin suolioire huolestuttaa. Kaikkien oireiden taustalta ei todellakaan löydy tulehduksellista suolistosairautta, ja se on melko helppo sulkea pois, jolloin asiaan saa mielenrauhan.

Lääkärin tutkimuksiin kannattaa hakeutua viimeistään siinä vaiheessa, jos suoliston oireet alkavat vaikuttaa jokapäiväiseen elämään.

Sairaus voi aktiivisessa vaiheessa olla hyvin hankala

Kun tulehduksellinen suolistosairaus on aktiivisessa vaiheessa, kyseessä voi olla hyvin hankala sairaus.

– Onhan se todella rajoittavaa, jos koko ajan on pidettävä mielessä, missä vessa on.

Diagnoosin saaminen tarkoittaa myös sitä, että sairaus kulkee mukana loppuelämän ajan.

– Parantavaa hoitoa ei valitettavasti ole olemassa, mutta onneksi lääkehoidot ovat kehittyneet todella paljon viime vuosina.

Lääkärin mukaan suurimmalle osalle potilaista löytyy kokeilemalla lääke, jolla tauti saadaan remissioon eli rauhalliseen vaiheeseen niin, ettei sairaus pääsääntöisesti haittaa normaalia elämää.

Osalle potilaista lääkkeet eivät tuo apua, jolloin hoitona on leikkaus, joka esimerkiksi haavaisessa paksusuolentulehduksessa tarkoittaa paksusuolen poistoa.

Mitä yleistymisen taustalla on?

Mistä sitten johtuu tulehduksellisten suolistosairauksien nopea yleistyminen?

Nykykäsityksen mukaan sairastumiseen johtaa perimän, ruokavalion sekä muun elämäntavan ja poikkeavan suolistomikrobiston yhteisvaikutus.

– Se on edelleen aika pitkälle arvoitus. Yleensä ajatellaan, että näillä potilailla on jonkinlainen geneettinen alttius – ja alttiilla yksilöllä jotkut ympäristössämme olevat tekijät aiheuttavat sen, että tauti pääsee puhkeamaan, Haapamäki vastaa.

Suosittu tutkimuskohde tällä hetkellä ovat suoliston bakteerit.

– Näillä potilailla suoliston bakteerikanta on poikkeava, mutta vielä ei ole pystytty selvittämään sitä, onko se sairauden syy vai seuraus.

Lääkäri pitää liian yksinkertaistettuna ajatusta, että sairastumisen syynä olisi esimerkiksi jokin tietty ruoka-aine.

– Tämä on paljon monimutkaisempi vyyhti kuin että yksi asia selittäisi ilmiön.

Yhtä vähän toistaiseksi tiedetään siitä, onko sairastumisen ehkäisemiseksi mitään tehtävissä.

– Tutkimukset ovat hyvin alkuvaiheessa, eikä meillä toistaiseksi ole mitään keinoa ennaltaehkäisyyn. Potilaalle se voi toisaalta olla lohdullinenkin tieto, ettei hän olisi mitenkään voinut osata estää taudin puhkeamista.