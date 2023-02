Aivoverenkiertohäiriöt ovat yleistyneet – jos näitä oireita ilmaantuu, soita välittömästi 112

Erikoislääkäri on havainnut hälyttävän ilmiön aivoverenkiertohäiriöiden ilmaantuvuudessa.

Aivoverenkiertohäiriöt ovat yleistyneet, eikä ilmiötä selitä vain väestön ikääntyminen.

– Aivoverenkiertohäiriöt ovat keskimäärin hieman iäkkäämpien sairaus, joten väestön ikääntymisen myötä sairastuneiden osuus luonnollisesti lisääntyy, kertoo HUS Aivokeskuksen osastonylilääkäri, neurologian dosentti Petra Ijäs.

Ijäksen mukaan kuitenkin viime aikoina iäkkäimpien potilaiden määrä on pysynyt suunnilleen ennallaan – mikä kertoo siitä, että kolesterolia ja verenpainetta hoidetaan – mutta nuoremmissa ikäryhmissä aivoverenkiertohäiriöt ovat yleistyneet.

Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneista noin neljäsosa on työikäisiä.

– Tämä on hiukan hälyttävä ilmiö, että työikäisillä aivoverenkiertohäiriöiden ilmaantuvuus näyttäisi nousevan, Ijäs sanoo.

Erikoislääkäri kertoo, että nykyisen elämäntavan ajatellaan olevan ilmiön taustalla.

– Ihmiset liikkuvat vähemmän, ylipainoa on enemmän, ja verenpainetauti sekä tyypin 2 diabetes yleistyvät nuoremmissa ikäryhmissä. Tämä valitettavasti näkyy niin, että alle 50-vuotiaiden aivoverenkiertohäiriöiden ilmaantuvuus nousee.

Ijäs on itse tutkinut raskauden aikana sairastettuja aivoverenkiertohäiriöitä.

– Synnyttäjät ovat iäkkäämpiä ja heillä on aiempaa enemmän verisuoniriskitekijöitä, ja siksi aivoinfarktit ovat heillä lisääntyneet. Kyse on kuitenkin onneksi harvinaisesta raskaushäiriöstä. Raskauden aikana erityisesti verenpaineen tarkka seuranta ja hoito on tärkeää, lääkäri sanoo.

Hälyttäviä oireita ovat esimerkiksi äkillisesti alkaneet suupielen roikkuminen, puheen puuroutuminen ja tasapainohäiriöt.

25 000 suomalaista sairastuu vuodessa

Vuosittain aivoverenkiertohäiriöön sairastuu 25 000 suomalaista. Sairastumisista suurin osa, noin 15 000, on aivoinfarkteja. Aivoverenvuotoja tapahtuu noin 2 000 ja TIA-potilaita on noin 5 000. TIA (transient ischemic attack) tarkoittaa ohimenevää aivoverenkiertohäiriötä, joka aiheutuu aivovaltimon hetkellisestä tukkeutumisesta.

Näiden lisäksi harvinaisempia aivoverenkiertohäiriöitä ovat lukinkalvonalainen verenvuoto ja aivolaskimotukos.

” Jos tällaisia oireita ilmaantuu hyvin nuorelle kolmikymppiselle ihmiselle, ei aivoverenkiertohäiriön mahdollisuus edes tule mieleen – mutta kyllä näin voi olla.

Kaikki aivoverenkiertohäiriöt oireilevat samantapaisesti.

– Edelleen nämä oireet ovat ihmisille hiukan tuntemattomampia – kun taas sydäninfarktin oireet ovat hyvin tiedossa.

Aivoverenkiertohäiriön oireet voivat olla hyvinkin moninaisia, mutta yleisimpiä ovat toispuoleinen halvaus, suupielen roikkuminen ja puheen tuottamisen vaikeus.

– Joskus voi käydä niin, että jos tällaisia oireita ilmaantuu hyvin nuorelle kolmikymppiselle ihmiselle, ei aivoverenkiertohäiriön mahdollisuus edes tule mieleen – mutta kyllä näin voi olla, Ijäs sanoo.

Fakta Älä ohita näitä oireita ■ Aivoverenkiertohäiriön oireita ovat äkillisesti alkanut: – suupielen roikkuminen – toisen käden ja/tai jalan voimattomuus tai tunnottomuus – puheen puuromaisuus tai sanojen löytämisen tai ymmärtämisen vaikeus – näköhäiriöt, esimerkiksi kahtena näkeminen tai toispuoleinen sokeus – huimaus, tasapainohäiriö ja kävelyvaikeus. ■ Oireena voi olla yksi tai useampi näistä. ■ Jos sinulle tai läheisellesi ilmaantuu äkillisesti aivoverenkiertohäiriön oireita, soita välittömästi hätänumeroon 112. Lähde: Aivoliitto

”Näin ei missään nimessä pidä tehdä”

Jos aivoverenkiertohäiriöön viittaavia oireita ilmaantuu, nopea avun hälyttäminen ja hoitoon pääsy on äärimmäisen tärkeää.

– Vaikka nopeutta on korostettu, edelleen on yllättävän yleistä, että oireen saanut potilas jää kotiin seuraamaan tilannetta. Tyypillistä on mennä päiväunille ja katsoa, menevätkö oireet ohi – mutta näin ei missään nimessä pidä tehdä, lääkäri korostaa.

Jotta hoito olisi mahdollisimman tehokasta, se pitää päästä aloittamaan varhaisessa vaiheessa. Ohimenevään TIA-kohtaukseen tulee suhtautua samalla vakavuudella.

– On siis aivan oikein hälyttää ensihoito paikalle, vaikka oire sattuisikin menemään ohi. TIA-kohtaus pitää joka tapauksessa tutkia.

Lääkäri sanoo TIA-kohtauksen olevan vakava varoitusmerkki: jos mitään ei tehdä, monelle kohtauksen saaneelle tulee aivoinfarkti.

– Tiedetään, että TIA-kohtauksen saaneista viidelle prosentille tulee viikon kuluessa aivoinfarkti. Kaikista suurin vaara on kahden ensimmäisen vuorokauden aikana. Tämä on se syy, miksi hoitoon pitää hakeutua, vaikka oireet olisivat jo menneet ohi.

Kohonnut verenpaine on keskeinen riskitekijä.

Yksi riskitekijä on yli muiden

Tutkimusten mukaan peräti yhdeksän kymmenestä aivoverenkiertohäiriöstä olisi estettävissä elintapoja muokkaamalla.

– Yksi riskitekijä yli muiden on korkea verenpaine. Se altistaa lähes kaikille aivoverenkiertohäiriöille.

” Nykyelintavat ovat juuri sellaisia, että ne altistavat aivoverenkiertohäiriöille.

Kohonneen verenpaineen lisäksi keskeisiä riskitekijöitä ovat vähäinen fyysinen aktiivisuus, vyötärölihavuus, korkea LDL-kolesteroli ja epäterveellinen ruokavalio.

Lääkäri varoo kuitenkin puhumasta riskitekijöistä syyllistävään sävyyn.

– Elämäntavat ovat myös parantuneet paljon: esimerkiksi tupakointi on vähentynyt, hän huomauttaa.

– Mutta ongelmallista tässä on se, että nykyelintavat ovat juuri sellaisia, että ne altistavat aivoverenkiertohäiriöille.