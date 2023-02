Ravitsemussuositukset ovat menossa uusiksi – 3 vitamiinia, jotka nousevat tikunnokkaan

Uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset julkaistaan kesäkuussa. Ne ovat aiempaa laajemmat, ja mukana on uusia ravintoaineita.

Uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset (NNR2023) on määrä julkaista kesäkuussa. Suositukset ovat aiempaa laajemmat, niissä on mukana runsaasti uusia ruokaryhmiä sekä muun muassa koliini eli B4-vitamiini.

Koliini on ihmiselle välttämätön ravintoaine, jolla on monia tärkeitä tehtäviä aineenvaihdunnassa.

Koliinia saa ravinnosta muun muassa maksasta, kananmunista ja kalasta. Koliinin puutos voi aiheuttaa esimerkiksi rasvamaksaa.

– Koliini tulee uutena mukaan, mutta edelleen meiltä puuttuu tietoa koliinin saannista Pohjoismaissa sekä elintarvikkeiden koliinipitoisuudesta, kertoo ravitsemustieteen professori Maijaliisa Erkkola Helsingin yliopistosta.

Toisin sanoen koliiniin liittyvää tietoa koostetaan ravitsemussuosituksiin, mutta tietoaukkojen vuoksi kaikkia ravitsemussuositusten viitearvoja ei välttämättä voida määritellä.

Pohjoismaisia ravitsemussuosituksia laativa työryhmä asettaa kevään aikana varsinaiset suositukset parin edeltävän vuoden aikana koostetun tutkimusnäytön pohjalta.

Erkkola on mukana työryhmässä. Suomesta ryhmään kuuluu myös professori Ursula Schwab Itä-Suomen yliopistosta.

– On muitakin ravintoaineita, esimerkiksi biotiini, joille ei ole ollut mahdollista asettaa suositusta.

Syy on se, että tutkimusnäyttöä ei ole riittävästi.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelee, että kalaa tulisi syödä ainakin kaksi kertaa viikossa.

Ympäristönäkökulma laajemmin mukaan

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset sisältävät viimeisimpään tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset sekä ruokavalinnoista että ravintoaineista.

Uutta vuoden 2023 suosituksissa on se, että ruokien ympäristövaikutuksia ja kestävyyttä käsitellään entistä laajemmin - kuten sitä, miten ympäristövaikutuksia voi pienentää eri ruokavalinnoilla.

– Ennustan, että kestävyyteen liittyvät asiat tulevat synnyttämään eniten keskustelua. Esimerkiksi lihan, kalan, kasvisten ja palkokasvien terveys- ja ympäristövaikutukset kiinnostavat monia. Jokaisesta ryhmästä löytyy näiden suhteen myös vaihtelua, Erkkola sanoo.

Pohjoismaiset suositukset tarjoavat suuntaviivat ihmisten ja ympäristön terveyttä edistävälle ruoankulutukselle.

Kasvikset, marjat ja hedelmät sisältävät muun muassa kuitua, vitamiineja jakivennäisaineita.

Terveellistä ja kestävää

Ruokavalion kestävyysmurros liittyy usean ravintoaineen saantiin.

– Kestävyyskulmasta on esimerkiksi aiheellista tarkastella, voiko B12-vitamiinin riittävä saanti vaarantua, kun mennään kohti kasvikuntapohjaisempaa ravitsemusta. Kokeellisten tutkimusten pohjalta ja erilaisia muutoksia mallintamalla voidaan arvioida ruokavaliomuutosten vaikutuksia ravintoaineiden saannin riittävyyteen, Erkkola kertoo.

” Ravintoaineiden osalta ei voi ajatella, että enempi on parempi.

B12-vitamiinia saa käytännössä vain eläinperäisistä lähteistä. Se puuttuu vegaaniruokavaliosta, ellei ruokavaliota noudattava käytä täydennettyjä elintarvikkeita tai ravintolisiä. Puutoksen oireita voivat olla muun muassa uupumus ja erilaiset neurologiset häiriöt.

Suomessa B12-vitamiinin suositeltava saantimäärä aikuisille on tällä hetkellä kaksi mikrogrammaa vuorokaudessa.

Entäs sitten D-vitamiini? Sen saantisuosituksesta on esitetty monenlaisia, nykyisen suosituksen haastavia näkemyksiä. Työryhmän tarkastelussa on muun muassa D-vitamiinin turvallisen saannin yläraja.

Lue lisää: Saatko tarpeeksi D-vitamiinia? Tällaisille ihmisille professori suosittelee jopa 10-kertaista annosta

D-vitamiinin suurin turvallinen päiväsaanti on aikuisilla 100 mikrogrammaa vuorokaudessa. Liiallinen saanti liittyy Erkkolan mukaan yleisimmin valmisteiden liialliseen käyttöön. Auringonvalosta D-vitamiinia ei voi saada liikaa.

– Ravintoaineiden osalta ei voi ajatella, että enempi on parempi. Valmisteiden ylenmääräinen popsiminen voi muun muassa sotkea muiden ravintoaineiden imeytymistä ja ravitsemustilaa.

– Ei lääkkeitäkään napsita varmuuden vuoksi.

D-vitamiinin liikasaanti voi johtaa jopa myrkytykseen, vaikka se onkin harvinaista.

Ruoka-aineryhmiä eritellään suosituksissa aiempaa enemmän omikseen. Esimerkiksi palkokasveille on erillinen kappaleensa, samoin perunalle. Eri ruokaryhmistä on tullut sekä terveyteen että ympäristövaikutuksiin liittyvää uutta tutkimusnäyttöä.

Pohja kansallisille suosituksille

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset päivitetään noin kahdeksan vuoden välein. Ne luovat pohjan Pohjoismaiden ja Baltian maiden kansallisille ruoka- ja ravitsemussuosituksille sekä ruoka- ja ravitsemuspolitiikalle.

Suomalaiset suositukset päivitetään, kun pohjoismainen työryhmä on edennyt omassa työssään riittävän pitkälle.

Tavallisen kansalaisen kannattaa Erkkolan mukaan kuulostella etenkin ruokasuosituksia.

– Kansallisissa suosituksissa pyritään laatimaan ruokapyramidin ja lautasmallin kaltaisia esimerkkejä, joita voi käyttää omien valintojen tukena.

Ihanteellista yksittäistä ruokavaliota ei kuitenkaan ole olemassa, ja suosituksiin voi päästä monella tapaa.

Grammojen kyttäämiseen ei ole tarpeen mennä. Ruokavalion kokonaisuus on terveyden näkökulmasta oleellisempaa.

Ravintoainesuositukset on suunnattu etenkin väestötasolle.

– Esimerkiksi D-vitamiinin saanti voi olla yksittäisenä päivänä yli tai ali suosituksen, eikä siitä tarvitse huolestua. Monipuolisesta ruokavaliosta ei ole mahdollista saada turvallisen saannin rajan ylittävän määrän vitamiineja.

Pohjoismainen suositus koskee D-vitamiinin saantia ravinnosta. D-vitamiinivalmisteen käytöstä eri väestöryhmille annettavat suositukset ovat kansallisia.

Maiden välillä on eroja. Suomessa ja Ruotsissa D-vitamiinin saanti on väestötasolla muita maita parempia. Syy on se, että tiettyjä elintarvikkeita, kuten Suomessa nestemäisiä maitotuotteita täydennetään D-vitamiinilla. Tämä vaikuttaa myös kansalliseen suositukseen.

Laajan yhteistyön tulos

Viralliset ravitsemussuositukset saavat tasaisin väliajoin kritiikkiä osakseen. Niitä on moitittu milloin poliittisiksi, milloin ruokateollisuuden sanelemiksi.

– Tällaiset näkemykset mollaavat tieteen perusperiaatteita ja aliarvioivat asiantuntijoita sekä sitä suurta työmäärää, jota suositusten eteen tehdään, Erkkola sanoo.

Pohjoismaisia ravitsemussuosituksia laatimassa on 400 asiantuntijaa, ja suositukset vertaisarvioidaan huolellisesti.

– Suositukset ovat asiantuntijoiden laajan ja menetelmällisesti vaativan yhteistyön tulos.

Työn etenemistä on mahdollista seurata ja halutessaan kommentoida työryhmän sivuilla.

Lähteitä: Terveyskirjasto, Ruokavirasto, Ruokatieto, THL