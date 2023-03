Aivohalvauksen voi ennustaa silmistä – tällaiset muutokset ovat hälytysmerkki

Suomalainen neurologian professori kehottaa ihmisiä käymään silmälääkärillä.

Silmänpohjan kuvauksen avulla voidaan ennustaa riski saada aivohalvaus, kertoo tuore tutkimus.

Tutkimusta varten Melbournen yliopiston ja Kiinan Guangdongin lääketieteellisen akatemian tutkijat keräsivät tietoa lähes 50 000 ihmisestä.

Tutkimukseen osallistuneet joutuivat vastaamaan kysymyksiin elintavoista, kuten tupakoinnista ja alkoholin käytöstä.

Sen lisäksi tutkijat keräsivät tietoa ihmisten silmänpohjista.

Uutena tutkimusmenetelmänä heillä oli OCT-kuvaus eli silmäpohjan valokerroskuvaus.

OCT-tekniikkaa on saatavilla myös Suomessa. Laitteistoja on käytössä muun muassa suomalaisissa silmäsairaaloissa.

Siinä missä perinteinen silmänpohjakuva on tasokuva silmänpohjan pinnasta, OCT-kuva näyttää silmänpohjan rakennetta kerroksittaisena kolmiulotteisena kuvana.

Kuvauslaitteisto lähetti silmään valoa, joka heijastuu kudoksiin. Silmien skannaus etsi pieniä kudosmuutoksia verkkokalvolta, silmän takaosan valoherkällä alueella.

Silmänpohjassa olevat valtimomuutokset voivat viitata kohonneeseen aivohalvauksen riskiin, sanoo myös suomalaisprofessori.

Tutkijat havaitsivat verkkokalvoissa kudosmuutoksia

Melbournen ja Guangdongin tutkijat analysoivat saatuja kuvia tekoälyn avulla.

Poikkileikkauskuva antoi heille tietoa silmänpohjan rakenteiden muutoksista.

Joistakin kuvista tutkijat saattoivat nähdä, että verkkokalvoissa oli kudosmuutoksia, jotka lisäävät aivohalvauksen riskiä myöhemmässä elämässä.

Tutkimukseen osallistuneista miehistä ja naisista lähes 300 sai aivohalvauksen seuraavan kuuden vuoden aikana

Riski saada aivohalvaus voidaan tutkijoiden mukaan laskea arvioimalla eroa potilaan todellisen iän ja verkkokalvon iän välillä.

Lääketieteellisen julkaisun BMC Medicinen mukaan niillä, joiden verkkokalvo näytti potilaan todellista ikää vanhemmalta, oli pari kertaa suurempi suurempi riski saada aivohalvaus.

”Silmänpohjan valtimo on aivovaltimon jatko”

Aivohalvausten hoidon kehittämisessä ansioitunut professori Markku Kaste sanoo, että australialaisten ja kiinalaisten tekemä tutkimus kuulostaa järkevältä.

Silmänpohjassa olevat valtimomuutokset voivat hänen mukaansa viitata kohonneeseen aivohalvauksen riskiin.

– Silmänpohjan valtimo on aivovaltimon jatko. Jos silmistä näkyy valtimomuutoksia, on suuri todennäköisyys, että vastaavia muutoksia on kallon sisäisessä aivoja ruokkivassa suonistossa. Jos sinne tulee ahtautumia, voi tulla tukoksia, joka johtaa aivohalvaukseen.

Kasteen mielestä pitäisi ajoissa selvittää potilaan lääkehoito, verenpaine ja sokeritauti.

– Silmäpohjatutkimuksen avulla voidaan estää se, ettei tule katastrofia.

Silmälääkäri voi Kasteen mukaan todeta valtimomuutokset silmänpohjassa ja varoittaa potilasta. Yleensä riskit liittyvät verenpainetautiin tai sokeritautiin.

Silmälääkäri voi kysyä potilaalta, onko hän tietoinen siitä, että hänellä voi olla verenpainetauti tai sokeritauti.

– Jos potilas sanoo, että on tietoinen, silmälääkäri voi kehottaa kertomaan lääkärille, että pitäisi tehostaa hoitoa ja mahdollisesti aloittaa tulpan syntymisen estolääkehoito.

Käy silmälääkärillä – varsinkin, kun tulee ikää

Professori Kaste kertoo, että nykyisin voidaan tietokonetomografialla kuvata aivovaltimot.

Jos valtimossa on ahtautuma, se voidaan hoitaa samalla tavalla kuin sepelvaltimotaudissa. Voidaan uittaa katetri aivoihin niin, ettei se kohta pääse kutistumaan.

Professori Markku Kaste antaakin neuvoksi, että silmälääkärillä kannattaa käydä.

– Varsinkin kun tulee ikää, kaikkien ihmisten pitäisi käydä silmälääkärillä. Ei vain sen takia, että saisi lasit, vaan sairauksien selvittämiseen.