Näillä koronapotilailla sydänoireet ovat yleisimpiä

Tuore tutkimus vahvistaa näyttöä sairaalahoitoon vievän koronavirusinfektion ja akuuttien sydänoireiden yhteydestä.

Sairaalaan koronavirusinfektion takia joutuneet ovat suurentuneessa akuuttien sydänoireiden vaarassa. Riski koskee etenkin potilaita, jotka sairastavat sydän- ja verisuonitautia jo entuudestaan.

Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin 8 500:aa koronavirusinfektioon vuonna 2021 sairastunutta ja sen vuoksi sairaalahoitoon tuotua yli 18-vuotiasta. Kaikkiaan noin joka kymmenes potilas sai akuutin sydänoireen sairaalassa.

Kun tutkijat tarkastelivat potilaiden muita sairauksia, etenkin todennäköisyys sairastua akuuttiin iskeemiseen sydänsairauteen tai sydämen vajaatoimintaan oli selvästi suurempi potilailla, jotka jo sairastivat sydän- ja verisuonitauteja. Heistä 23 prosenttia sai jonkin akuutin sydänoireen, mikä oli selvästi enemmän kuin muilla, joista vain 6 prosenttia sairastui.

Sairaalahoidon aikana sairastuneiden ennuste oli huonompi kuin muiden, ja he tarvitsivat tehohoitoa tai menehtyivät sairaalassa 1,5–2 kertaa todennäköisemmin kuin muut potilaat.

Yhdysvaltalaisaineistoon perustuvat tulokset vahvistavat näyttöä sairaalahoitoa edellyttävän koronavirusinfektion ja akuuttien sydänoireiden yhteydestä. Ne osoittavat myös riskien olevan suurimmat potilailla, jotka jo sairastavat jotain sydän- ja verisuonitautia.

Tulokset julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.