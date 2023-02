Oikeuslääkäri hämmästyi kuolintodistuksen äärellä – vainaja olikin ”virkeä rouva”

Kuolinsyytodistusten kummallisuuksia

Kuolleesta henkilöstä käytetty termi vainaja on käyttökelpoinen ja neutraali ilmaus. Sen kanssa on kuitenkin oltava huolellinen, jos haluaa välttää oudot zombiassosiaatiot. Liian usein saan nimittäin lukea, kuinka vainaja teki lumitöitä tai kävi autolla kaupassa. Mikäli kuolintodistuksia on uskominen, tehdään vainajille huolestuttavan usein myös toimenpiteitä, vieläpä vitaali-indikaatiolla, mikä lienee jo jonkin sortin okkultismia. Olipa eräs lääkäri jopa keskustellut vainajan kanssa ja yhteisymmärryksessä päädyttiin lääketieteelliseen ruumiinavaukseen. Avoimeksi jäi, minkälainen meedio oli hätyytetty virka-apuun.