Kuntokuurille ryhtymisen kynnys on korkea, jos kunto on ennestään heikko ja ylipainoa on päässyt kertymään. Pahimmassa tapauksessa liikunnalla saa aikaan enemmän vahinkoa kuin tuloksia. Lääkäri Tommi Vasankari neuvoo, kuinka aloittaa liikunta särkemättä itseään.

Väestön kunto on Suomessa luisunut huolestuttavan alas viime vuosikymmenten aikana, sanoo UKK-instituutin johtaja, lääkäri Tommi Vasankari.

Se on otettava huomioon erilaisia liikuntakoulutuksia suunniteltaessa, ja juuri niin päin, että liian raju ja nopea kuntokuuri voi johtaa isoihin ongelmiin.

– Esimerkiksi armeijassa ei voida toteuttaa enää yhtä nopeasti lisääntyvää liikunta- ja marssikoulutusta kuin ennen. Liikuntakoulutus pitää rakentaa eri lailla, jottei tulisi penikkatautia, rasitusmurtumia ja muita ongelmia.

Paitsi että kunto on heikentynyt, myös ylipaino rajoittaa liikkumista.

– Kun mietitään armeijassa käytettävää Cooperin testiä, isomman massan kantaminen vaikuttaa testitulokseen väistämättä. Jos on 10–15 kiloa ylipainoa, tietyt tuki- ja liikuntaelinongelmat ovat paljon todennäköisempiä kuin normaalipainoisilla.

Ilta-Sanomat kasasi Vasankarin avustuksella kahdeksan kohdan listan, miten kuntokuurin alkuun pääsee rikkomatta itseään.

1. Kuntokuurille ei kannata lähteä kaasu pohjassa

Moni elämäntaparemontin aloittaja törmää siihen, ettei kroppa kestä niin rajua kuntoilua kuin sille on yritetty tarjota.

Pahinta Vasankarin mukaan on ”vääntää kaasu täysille”, eli kiihdyttää nollasta sataan, kun on ylipainoa ja kunto on päässyt repsahtamaan.

Liikunnan määrää kannattaakin lisätä vähitellen.

– Voi tehdä vaikka kymmenen minuuttia ensimmäisellä kerralla ja pikku hiljaa, askel askeleelta lisätä määrää ja kertoja niin, että kroppa sopeutuu. Rasitusvammoja tulee vähemmän. Jos painetaan kaasu pohjaan kerralla, kroppa ei välttämättä kestä kuormituksen määrää.

Kun aloittaa uuden lajin, lihakset kipeytyvät lähes väistämättä. Sitä kipua ei Vasankarin mukaan tarvitse säikähtää, sillä kyse on positiivisesta ja toivottavasta kivusta.

– Se on niin, että pitääkin tulla tuntemuksia. Myös aktiivisesti liikuntaa harrastavilla lihakset kipeytyvät, kun harjoitusta muutetaan ja lihakset saavat erilaista ärsykettä kuin aiemmin.

Hän on kuullut myös nuorista ihmisistä, jotka eivät halua harrastaa liikuntaa siksi, etteivät siedä hikeä.

2. Paino ei putoa pelkällä liikunnalla

On hyvä myös muistaa, että painon pudottaminen pelkän liikunnan avulla on lähes toivoton urakka.

– Jos haluaa laihduttaa liikunnalla, pitää olla hyvät jalat ja tosi paljon aikaa. Se on todella vaativa yhtälö, sillä yksilöstä ja aineenvaihdunnasta riippuen esimerkiksi 70-kiloisella ihmisellä yhden rasvakilon polttaminen vaatii lähes 150 kilometriä kävelyä. Paljon isompi tekijä painonpudotuksessa on sillä, mitä syö.

Pysyvien tuloksien aikaansaamiseksi onkin tärkeää muuttaa myös ruokailutottumuksia.

Vasankarin mukaan merkittävästi ylipainoisilla ja lihavilla liikunnan aloittaminen kyllä näkyy painossa nopeasti, sillä usein alavartalon raajojen nesteturvotus lähtee liikkeelle.

Tavallista kuitenkin on se, että liikuntaharrastuksen aloittanut painonpudottaja jättää leikin kesken, kun kilot eivät lopulta tipu toivotulla tavalla. Paino saattaa jopa nousta, sillä liikkuessa nälkä kasvaa, tai siksi, että liikunta lisää lihasmassaa.

3. Lihaksista täytyy pitää huolta

Jos kaikesta huolimatta päätyy valitsemaan laihdutusmetodiksi hölkkäämisen, kilojen tippumisen sijasta saattaakin saada penikkataudin sääreen tai rasitusmurtuman luustoon.

Myös limapussit helposti ärtyvät ja tulehtuvat, kun lihakset kiristyvät ja rasitusta tulee liikaa vaikkapa hölkätessä. Tyypillisesti limapussin tulehdus tulee reisiluun yläosaan, polveen, kantapäähän, kyynärpäähän, tai olkapäähän.

– Kun lihakset kiristyvät eikä niitä huolleta, lihaksen kiinnityskohtiin tulee kiputiloja. Näitä nähdään juuri niillä, jotka ovat tottumattomia liikkumaan ja lisäävät nopeasti harjoitusta.

4. On yksilöstä kiinni, paljonko kukin kestää

Venyttelyä harjoituksen yhteydessä ei pidä unohtaa.

Miten paljon kroppa kestää kuormitusta, riippuu iästä ja liikuntataustasta. Jos ikää on yli 50 ja taustalla tuki- ja liikuntaelinvaivoja, on syytä lähteä liikkeelle varoen.

– Paljonko kukin kestää, se on yksilöllistä. Joku voi aloittaa tenniksen peluun ja käydä muutaman kerran viikossa pelaamassa, kun taas toinen saa heti tenniskyynärpään.

Vasankari suosittelee varovaisuutta varsinkin uuden harrastuksen aloittajalle: verryttelyä, lämmittelyä ja venyttelyä harjoituksen yhteydessä ei pidä unohtaa.

5. Yksipuolinen liikunta rasittaa enemmän

Jos liikunta on yksipuolista ja rasittaa toistuvasti vain samoja, tiettyjä lihaksia, rasitusvammojen todennäköisyys on suurempi kuin jos liikuttaisiin monipuolisesti.

– Mitä enemmän erilaisia liikkeitä harjoituksessa tehdään ja mitä monipuolisemmin ja kokonaisvaltaisemmin kroppa saa liikettä, sen parempi. Liikuntaohjelmaa kannattaakin muuttaa aika ajoin ja tuoda siihen uusia elementtejä ärsykkeiksi.

Monet rakastuvat yhteen lajiin ja esimerkiksi juoksevat joka päivä paljon. Heille Vasankari suosittelee yhden viikoittaisen juoksulenkin vaihtamista joksikin muuksi.

6. Ylipaino ja asvaltti on huono yhdistelmä

Kun ylipainoa on paljon, esimerkiksi kävely ei välttämättä ole paras mahdollinen tapa aloittaa liikuntaharrastus, ainakaan asvaltilla.

– Ellei ole tottunut liikkumaan, parempi vaihtoehto voisi olla pyöräily, vesijuoksu, uinti tai jokin muu laji, jossa painoa kannatellaan niin, ettei tule kovaa iskutusta jalkoihin asvalttia vasten, kuten kävelyssä tai hölkässä.

Juuri iskutukset aiheuttavat erilaisia rasitusvammoja, kuten rasitusmurtumia ja penikkatautia. Mitä enemmän liikakiloja on, sen tärkeämpää onkin välttää iskutuksia.

Motorisissa taidoissakin voi olla puutteita. Liukastumisista ja kompuroinnista aiheutuvat nivelsidevammat ovat lääkärille hyvinkin tuttuja.

7. Liikunta suojaa niveliä, joskus silti vaarana nivelrikko

Joskus raju, repivä liikunta voi aiheuttaa nivelrikon. Vasankari kuitenkin toteaa, että yleisesti liikunta pikemminkin suojaa niveliä ja on hyvä lääke nivelrikosta kärsiville.

Hänellä on ollut potilaita, jotka ovat liikuntaharrastuksen avulla vahvistaneet lihaksia ja onnistuneet välttämään tai myöhentämään kuluman hoitamiseksi suunnitellun leikkauksen.

– Lähtökohtaisesti liikunta suojaa luuta ja niveliä. Jos kuitenkin painoa on paljon ja aletaan juosta tai hölkätä ja tulee paljon iskuja ja ehkä vammojakin, voi syntyä nivelrikko.

Kuormittumista voi tulla liikaa, kun päätetään ryhtyä harjoittelemaan esimerkiksi triathloniin.

8. Mieti, riittävätkö voimavarasi triathloniin

Ylikunto ei ole vain kilpaurheilijoille tyypillinen uhka ja ongelma, vaan siitä kärsivät myös ”tavalliset” treenaajat. Kuormittumista voi tulla liikaa, kun päätetään ryhtyä harjoittelemaan esimerkiksi triathloniin tai maratoniin.

– Voi olla, että harjoittelu onnistuisi, mutta kun arjessa on niin paljon kaikkea muuta: on työt, opinnot, mökit, remontit, perheet. Ylikunto on kokonaisuuksien summa: kun kokonaispaketti on liian raskas, uni kärsii, ja paino voi pudota, kun syödään huonosti. Naisilla vielä kuukautiskiertokin lisää kuormitusta.

Vasankari muistuttaa palautumisen, oikeanlaisen ruokavalion ja riittävän nesteen saannin olevan tärkeää kaikille liikuntaa harrastaville.