Tunnista vaarallinen jalkakipu – näistä merkeistä lääkäriin

Kipu jaloissa voi johtua monesta syystä – tässä 10 yleisintä ja selkeät ohjeet siitä, milloin on syytä mennä lääkäriin.

Laskimotukoksen tunnistaa pohkeen turpoamisesta, kivusta ja aristuksesta. Lääkäriin on syytä hakeutua nopeasti.

Alaraajakipu on varsin yleinen vaiva, joka yleistyy iän myötä. Suurin osa kivusta on vaaratonta, eikä vaadi kiireellistä hoitoa tai tutkimusta, dosentti ja fysiatrian erikoislääkäri Timo Pohjolainen kertoo.

Jos kipuun kuitenkin liittyy lihasvoiman heikkoutta, tuntohäiriöitä tai yleistilan laskua, on lääkäriin syytä mennä nopeasti.

Kokosimme 10 mahdollista syytä alaraajakipuun.

1. Nivelrikko yleistyy iän myötä

Nivelrikko on yleisin alaraajakipujen aiheuttaja. Kyseessä on lähes aina yli 50-vuotiaiden vaiva, joka yleistyy iän myötä siten, että 70-vuotiaista miehistä oireellisesta polvinivelrikosta kärsii 16 prosenttia ja naisista 32 prosenttia. Röntgenkuvissa havaittavaa nivelrikkoa yli 80-vuotiailla on jo noin 80 prosentilla.

Yleisimmin nivelrikko onkin juuri polvessa. Alkuvaiheessa kipu tuntuu kuormituksessa ja liikkeellelähtökipuna esimerkiksi aamulla herätessä tai tuolilta noustessa. Polvinivel myös turpoaa herkästi ja on kipeä ja jäykkä.

Nivelrikon hoidossa tärkeintä on se, mitä itse tekee: ylipainon vähentäminen, jalkojen lihasvoiman kehittäminen ja liikkuminen. Liikunnaksi kannattaa valita lajeja, joissa iskutus on vähäistä. Tällaisia ovat esimerkiksi vesiliikunta, hiihto tai kävely pehmeällä alustalla.

Jos kipu vaivaa päivittäin ja haittaa arkea tai työkykyä, on syytä mennä tutkimuksiin. Nivelrikkokipua voidaan hoitaa parasetamolilla, paikallisella tulehduskipugeelillä, tulehduskipulääkekuureilla, lääkepistoksin sekä kylmähoidolla. Pitkälle edennyttä nivelrikkoa hoidetaan myös tekonivelleikkauksilla.

2. Isovarpaan tyvinivelen nivelrikko liittyy ikääntymiseen

Isovarpaan tyvinivelen nivelrikko on keski-ikäisten ja sitä vanhempien, useimmiten naisten, vaiva.

Kipu rajautuu isovarpaan tyviniveleen, joka voi myös turvota ja punoittaa. Kipua on usein kävellessä, etenkin, jos kengät ovat kovin ohutpohjaiset. Vaivaan on geneettinen alttius, mutta syypäänä ovat usein myös kapeakärkiset ja korolliset kengät, joissa jalkaterä kiilautuu jalkineen etuosaan ja vääntää isovarpaan ääriosaa ulospäin.

Tärkein hoito ovatkin oikeanlaiset kengät: kengässä ei saa olla liikaa korkoa, sen sisäsivu ei saa kääntyä ulospäin ja sen tulee olla joustava sekä paksupohjainen. Lisäksi voi tarvittaessa käyttää mittojen mukaan tehtyjä tukipohjallisia.

3. Reuman oireet ovat symmetrisiä

Reuma oireilee yleensä yhtä aikaa päkiä- ja rystysnivelissä

Oireet tuntuvat symmetrisesti molemmin puolin kehoa. Oireisiin liittyy nivelkivun lisäksi nivelten turpoamista, arkuutta ja aamujäykkyyttä.

Jos epäilee reumaa, on syytä mennä tutkimuksiin. Reuman hoidossa lääkitys on merkittävässä roolissa, sillä sen avulla voidaan estää nivelten tuhoutuminen ja pysäyttää taudin eteneminen.

4. Syy voi olla myös selkäperäinen

Alaraajakipu voi johtua myös hermopinteestä selän alueella. Lievimmillään hermopinne tuntuu kipuna, puutumisena ja pistelynä.

Vaikeaan hermojuuripuristukseen liittyy usein myös lihasvoiman heikkenemistä ja tunto-oireita. Lievä hermopinne voi rauhoittua itsestään, jolloin oireiden helpottamiseksi voi käyttää tulehduskipulääkkeitä.

Lihasvoiman heikkeneminen ja tunto-oireet ovat kuitenkin syitä hakeutua lääkäriin. Vaikea hermopinne voi vaatia myös leikkaushoitoa.

5. Alaraajan hermopinne tulee yleensä pohjehermoon

Alaraajan hermopinne syntyy yleisimmin pohjehermoon säären ulkoyläsivulle. Pohjehermo voi joutua pinteeseen pitkittyneessä kyykyssä, esimerkiksi pitkään marjoja poimittaessa.

Oireita ovat kipu, puutuminen ja tuntohäiriöt sekä jalkaterän hallinnan pettämisestä aiheutuva jalkojen läpsyminen käveltäessä. Vaiva helpottaa, kun altistava tekijä poistuu.

6. Rasitusmurtuma tuntuu liikkeessä

Rasitusmurtuma on paljon liikkuvien vaiva. Se kiusaa usein juoksijoita tai armeijan aloittaneita. Murtuma syntyy, jos luusto ei ole mukautunut rasituksen määrään. Rasitusmurtuman tunnistaa siitä, että kipu tuntuu liikkeessä ja poistuu levossa.

– Jos kipu alkaa toistua rasituksessa, se on tärkeä tutkia magneettikuvauksella. Rasitusmurtumassa rasitusta aiheuttavaa liikuntaa täytyy vähentää pariksi kuukaudeksi, muuten murtuma ei parane, Pohjolainen sanoo.

7. Laskimotukokset turvottavat

Pitkä istuminen, lentomatkat, ylipaino, raskaus ja hormonaalinen ehkäisy altistavat laskimotukoksille. Myös pohkeen alueelle tullut isku voi aiheuttaa verenpurkauman ja hyytymän.

Tukoksen tunnistaa pohkeen turpoamisesta, kivusta ja aristuksesta. Epäiltäessä laskimotukosta on syytä mennä nopeasti lääkäriin, sillä riskinä on, että hyytymä lähtee liikkeelle ja aiheuttaa keuhkoveritulpan.

8. Kihti iskee usein elintavoista johtuen

Kihtikipu on voimakasta ja alkaa usein muutaman päivän runsaan alkoholin käytön ja herkuttelun jälkeen. Vaiva on usein keski-ikäisten ja iäkkäiden, sillä se vaatii syntyäkseen pitkään jatkuneita huonoja elintapoja.

Kihtikipu tuntuu yleensä isovarpaan tyvinivelessä, nilkassa tai polvessa. Siihen liittyy myös nivelten turpoamista ja punoitusta. Ylipaino, runsas alkoholin käyttö sekä tiettyjen ruoka-aineiden, kuten äyriäisten, maksan ja punaisen lihan, runsas käyttö altistaa kihdille.

Vaiva helpottaa vähentämällä kihtiä aiheuttavia ruoka-aineita ja alkoholin kulutusta. Lisäksi voidaan käyttää tulehduskipulääkkeitä ja elimistön uraattipitoisuutta alentavaa lääkettä. Vaikka kihti rauhoittuu nopeasti, se myös uusii helposti.

9. Verenkiertohäiriö aiheuttaa katkokävelyä

Kipu jaloissa voi johtua myös alaraajojen verenkiertohäiriöstä. Tällöin oireena on voimakasta kipua ja katkokävelyä. Katkokävelyllä tarkoitetaan tilannetta, jossa jalan alueen, yleensä pohkeen, kipu, voimattomuus ja puutuminen pysäyttävät kesken kävelyn.

Katkokävelyoire on syy hakeutua lääkäriin, sillä pahimmillaan alaraajojen verenkiertohäiriö voi johtaa varpaiden ja jalkaterän kuolioon.

10. Selkärangan tai lantion alueen kasvain voi olla harvinainen syy

On harvinaista, että alaraajakivun syynä olisi kasvain. Kasvaimen aiheuttamaan kipuun liittyy usein tuntohäiriöitä ja halvausoireita.

Kasvaimen aiheuttama kipu vaivaa myös levossa, pahenee koko ajan ja aiheuttaa yleisoireita, kuten painonlaskua, ruokahaluttomuutta ja kuumeilua. Riski kasvaimiin yleistyy iän myötä.

– Jos alaraajassa tai selässä on kipua, joka vaivaa myös yöllä ja aiheuttaa yleisoireita, täytyy hakeutua tutkimuksiin, Pohjolainen sanoo.