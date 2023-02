Suomalaistutkijoiden mullistava löytö haastaa hoitokäytännöt – leikataanko potilaita turhaan?

Suomalaistutkimus paljastaa, että osa lievistä umpilisäkkeen tulehduksista voi parantua ilman leikkausta tai antibioottihoitoa.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa tehty tutkimus osoittaa, että umpilisäkkeen tulehduksesta voi parantua kokonaan ilman antibioottihoitoa.

– APPAC III tutkimuksessa verrattiin suonensisäistä antibioottihoitoa lumelääkkeeseen. Näyttää siltä, että antibioottia ei välttämättä tarvita. Voimme mahdollisesti todeta, että suurin osa näistä (lievistä tapauksista) paranee itsestään, kirurgian professori, ylilääkäri Paulina Salminen Tyksistä kertoo.

Tyks on ollut edelläkävijä tutkimuksessa, jossa on etsitty vaihtoehtoja umpilisäkkeen tulehduksen leikkaushoitoon. Ensimmäinen APPAC-tutkimus aloitettiin vuonna 2008, ja sen globaalisti merkittävä tulokset julkaistiin vuonna 2015.

Tutkimus osoitti, että umpilisäkkeen tulehdus on tosiasiassa kaksi eri tautia. Lievempi muoto, jota on tapauksista noin 70 prosenttia, voidaan hoitaa antibiooteilla. Se kumosi käytännön, joka oli ollut voimassa 130 vuotta: umpisuolen tulehdus ei vaadi välitöntä leikkaushoitoa.

– Tästä ollaan menty vielä eteenpäin: Olemme kehittäneet diagnostiikkaa, verranneet suonensisäistä hoitoa ja tablettihoitoa ja todenneet, että pelkästään suun kautta otettava lääke voi riittää, Salminen kertoo.

Salminen kertoi APPAC-tutkimuksista tilaisuudessa, jossa esiteltiin Tyksin ja Turun yliopiston uutta, mikrobien ja vakavien infektioiden osaajat yhdistävää osaamiskeskusta.

Tutkimus sai jo ilmestyessään erittäin suuren mediahuomion. Muun muassa New York Times huomioi sen etunenässä. Amerikan lääkärijärjestön lehti JAMA valitsi 2020 tutkimuksen vuosikymmenen yhdeksi parhaista artikkeleista.

Koronapandemia kuitenkin niin sanotusti räjäytti potin, kun sairaalat ympäri maailman täyttyivät potilaista. Antibioottihoito päätyi taudin virallisiin hoito-ohjeisiin.

– Sain korona-aikana paljon sähköposteja, että pitääkö se paikkaansa, että olemme hoitaneet näitä potilaita antibiooteilla.

Salminen toivoo, että uusi tutkimus, APPAC IV, päästään aloittamaan toukokuussa tai viimeistään syksyllä. Siinä osa potilaista saa suun kautta otettavaa antibioottia ja osa lumelääkettä. Potilaat siis päästetään kotiin jo ensiavusta. Säästö leikkaussali- ja sairaalaresursseissa voi olla jatkossa merkittävä, myös globaalisti.

– Tutkimuksessa myös katsotaan, mitä antibiootti tekee suolistolle ja miten se mahdollisesti liittyy suolisto-oireisiin. Antibioottiresistenssin tutkiminen on tärkeässä osassa, sillä se on merkittävä maailmanlaajuinen uhka, Salminen kertoo.

– Tässä tutkimuksessa on mukana koko Suomi. Meillä on myös hyvin läheinen yhteistyö Turussa kaikkien erikoisalojen kanssa. Yksi merkittävä tekijä on todella tutkimusmyönteiset potilaat. Hirveän monessa maassa tällainen tutkimus ei olisi mahdollista.

Noin 30 prosentilla antibiooteilla hoidetuista potilaista umpilisäke tulehtuu uudestaan, yleensä vuoden sisällä ensimmäisestä tulehduksesta.

– Olennaista on se, että uusiutuva tulehdus on yleensä samanlainen, lievä tauti. Eli siihen ei liity lisääntyneitä komplikaatioita, Salminen sanoo.