Tunnista vaarallinen selkäkipu – näistä merkeistä heti lääkäriin

Selkäkipu piinaa lähes jokaista joskus, ja yleensä se paranee itsestään. Ei kuitenkaan aina.

Selkäkipu on niin yleinen vaiva, että siitä kärsii elämänsä aikana lähes jokainen. Kipu voi lamaannuttaa ja estää normaalin arjen. Suurin osa selkäkivusta on kuitenkin vaaratonta ja menee itsestään ohi päivien tai viikkojen kuluessa.

Vakavat syyt selkäkipuun ovat harvinaisia, HUSissa ja Terveystalossa työskentelevä neurokirurgian erikoislääkäri Johan Marjamaa kertoo.

Mistä selkäkipu johtuu? Tunnista oireet ja hoida oikein:

1. Paikalliset kivut ja lihasjumit

Kun selkää särkee, syy jää usein epäselväksi. Ylivoimaisesti suurin osa selkäkivusta on vaaratonta, niin sanottua epäspesifiä selkäkipua. Silloin kivun taustalla ei ole varsinaista sairautta tai esimerkiksi hermopinnettä. Tällainen kipu tuntuu paikallisesti selässä tai niskassa. Alaselkäkipu voi säteillä pakaroihin, niskakipu hartioihin.

Paikallinen selkäkipu helpottaa yleensä muutamassa päivässä, kuitenkin viimeistään parissa viikossa. Sängyn pohjalle selkäsärkypotilaan ei kannata heittäytyä, sillä kevyt liike ja aktiivisuus usein auttavat kipuun. Kovaa rasitusta kannattaa kuitenkin akuutissa kipuvaiheessa välttää. Myös tulehduskipulääkkeistä on usein hyötyä kivun hoidossa.

2. Välilevyrappeuma

Jos kivun syy löytyy, se on yleisimmin välilevyrappeuma. Välilevyrappeuma voi aiheuttaa pullistuman tai ahtauman, joka tekee hermokudokseen pinteen. Välilevyrappeuman aiheuttaman kivun tunnistaa usein siitä, että se säteilee ylä- tai alaraajaan.

Kipu voi olla sähköiskunomaista, jomotusta, pistelyä tai puutumista. Oireita on yleensä vain yhdessä raajassa, ei vartalon molemmin puolin. Kivun voimakkuus vaihtelee usein eri asennoissa.

Siinä missä lannerangan pullistuma aiheuttaa iskiasoireita, eli kipua alaraajaan, pullistuma kaularangassa kipeyttää niskan ja säteilee yläraajaan, Marjamaa kertoo.

Välilevyrappeuman vuoksi leikataan vuosittain noin 8 000 ihmistä. Suurin osa heistä on työikäisiä. Välilevyrappeumasta johtuva selkäkipu ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita leikkaushoitoa – tai edes lääkärikäyntiä. Marjamaa kertoo, että noin 90 prosenttia välilevyperäisistä kivuista paranee itsestään kuuden viikon sisällä. Kipua voi aivan hyvin hoitaa itse, jos sen kanssa pärjää.

Ensimmäinen viikko on usein kivun kannalta pahin. Silloin kannattaa välttää liikaa kuormitusta, mutta paikoilleen ei pidä jäädä makaamaan, sillä esimerkiksi kevyt kävely helpottaa usein oireita. Kun pahin kipu lievittyy, täytyy alkaa nousujohteisesti kokeilla, mitä pystyy tehdä.

Kuusi viikkoa on raja, jolloin kivun pitäisi olla helpottanut ja suunnan parempaan päin. Ei silti kannata huolestua, vaikka kuuden viikon jälkeenkään ei vielä olisi täysin kivuton.

3. Lihasheikkoutta ja kipuja

Kivun lisäksi välilevyrappeumaan voi liittyä myös lihasheikkoutta. Silloin hermopinne on jo astetta vakavampi ja vaatii kiireellistä hoitoa. Yksittäisissä tapauksissa välilevyrappeuma voi olla vaarallinen ja aiheuttaa hoidettunakin pysyvää haittaa. Vaarallisia oireita ovat raajan voimakas tai etenevä heikkous, ulosteen pidätyskyvyn puute tai virtsaumpi – eli tilanne, jossa pissaa ei tule ollenkaan.

4. Selkäydinkanavan ahtauma

Selkäydinkanavan ahtauma on iän mittaan yleistyvä ongelma, joka voi oireilla selkäkivun lisäksi raajojen kömpelyytenä, puutumisena, katkokävelynä tai johdonmukaisesti lyhenevänä kävelymatkana. Potilas voi olla myös kivuton, jolloin oikean diagnoosin löytäminen on usein vaikeaa.

Selkäydinkanavan ahtaumaa on tavallisimmin yli 60-vuotiailla. Osalle potilaista riittää oireenmukainen hoito. Oireita voidaan hoitaa kipulääkityksellä, fysioterapialla ja kunnon ylläpitämisellä. Jos oireet ovat eteneviä ja haittaavat toimintakykyä, voi iäkäskin saada avun leikkaushoidosta.

Joskus selkäkivun syynä voi olla tulehdus ylemmissä virtsateissä, eli munuaisaltaassa ja munuaisissa.

5. Virtsatietulehdus

Joskus selkäkivun syynä voi olla myös tulehdus ylemmissä virtsateissä, eli munuaisaltaassa ja munuaisissa. Virtsatulehdusoireet, selkä- ja kylkikipu, kuume ja yleistilan lasku voivat viitata munuaisaltaan tulehdukseen, joka vaatii aina kiireellistä hoitoa.

6. Kuume ja selkäkipu

Erilaiset lihaskivut ovat tavallisia esimerkiksi koronan ja muiden virustautien aikana. Kuume ja selkäkipu yhtä aikaa ei siis välttämättä ole merkki hoitoa vaativasta tilasta. Tärkeintä on tarkastella omaa oloaan: jos yleistila on huono, on syytä mennä lääkäriin.

7. Osteoporoottinen murtuma

Osteoporoosiin liittyvät murtumat ovat etenkin iäkkäiden naisten vaiva. Tällöin selkään voi tulla murtuma pieneltäkin vaikuttavasta tapaturmasta, kuten kaatumisesta. Osteoporoottinen murtuma paranee yleensä ilman leikkaushoitoa ja sen hoidoksi riittää kipulääkitys. Lääkärissä tulee kuitenkin käydä tilanteen varmistamiseksi. Joskus kivut voivat olla niin kovat, että potilas tarvitsee jopa sairaalahoitoa.

8. Vaaralliset, mutta harvinaiset syyt

Joskus selkäkivun taustalla on esimerkiksi välilevyn bakteeritulehdus tai selkärangan kasvain. Tällaiset tilanteet ovat kuitenkin todella harvinaisia ja liittyvät tiettyihin riskitekijöihin, kuten tiedossa olevaan syöpätautiin tai immuunivasteen toiminnan heikkenemiseen esimerkiksi huumeiden käytön tai biologisten lääkkeiden seurauksena.

Jos potee selkäkipua ja lähtee tutkimuksiin, esimerkiksi syövän löytyminen on erittäin epätodennäköistä. Tilanne on toki eri, jos ihmisellä on ennestään tiedossa oleva syöpä, Marjamaa sanoo.

Fakta Näistä tunnistat vaarallisen selkäkivun: ■ Et pysty pidättämään ulostetta ■ Virtsaa ei tule ■ Yleistilan lasku ja korkea kuume ■ Lihasheikkous

Jutussa on käytetty lähteenä Johan Marjamaan haastattelun lisäksi Käypä hoito -suosituksia.