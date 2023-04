Tämän takia moni 30-vuotias nainen lihoo – syy voi yllättää

Kun ruuhkavuosia elävä nainen lihoo, syy ei ole yleensä laiskottelu – päinvastoin. – Varsinkin pienten lasten äidit tarvitsisivat viikoittain vapaa-aikaa, jonka voisivat käyttää rentoutumiseen, lihavuuden hoitoon erikoistunut lääkäri sanoo.

Iällä ei nykytutkimusten mukaan ole isoa merkitystä painonhallinnassa. Paino putoaa samanlaisilla elintapamuutoksilla, oli kyseessä sitten kolmekymppinen tai reilusti yli 50-vuotias.

Se mikä muuttuu on painon kertymisen syyt. Ruuhkavuosia lähestyvä kolmekymppinen elää yleensä aivan erilaista arkea kuin ne, joilla lapset ovat muuttaneet pois kotoa ja elämä seestynyt.

Lihavuuden hoitoon erikoistunut lääkäri André Heikius tietää, että kolmekymppisenä painonhallinta on todella haastavaa. Siinä iässä monet hankkivat perheenlisäystä ja elämä on hektistä sekä töissä että kotona.

– Kun nainen synnyttää lapsia noin 30-vuotiaana, siinä on useampiakin asioita, miksi paino nousee synnytysten välissä: on aineen­vaihdun­nal­lisia, elämän hallinnasta johtuvia ja elin­tapoihin liittyviä haasteita. On ongelmaa voima­varojen kanssa, on kroonista unen­puutetta, stressiä, samaan aikaan tehdään uraa ja ruuhka­vuodet alkavat, summaa Heikius.

Hän muistuttaa yli 30-vuotiaita palautumisen tärkeydestä ja stressin­hallinnasta merkityksestä perhearjen ja työelämän pyörteissä.

– Laadukas yöuni auttaa palautumaan ja se on myös painonhallinnassa keskeisessä osassa. On myös tärkeää saada omaa aikaa, aikaa itselle.

– Varsinkin pienten lasten äidit tarvitsisivat viikoittain vapaa-aikaa, jonka voisivat käyttää rentoutumiseen kuten parhaaksi näkevät. Kotitöitä ja vastuuta perheen asioista kannattaisi myös jakaa tasaisemmin.

Heikius neuvoo aikaistamaan nukkumaanmenoa ja antamaan nukkumiselle mahdollisuuden, sillä jos yöuni jää vajaaksi, nälän hallinta on hankalaa.

– Vajavaiset yöunet lisäävät näläntuntemusta. Sama vaikutus on stressillä ja liian kovilla vaatimuksilla. Ne voivat herättää maaperää tunnesyömiselle.

Jos kolmekymppisenä on jo paljon kokemusta lyhytkestoisista dieeteistä ja jojo­laihduttamisesta, Heikius kehottaa lopettamaan välittömästi itsensä kurittamisen ja pikavoittojen yrittämisen.

– On tavallista, että lapsivuosina kertyneistä kiloista halutaan päästä nopeasti eroon. Siinä olisi hyvä pohtia, lisäävätkö jatkuvat riistodieetit voimavaroja vai vähentävätkö ne niitä. Laihdutuskuurit kun antavat kovin harvoin pysyviä tuloksia vaan ovat usein osa painonhallinnan ongelmaa.

– Kannattaa myös miettiä, syödäänkö riittävän tasaisesti ja riittävästi aamulla ja päivällä, muistetaanko ja ehditäänkö syödä ja pysähdytäänkö syömään.

Ruokailutottumuksia on helpompi muuttaa, jos arjen hallinta on hanskassa.

Miehillä ylipainoa alkaa kertyä jo parikymppisenä, aiemmin kuin naisilla.

– 30-vuotiaan miehen fysiologia voi antaa jonkin verran anteeksi, kun testosteronitasot ovat normaalit ja lihasmassaa on suhteellisen hyvin. Arjessa voi kuitenkin tulla samanlaisia ajan hallinnan ja jaksamisen haasteita kuin naisilla. Myös taloudelliset huolet lisäävät elintapahaasteita.

Heikius kuulee usein, että painon pudottaminen yli 50-vuotiaana olisi vaikeampaa kuin nuorempana. Hän arvelee yhdeksi syyksi sen, että ylipainoa on kannettu kehossa jo vuosikymmenten ajan ja pudottaminen voi siksi tuntua hankalammalta.

Taustalla saattaa myös olla jojoilu-laihduttamista, eli lukuisia painonpudotuskuureja, jotka ovat saaneet elimistön sekaisin ja altistaneet lihomiselle.

Noin 50-vuotiailla naisilla vaihdevuosien alkaminen saattaa vaikuttaa painoon, mutta eri tavalla kuin usein kuvitellaan. Heikius kertoo vaihdevuosien kerryttävän kiloja esimerkiksi uniongelmien takia. Uniongelmia tulee usein estrogeenin vähenemisen myötä.

– Vaihdevuosien yhteydessä estrogeenituotanto hiipuu, ja silloin naisilla on myös kohonnut taipumus nimenomaan vyötärölihavuuteen. Hormonikorvaus voikin välillisesti auttaa painonhallinnan ongelmissa.

Miehillä hormonaaliset muutokset alkavat jo ennen 50. ikävuotta.

– Joskus voi olla tarpeen aloittaa testosteronikorvaushoito. Voi myös olla, että testosteronin määrä on vähentynyt reilun ylipainon takia, sanoo Heikius.

Vältä näitä virheitä painonpudotuksessa 30-vuotiaana Laihdutuskuurit

Aamiaisen välttäminen

Epäsäännöllinen ateriarytmi

Toistuvasti liian vähän unta

Liiallinen suorittaminen

Jatkuva stressi Yli 50-vuotiaana Alkoholin liikakäyttö

Liikkumattomuus

Liian vähäinen proteiinin saanti

Epäsäännöllinen ateriarytmi

Uniongelmaan ei haeta apua

Toinen syy, miksi kiloja alkaa kertyä 50 ikävuoden jälkeen myös miehillä, liittyy siihen, että fyysinen aktiivisuus vähenee iän myötä, vähän kuin huomaamatta. Kaloreita polttavaa hyötyliikuntaa ei välttämättä tule niin paljon kuin nuorempana, ja elämä muuttuu helpommaksi.

– 50 vuotta onkin ikä, jolloin olisi viimeistään hyvä lisätä liikuntaa, varsinkin sellaista, joka ylläpitää lihasvoimaa. Lihasmassa on tarpeen myös painonhallinnan kannalta, sillä se auttaa polttamaan kaloreita ja ylläpitämään liikunnan hyötyjä.

Lihaskuntoharjoittelun lisääminen kannattaa, vaikka mittarissa olisi jo yli 80 tai vaikka 95 vuotta. Ikävuosia ei välttämättä tule lisää, mutta toimintakyky pysyy yllä ja vahvistuu liikunnan avulla.

Ylipäätään liikunta on tehokas täsmälääke iän myötä tulevaa keskivartalolihavuutta ja sisäelinrasvoittumista vastaan.

Painotohtori neuvoo yli viisikymppisiä tarkastelemaan myös omaa alkoholin käyttöään.

– Kun lapset ovat lähteneet ja kiireisimmät vuodet alkavat olla takanapäin, vapaa-ajanvietto korostuu. On hyvin tavallista, että siinä vaiheessa aletaan käyttää alkoholia enemmän. Alkoholi lisää ruokahalua ja passivoi. Harva lähtee lenkille parin viinilasin äärestä.

Ruokailutottumuksilla on iso merkitys painonhallinnassa, oli minkä ikäinen hyvänsä. Säännöllinen ateriarytmi pitää yllä kylläisyyttä.

– Yli 50-vuotiaiden pitäisi varmistaa riittävä proteiinin saanti. Proteiini on tärkeää sekä kylläisyyden ylläpitämiseksi että lihasvoiman säilyttämiseksi. Kun pudotetaan painoa, riittävä proteiini suojaa lihasmassaa.

Heikiuksen mukaan lihavuuden hoitoon tarkoitetut lääkkeet sopivat sekä 30- että yli 50-vuotiaille. Lääkkeitä kysytäänkin nykypäivänä yhä enemmän.

– Niillä voi saada merkittävän avun, mutta eivät ne silti mitään ihmelääkkeitä ole. Pelkästään lääkkeiden avulla ei voi hoitaa lisääntyvää ylipainoa, mutta ne toimivat painonhallinnan ja elintapamuutosten tukena.

Lihavuuden hoidossa käytettävät lääkkeet hillitsevät ruokahalua tai estävät ruuan rasvojen imeytymistä.